Как помочь себе, чтобы забыть расставание

Расставание с любимыми всегда доставляет нам ряд неприятных эмоций, даже если решение взвешенное и обоюдное, всё равно бывает трудно смириться с разлукой. Потребуется немало времени, чтобы эмоционально и физически отделиться от человека, с которым вы были близки долгое время. Как облегчить себе страдания — рассказал читателям Pravda.Ru врач-психотерапевт Рушель Блаво.
Переживать расставание всегда тяжело, это связано с потерей стабильных отношений, грядущими переменами в жизни, страхом неизвестности. Мы испытываем боль не только от разрыва контакта с партнёром, но и от утраты своих личных ожиданий.
Что можно сделать, чтобы сохранить отношения, и нужно ли их сохранять?
У всех в отношениях бывают кризисы, без них не было бы развития. Для того, чтобы решить, сохранять отношения или же разойтись, необходимо понять — "не очередной ли это кризис в отношениях?"
Не зацикливайтесь на плохих моментах, воспринимайте расставание как новый этап, вспоминайте совместные моменты с теплотой и улыбкой, наверняка в ваших отношениях было много хорошего!
Как бы ни было тяжело и сложно, помните, боль обязательно утихнет. Наступит новый этап в вашей жизни.
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