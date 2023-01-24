Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Эксперт: "Мощное возобновление энергии происходит при голодании"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Что такое энергия: где она течёт и почему вообще мы её теряем? Как только человек принимает для себя догму, что он может отдавать свою энергию в пространство или, например, что он уязвим для зла, для негативного проявления других людей, для вампирских подключек и тому подобных вещей — так и случается. Как восстановить энергию - рассказала читателям Pravda.Ru специалист по работе с подсознанием и наставник по быстрой трансформации жизни Ирина Лидерман.

Эксперт: "Мощное возобновление энергии происходит при голодании"

Что такое энергия

Окружающие вас люди, события и обстоятельства — это то, что у нас внутри. А то, что думали наши предки, когда жили коллективно общинным строем — это то, что думали мы сами в наших прошлых воплощениях. В нашей жизни есть множество паттернов поведения, которые влияют на нашу энергию. Например, во время перинатального периода: когда мама чего-то боялась, она блокировала течение энергии как внутри себя, так и внутри плода. Это не видно невооруженным взглядом, но именно от этого возникают сбои в поведении, которые появляются намного позже, когда человек подрастает и внедряется в пространство других людей, становясь равным членом общества. А то самое незначительное событие, которое происходило когда-то, и остаётся записанным в вашем пространстве.

Что такое энергия? С точки зрения философии — это та сила, которая течёт внутри человека и даёт ему возможность осуществить своё предназначение в этой жизни. С точки зрения биологии — это однозначно биологическая энергия, получаемая из пищи и необходимая нам для корректного протекания физиологических процессов в организме. В организме она представлена в виде молекулы АТФ — аденозинтрифосфата — это эфир аденозина, который является источником синтеза нуклеиновых кислот для образования структуры ДНК. С точки зрения эзотерики это то, что также играет важную роль в жизни человека — с помощью этих энергий тело может улавливать информацию из вселенной. Энергия человека как отражение вселенной называется Кундалини.

Энергия: как восполнить

  1. Голодание. Очень мощное возобновление энергии происходит при голодании — как ни странно. Путём соблюдения, например, календаря Экадаши можно укрепить здоровье, а также улучшить внешний вид и сохранить молодость.
  2. Воздух. Дышите полной грудью и откажитесь от курения, ведь это разрушает течение тонкой энергии.
  3. Еда. Раз и навсегда откажитесь от продуктов с ненатуральным составом.
  4. Мысли. Чем больше у вас негативных мыслей, тем хуже вы воспринимаете энергию мира и тем больше вам нужно тратить своей энергии для достижения каких-либо целей. В итоге мечты и желания достигаются трудно, долго и без удовольствия. Трансформировав мышление, вы поменяете и всю жизнь.
  5. Соль и сода — уникальные продукты, об энергетическом действии которых вы даже не догадываетесь. Заведите себе за правило лежать в ванне с солью и содой каждый день, и вы увидите результат уже через три недели.
  6. Секс: женщинам особенно важно научиться направлять мощную сексуальную энергию на развитие своего мужчины, в первую очередь не блокировать её, так как это ведет к разрушению мочеполовой системы и другим неприятностям. Но в целом сексуальная энергия — это невероятно мощный вечный двигатель. Это заложено самой природой, и есть один путь наполнения энергией — развивать себя в сексуальном плане.
  7. Саморазвитие — всегда, особенно до 2024 года впитывайте в себя то, что вам даёт пространство — так вы настроите свои тонкие энергии ещё лучше. Занимайтесь образованием, новыми занятиями, изучением языков, чтобы сделать свое пространство более гибким и восприимчивым к новым потокам энергии.
  8. Молитвы — сила молитв сильно недооценена, независимо от того, какую веру вы исповедуете, читайте свои молитвы каждый день. 
  9. Благодарности — обязательно проговаривайте каждый день как минимум семь благодарностей утром и вечером.

Что разрушает нашу энергию?

  1. Неправильный образ мыслей. Вам обязательно нужно работать с негативными блокирующими установками. Эти глубинные программы внедряются в мозг, как маленькие жуки в дерево, и могут полностью разрушить даже многовекового гиганта.
  2. Накопление хлама дома. Пустые банки и пакет с пакетами идут на помойку, а также всё, что вам не нравится и не радует. Это копит разрушающую энергию Ша и не пропускает благоприятную энергию Ци.
  3. Допуск в своё пространство негативных людей. Те, кто ноет, просит у вас деньги или недоволен жизнью, пусть отходят на дальний план. Не подпускайте таких людей к себе, они однозначно вредят вашему пространству.
  4. Вампирские подключки и другие магические воздействия — независимо от того, верите вы в это или нет, но это было, есть и будет. Такие подключки эффективно оттягивают энергию, и она утекает в абсолютно неблагостные источники. Чтобы этого избежать, работайте с хорошим опытным энергопрактиком и ставьте мощные непробиваемые защиты.
  5. Действия, которые не несут вам радости. Либо не делайте это совсем, либо трансформируйте во что-то другое. Используйте эти советы для улучшения своего энергетического пространства и будьте осознанны и счастливы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Захарова об увольнениях в Киеве: очередной передел поляны
Диетолог Лушникова: чайный гриб вреден при гастрите, язвенной болезни и подагре
RT: Опубликованы видеокадры штурма ВС РФ позиции ВСУ
Глава комитета Госдумы по транспорту объяснил поправки о бронировании дат на выезд из России
В Госдуме изучат вопрос о конфискации имущества у граждан, оскорбляющих Россию
Metropol: ВСУ хранят в вагонах-рефрижераторах сотни тел погибших военных на границе с Венгрией
Чайный гриб не является полностью безопасным для любого человека
Астрологи: мужчины-Девы вступают в романтические отношения с осторожностью
Диппонижение с Эстонией и Латвией: Будут ли экономические последствия?
Причиной крушения вертолёта с руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота
Популярное
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко

История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.

РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Ходаковский назвал обстрелы артиллерии ВСУ причинами 90% потерь ВС РФ на Украине
Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев Знак зодиака 24 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Трагедия России в том, что сегодня молодёжь чувствует вкус поражения и неопределённости Сергей Лебедев
Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
РИА Новости: европейские армии готовятся ко вторжению на территорию РФ
РИА Новости: европейские армии готовятся ко вторжению на территорию РФ
Последние материалы
Диппонижение с Эстонией и Латвией: Будут ли экономические последствия?
Причиной крушения вертолёта с руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота
ABC: Украина может получить около 100 танков Leopard от 12 стран Запада
Лукашенко объяснил, с кем разберутся по законам военного времени
Политолог Ищенко: США попытаются заставить Польшу сражаться на стороне ВСУ
Турецкие читатели выразили недоумения словами Зеленского по поводу действий ВС РФ
У Львов и Рыб счастливый цвет сегодня — красный
AT: требования Зеленского к США по поводу поставок оружия доказывают панику Киева
Ида Галич призналась, что ей пришлось делать кесарево из-за опухоли
Карасёв: "В Рамштайне Украине подсластили пилюлю и разошлись"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников