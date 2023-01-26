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Ирина Гусакова

Писатель Король: "Кофе и чай забирают энергию"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Энергия — важный ресурс, с помощью которого человечество живёт и развивается. Среди нескончаемых дел люди не замечают, как их силы утекают, после чего восстановиться бывает нелегко. О том, что у нас забирает энергию и как вернуть прежние ресурсы, рассказал читателям Pravda.Ru писатель Александр Король.

Писатель Король: "Кофе и чай забирают энергию"

Много сил забирает мозговая деятельность. Мысли о делах, проблемах тревожат не только душу, но и голову, из-за чего расслабиться и отдохнуть не получается. Из-за такого напряжения человек не успевает прийти в себя даже после сна. Много энергии забирает желание полностью контролировать каждую сферу жизни, например, работу. Однако некоторые люди забывают в конце насыщенного дня отключать мысли о задачах. В такие моменты важно оставить все проблемы далеко, отдохнуть и побыть наедине с собой. Чтобы восстановить силы, устраивайте себе небольшие перерывы, в течение которых убирайте телефон и побудьте наедине с собой. Это поможет успокоить тревожные мысли и восстановить потерянные ресурсы. Также причиной утечки энергии являются ссоры с близкими, а также ситуации, когда человек поступает против своей души и сердца. 

Как восстановить энергию?

У каждого есть свои методы того, как вернуть силы после нелёгких трудовых будней. Среди эффективных способов восстановления энергии:

  • медитация,
  • молитвы,
  • а также посещение священных мест.

Такой способ даёт человеку возможность наладить связь с самим собой и отдохнуть от активного социального ритма. Энергия в человеке часто кончается от того, что он не уделяет внимания самому себе. 

Социальные сети и интернет не дают остыть мозгу человека после насыщенного дня, поэтому полезно устраивать прогулки по два часа в день одному без телефона. Это помогает зарядиться и забыть ненадолго о своих заботах. 

Творческое времяпрепровождение наедине с собой даёт успокоить активный ритм мозга и прочувствовать себя в полной мере. Нехватка энергии и нескончаемая умственная работа могут стать причиной многочисленных болезней. Поэтому важно уделять внимание своему телу: заниматься йогой и спортом. Также, большое значение имеет душевное состояние человека. Важно проживать каждый счастливый момент сердцем и руководствоваться чувствами. 

Одной из существенных причин потери энергии является переедание. Чрезмерное употребление пищи несёт за собой лишний вес и нежелание вести здоровый и активный образ жизни. Поэтому лучше не объедаться и принимать нетяжелую пищу. После этого вы сразу почувствуете прилив сил. Также энергию забирают кофе, чаи, кальяны и сигареты. Желательно отказаться от их приёма.  

Лучше всего энергию помогает восстановить сон. Во время того, когда человек спит, умственная работа прекращается и его мысли успокаиваются. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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