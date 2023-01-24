Эксперт: "Мощное возобновление энергии происходит при голодании"

Что такое энергия: где она течёт и почему вообще мы её теряем? Как только человек принимает для себя догму, что он может отдавать свою энергию в пространство или, например, что он уязвим для зла, для негативного проявления других людей, для вампирских подключек и тому подобных вещей — так и случается. Как восстановить энергию - рассказала читателям Pravda.Ru специалист по работе с подсознанием и наставник по быстрой трансформации жизни Ирина Лидерман.

Что такое энергия

Окружающие вас люди, события и обстоятельства — это то, что у нас внутри. А то, что думали наши предки, когда жили коллективно общинным строем — это то, что думали мы сами в наших прошлых воплощениях. В нашей жизни есть множество паттернов поведения, которые влияют на нашу энергию. Например, во время перинатального периода: когда мама чего-то боялась, она блокировала течение энергии как внутри себя, так и внутри плода. Это не видно невооруженным взглядом, но именно от этого возникают сбои в поведении, которые появляются намного позже, когда человек подрастает и внедряется в пространство других людей, становясь равным членом общества. А то самое незначительное событие, которое происходило когда-то, и остаётся записанным в вашем пространстве.

Что такое энергия? С точки зрения философии — это та сила, которая течёт внутри человека и даёт ему возможность осуществить своё предназначение в этой жизни. С точки зрения биологии — это однозначно биологическая энергия, получаемая из пищи и необходимая нам для корректного протекания физиологических процессов в организме. В организме она представлена в виде молекулы АТФ — аденозинтрифосфата — это эфир аденозина, который является источником синтеза нуклеиновых кислот для образования структуры ДНК. С точки зрения эзотерики это то, что также играет важную роль в жизни человека — с помощью этих энергий тело может улавливать информацию из вселенной. Энергия человека как отражение вселенной называется Кундалини.

Энергия: как восполнить

Голодание. Очень мощное возобновление энергии происходит при голодании — как ни странно. Путём соблюдения, например, календаря Экадаши можно укрепить здоровье, а также улучшить внешний вид и сохранить молодость. Воздух. Дышите полной грудью и откажитесь от курения, ведь это разрушает течение тонкой энергии. Еда. Раз и навсегда откажитесь от продуктов с ненатуральным составом. Мысли. Чем больше у вас негативных мыслей, тем хуже вы воспринимаете энергию мира и тем больше вам нужно тратить своей энергии для достижения каких-либо целей. В итоге мечты и желания достигаются трудно, долго и без удовольствия. Трансформировав мышление, вы поменяете и всю жизнь. Соль и сода — уникальные продукты, об энергетическом действии которых вы даже не догадываетесь. Заведите себе за правило лежать в ванне с солью и содой каждый день, и вы увидите результат уже через три недели. Секс: женщинам особенно важно научиться направлять мощную сексуальную энергию на развитие своего мужчины, в первую очередь не блокировать её, так как это ведет к разрушению мочеполовой системы и другим неприятностям. Но в целом сексуальная энергия — это невероятно мощный вечный двигатель. Это заложено самой природой, и есть один путь наполнения энергией — развивать себя в сексуальном плане. Саморазвитие — всегда, особенно до 2024 года впитывайте в себя то, что вам даёт пространство — так вы настроите свои тонкие энергии ещё лучше. Занимайтесь образованием, новыми занятиями, изучением языков, чтобы сделать свое пространство более гибким и восприимчивым к новым потокам энергии. Молитвы — сила молитв сильно недооценена, независимо от того, какую веру вы исповедуете, читайте свои молитвы каждый день. Благодарности — обязательно проговаривайте каждый день как минимум семь благодарностей утром и вечером.

Что разрушает нашу энергию?

Неправильный образ мыслей. Вам обязательно нужно работать с негативными блокирующими установками. Эти глубинные программы внедряются в мозг, как маленькие жуки в дерево, и могут полностью разрушить даже многовекового гиганта. Накопление хлама дома. Пустые банки и пакет с пакетами идут на помойку, а также всё, что вам не нравится и не радует. Это копит разрушающую энергию Ша и не пропускает благоприятную энергию Ци. Допуск в своё пространство негативных людей. Те, кто ноет, просит у вас деньги или недоволен жизнью, пусть отходят на дальний план. Не подпускайте таких людей к себе, они однозначно вредят вашему пространству. Вампирские подключки и другие магические воздействия — независимо от того, верите вы в это или нет, но это было, есть и будет. Такие подключки эффективно оттягивают энергию, и она утекает в абсолютно неблагостные источники. Чтобы этого избежать, работайте с хорошим опытным энергопрактиком и ставьте мощные непробиваемые защиты. Действия, которые не несут вам радости. Либо не делайте это совсем, либо трансформируйте во что-то другое. Используйте эти советы для улучшения своего энергетического пространства и будьте осознанны и счастливы.

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