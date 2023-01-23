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Ирина Гусакова

Нутрициолог Ефимова: "Жарить пищу на подсолнечном масле опасно"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Жареные блюда медленно, но верно отнимают здоровье у тех, кто предпочитает такое меню, где обязательно присутствует хрустящая корочка. И дело не только в большом количестве масла и жира. Бояться стоит больше тех самых свободных радикалов, канцерогенов и токсинов, которые образуются при жарке. Получается, что какое бы масло мы ни использовали, жарка — не вариант для здорового питания. Конечно же, предпочтительнее готовить либо на пару, либо запекать в духовке. Но если вы всё же готовите на плите, то стоит внимательно отнестись у выбору масла. И поможет в этом читателям Pravda.Ru нутрициолог Алёна Ефимова.

Нутрициолог Ефимова: "Жарить пищу на подсолнечном масле опасно"

На каком масле жарить

Чтобы выбрать правильное масло, стоит обратить внимание на два важных фактора: стабильность и точка дымления.

На чём жарить точно нельзя?

Любое рафинированное масло, особенно подсолнечное и кукурузное. Такие масла промышленно обработанные. Рафинируются они бензиноподобным веществом, оно уже канцерогенное! Ещё в таких маслах содержится омега 6, которой в нашей жизни и так сильный переизбыток, что приводит к воспалениям.

Разберёмся со стабильностью: масло в жидком состоянии может окисляться, поэтому оно должно быть обязательно в тёмной бутылке, желательно хранить его в холодильнике. Если вы почувствовали, что ваше оливковое масло горчит, значит, оно окислилось и его нужно выбросить.

Масло: точка дымления

Это температура, при которой масло начинает дымиться. Когда масло дымится, оно выделяет токсичные пары и создаёт вредные свободные радикалы. Чем стабильнее масло, тем выше его точка дымления.

Точки дымления масел:

  • Оливковое — 160 градусов (на нём можно только запекать овощи в духовке при низких температурах).
  • Масло авокадо — 270 градусов (отличный выбор для любой жарки, но цена вас не обрадует).
  • Кокосовое масло — 177 градусов (речь идёт именно о нерафинированном).
  • Сливочное масло — 120 градусов (на нём жарить нельзя, можно заменить маслом гхи, это точно такое же масло, но топлёное).
  • Масло Гхи — 230 градусов (легко купить, не такое дорогое, как масло авокадо, подходит для любой жарки).

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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