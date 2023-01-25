Полуфабрикаты: польза или вред

Многие из нас живут в бешеном ритме, куда-то спешат, некоторым не хватает 24 часов в сутках, не говоря уже о том, что порой нет времени даже на готовку. И тогда на помощь приходят полуфабрикаты — когда можно зайти в любой магазин по пути с работы и купить что-то, что можно было бы подогреть и съесть. Согласитесь — удобно? Однако в чём же подвох? О пользе и вреде полуфабрикатов рассказала читателям Pravda.Ru эксперт по функциональному питанию, спикер акселератора Etion Наталья Торорощенко.
Полуфабрикат — это пища, которую обработали или изменили во время подготовки, чтобы сделать её более удобной и стабильной при хранении. Полуфабрикатов — большое множество, и не все они, к сожалению полезны, но есть и хорошие.
Почему диетологи и нутрициологи запрещают своим пациентам употреблять такие продукты в пищу? Всё просто: в любом производстве используются добавки: консерванты, красители и многое другое с очень страшными названиями. А это уже, по сути, неполезный продукт, в него же можно добавить мясо механической обвалки (когда туша животного целиком кладётся в большую машину и перемалывается до состояния пюре вместе с внутренностями и костями), пальмовое масло, кулинарные жиры, маргарин и многое другое.
Именно поэтому при чрезмерном употреблении полуфабрикатов есть много потенциально вредных последствий для здоровья, таких как:
Так как же отказаться от полуфабрикатов в рационе?
С одной стороны, это будет сделать непросто, так как очень сложно исключить из своего стола все полуфабрикаты, однако некоторые вещи можно сделать, чтобы уменьшить количество такой пищи, а со временем и вовсе убрать.
Польза от полуфабрикатов будет, если они приготовлены дома. Например: пельмени, колбасы, консервы, котлеты, голубцы, перец фаршированный. Учитесь выделять один день в неделю на заготовки. Летом замораживайте фрукты, ягоды, овощи, зелень. Конечно же, у нас сейчас круглый год это всё есть на полках, но витаминов в зимних ягодах и фруктах очень мало. А вот при заморозке витамины не теряются, а некоторые ягоды даже накапливают их некоторое время. Поэтому пользы от таких полуфабрикатов будет много. Это экономия и времени, и денег. Да и больше витаминов и минералов.
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