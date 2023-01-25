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Ирина Гусакова

Эксперт: "В рацион можно включать только домашние полуфабрикаты"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Многие из нас живут в бешеном ритме, куда-то спешат, некоторым не хватает 24 часов в сутках, не говоря уже о том, что порой нет времени даже на готовку. И тогда на помощь приходят полуфабрикаты — когда можно зайти в любой магазин по пути с работы и купить что-то, что можно было бы подогреть и съесть. Согласитесь — удобно? Однако в чём же подвох? О пользе и вреде полуфабрикатов рассказала читателям Pravda.Ru эксперт по функциональному питанию, спикер акселератора Etion Наталья Торорощенко.

Эксперт: "В рацион можно включать только домашние полуфабрикаты"

Полуфабрикаты: польза или вред

Полуфабрикат — это пища, которую обработали или изменили во время подготовки, чтобы сделать её более удобной и стабильной при хранении. Полуфабрикатов — большое множество, и не все они, к сожалению полезны, но есть и хорошие.

Почему диетологи и нутрициологи запрещают своим пациентам употреблять такие продукты в пищу? Всё просто: в любом производстве используются добавки: консерванты, красители и многое другое с очень страшными названиями. А это уже, по сути, неполезный продукт, в него же можно добавить мясо механической обвалки (когда туша животного целиком кладётся в большую машину и перемалывается до состояния пюре вместе с внутренностями и костями), пальмовое масло, кулинарные жиры, маргарин и многое другое.

Именно поэтому при чрезмерном употреблении полуфабрикатов есть много потенциально вредных последствий для здоровья, таких как:

  • повышенный риск развития рака;
  • болезни сердца и сосудов;
  • диабет (продукты с интенсивной обработкой часто содержат высокое количество сахара, натрия и жира);
  • риск развития ожирения;
  • риск привыкания (полуфабрикаты обычно содержат большое количество соли, жиров, вкусовых добавок, чтобы вызвать перегрузку вкусовых рецепторов, таким образом мы испытываем постоянную потребность в их приятном вкусе).

Так как же отказаться от полуфабрикатов в рационе?

С одной стороны, это будет сделать непросто, так как очень сложно исключить из своего стола все полуфабрикаты, однако некоторые вещи можно сделать, чтобы уменьшить количество такой пищи, а со временем и вовсе убрать.

  • Чаще смотрите на этикетку. Чем длинней список ингредиентов, тем большей обработке подвергся продукт. Многие полуфабрикаты содержат овощи, мясо, специи. При этом производитель может не указывать какой-либо ингредиент, если его массовая доля в составе продукта менее 2%.
  • Избегайте сильно переработанного мяса.
  • Медленно меняйте свой рацион. Сначала нам кажется, что это невозможно, потому что такие продукты окружают нас повсюду, но выход есть.

Польза от полуфабрикатов

Польза от полуфабрикатов будет, если они приготовлены дома. Например: пельмени, колбасы, консервы, котлеты, голубцы, перец фаршированный. Учитесь выделять один день в неделю на заготовки. Летом замораживайте фрукты, ягоды, овощи, зелень. Конечно же, у нас сейчас круглый год это всё есть на полках, но витаминов в зимних ягодах и фруктах очень мало. А вот при заморозке витамины не теряются, а некоторые ягоды даже накапливают их некоторое время. Поэтому пользы от таких полуфабрикатов будет много. Это экономия и времени, и денег. Да и больше витаминов и минералов.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников.
Куратор Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников.
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