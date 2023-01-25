Врач: "Не пытайтесь казаться сильными и улыбаться, когда хочется плакать"

Расставание с любимыми всегда доставляет нам ряд неприятных эмоций, даже если решение взвешенное и обоюдное, всё равно бывает трудно смириться с разлукой. Потребуется немало времени, чтобы эмоционально и физически отделиться от человека, с которым вы были близки долгое время. Как облегчить себе страдания — рассказал читателям Pravda.Ru врач-психотерапевт Рушель Блаво.

Почему расставаться всегда тяжело?

Переживать расставание всегда тяжело, это связано с потерей стабильных отношений, грядущими переменами в жизни, страхом неизвестности. Мы испытываем боль не только от разрыва контакта с партнёром, но и от утраты своих личных ожиданий.

Что можно сделать, чтобы сохранить отношения, и нужно ли их сохранять?

У всех в отношениях бывают кризисы, без них не было бы развития. Для того, чтобы решить, сохранять отношения или же разойтись, необходимо понять — "не очередной ли это кризис в отношениях?"

Поговорите откровенно с партнёром, постарайтесь понять друг друга, разговор должен быть спокойным, без обвинений и криков.

Побудьте наедине с собой, подумайте, почему вы хотите разойтись с человеком, что повлияло на ваше решение или на его поступки.

Постарайтесь быть честны перед собой, подумайте, любите ли вы по настоящему своего партнёра или просто привыкли, от этого будет зависеть, стоит вам сохранять отношения или нет.

Если хотите сохранить отношения и самостоятельно не получается найти выход из кризисных ситуаций, обратитесь к семейным психологам, ходите на сессии вместе или отдельно, чтобы разобраться в проблемах.

Не зацикливайтесь на плохих моментах, воспринимайте расставание как новый этап, вспоминайте совместные моменты с теплотой и улыбкой, наверняка в ваших отношениях было много хорошего!

Как помочь себе, чтобы забыть расставание

Необходимо принять для себя тот факт, что вы расстались, поставили точку и дальше у каждого из вас свой путь. Конечно, в любом случае понадобится время, чтобы полностью осознать, что отношения закончились.

Проживите в себе все эмоции, которые испытываете. Не пытайтесь казаться сильным и улыбаться, когда внутри вам хочется плакать. Дайте волю своим эмоциям. Вы должны их прожить.

Постарайтесь не общаться с бывшим партнёром. Возможно, через время вы сможете продолжать общение в дружеском формате, однако пока ограничьте контакты. Вам легче будет пережить расставание, если вы не будете видеться и общаться.

Как бы ни было тяжело и сложно, помните, боль обязательно утихнет. Наступит новый этап в вашей жизни.

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