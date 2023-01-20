Капуста, кефир и чайный гриб снижают стресс

От постоянных стрессов, особенно в наше время, никто не застрахован. И поскольку стрессовое состояние разрушает и организм, и психику человека, специалисты постоянно ищут способы снизить эти риски. Один из них, как ни странно, связан с питанием.

Результаты исследования на эту тему были недавно опубликованы в журнале Molecular Psychiatry. Авторы пришли к выводу, что диета с преобладанием ферментированных (пребиотических) продуктов улучшает состояние психики людей.

Здоровая пища — не панацея

Здоровое питание часто рекомендуют как панацею от любых недугов, и от стрессов тоже. Тем не менее, различные исследования показывают, что люди, которые ограничивают себя в еде, например, вегетарианцы или худеющие, нередко ощущают более высокий уровень стресса, чем те, кто ест всё подряд. Это объясняют социальной изоляцией, а также невозможностью удовлетворить свои потребности из-за запретов на определённые продукты.

Помимо этого, нельзя однозначно утверждать, что люди, отдающие предпочтение так называемой "правильной" пище, здоровее и спокойнее тех, кто любит питаться, скажем, фастфудом. Исследования по этому поводу дают противоречивые результаты. Например, нет чётких данных о том, что продолжительность жизни приверженцев здоровой пищи существенно больше, чем у остальных. Или что они реже страдают психическими заболеваниями.

Не исключено, что следует говорить о воздействии на нас не "здоровой" или "нездоровой" пищи в целом, а отдельных конкретных продуктов, задумались диетологи. Они решили проверить, как влияют на психическое состояние людей так называемые пребиотики.

"Чистый" эксперимент

Для начала, заботясь о чистоте эксперимента, учёные отобрали группу из 45 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет, рацион питания которых отличался низким содержанием клетчатки. То есть, его точно нельзя было назвать "здоровым".

В свою очередь, эта группа была поделена на две команды. Обе команды попросили в течение месяца придерживаться определённой диеты.

В первом случае основным рационом испытуемых являлись

фрукты и овощи с высоким содержанием пребиотических волокон (лук, лук-порей, капуста, яблоки, бананы, а также овсяные хлопья),

зерновые продукты,

бобовые,

ферментированные продукты (квашеная капуста, кефир и чайный гриб).

Во втором случае участники получили только общие рекомендации по здоровому питанию.

Пребиотики действуют!

Опросы показали, что добровольцы из первой команды испытывали меньший уровень стресса, хотя он возрастал в зависимости от строгости диеты.

В то же время, у участников из обеих групп улучшилось качество сна, хотя это сильнее выражалось у испытуемых, "сидевших" на пребиотической диете.

Исследователи полагают, что те или иные продукты вполне можно использовать в качестве терапии для снижения уровня стресса, а также для защиты психического здоровья в долгосрочной перспективе.

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Автор Ирина Шлионская Ирина Шлионская — автор Правды.Ру Куратор Попыхов Дмитрий Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии. Не дает справок и не выписывает лекарств! Ведет прием онлайн. Куратор Шишов Георгий Врач психотерапевт, психолог. Проводит лечение депрессивных состояний, панических атак, тревожно фобических расстройств, ипохондрии, социофобии. Помогает пережить развод, измену, потерю близкого человека. Помогает при семейной тирании, выявлении брачных аферистов, предсвадебные консультации, в преодолении страха завести ребенка и психологическое сопровождение беременных, в преодолении кризиса среднего возраста и других жизненных кризисов. Куратор Гончарова Маргарита Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств. Использует гипноз.

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