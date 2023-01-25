Как помочь себе, чтобы забыть расставание

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Ирина Гусакова

Врач: "Не пытайтесь казаться сильными и улыбаться, когда хочется плакать"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Расставание с любимыми всегда доставляет нам ряд неприятных эмоций, даже если решение взвешенное и обоюдное, всё равно бывает трудно смириться с разлукой. Потребуется немало времени, чтобы эмоционально и физически отделиться от человека, с которым вы были близки долгое время. Как облегчить себе страдания — рассказал читателям Pravda.Ru врач-психотерапевт Рушель Блаво.

Врач: "Не пытайтесь казаться сильными и улыбаться, когда хочется плакать"

Почему расставаться всегда тяжело?

Переживать расставание всегда тяжело, это связано с потерей стабильных отношений, грядущими переменами в жизни, страхом неизвестности. Мы испытываем боль не только от разрыва контакта с партнёром, но и от утраты своих личных ожиданий.

Что можно сделать, чтобы сохранить отношения, и нужно ли их сохранять?

У всех в отношениях бывают кризисы, без них не было бы развития. Для того, чтобы решить, сохранять отношения или же разойтись, необходимо понять — "не очередной ли это кризис в отношениях?"

  • Поговорите откровенно с партнёром, постарайтесь понять друг друга, разговор должен быть спокойным, без обвинений и криков.
  • Побудьте наедине с собой, подумайте, почему вы хотите разойтись с человеком, что повлияло на ваше решение или на его поступки.
  • Постарайтесь быть честны перед собой, подумайте, любите ли вы по настоящему своего партнёра или просто привыкли, от этого будет зависеть, стоит вам сохранять отношения или нет.
  • Если хотите сохранить отношения и самостоятельно не получается найти выход из кризисных ситуаций, обратитесь к семейным психологам, ходите на сессии вместе или отдельно, чтобы разобраться в проблемах.

Не зацикливайтесь на плохих моментах, воспринимайте расставание как новый этап, вспоминайте совместные моменты с теплотой и улыбкой, наверняка в ваших отношениях было много хорошего!

Как помочь себе, чтобы забыть расставание

  • Необходимо принять для себя тот факт, что вы расстались, поставили точку и дальше у каждого из вас свой путь. Конечно, в любом случае понадобится время, чтобы полностью осознать, что отношения закончились.
  • Проживите в себе все эмоции, которые испытываете. Не пытайтесь казаться сильным и улыбаться, когда внутри вам хочется плакать. Дайте волю своим эмоциям. Вы должны их прожить.
  • Постарайтесь не общаться с бывшим партнёром. Возможно, через время вы сможете продолжать общение в дружеском формате, однако пока ограничьте контакты. Вам легче будет пережить расставание, если вы не будете видеться и общаться.

Как бы ни было тяжело и сложно, помните, боль обязательно утихнет. Наступит новый этап в вашей жизни.

 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Врач: "Не пытайтесь казаться сильными и улыбаться, когда хочется плакать"
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