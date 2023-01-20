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Ирина Шлионская

Капуста, кефир и чайный гриб снижают стресс

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

От постоянных стрессов, особенно в наше время, никто не застрахован. И поскольку стрессовое состояние разрушает и организм, и психику человека, специалисты постоянно ищут способы снизить эти риски. Один из них, как ни странно, связан с питанием.

Капуста, кефир и чайный гриб снижают стресс

Результаты исследования на эту тему были недавно опубликованы в журнале Molecular Psychiatry. Авторы пришли к выводу, что диета с преобладанием ферментированных (пребиотических) продуктов улучшает состояние психики людей.

Здоровая пища — не панацея

Здоровое питание часто рекомендуют как панацею от любых недугов, и от стрессов тоже. Тем не менее, различные исследования показывают, что люди, которые ограничивают себя в еде, например, вегетарианцы или худеющие, нередко ощущают более высокий уровень стресса, чем те, кто ест всё подряд. Это объясняют социальной изоляцией, а также невозможностью удовлетворить свои потребности из-за запретов на определённые продукты.

Помимо этого, нельзя однозначно утверждать, что люди, отдающие предпочтение так называемой "правильной" пище, здоровее и спокойнее тех, кто любит питаться, скажем, фастфудом. Исследования по этому поводу дают противоречивые результаты. Например, нет чётких данных о том, что продолжительность жизни приверженцев здоровой пищи существенно больше, чем у остальных. Или что они реже страдают психическими заболеваниями.

Не исключено, что следует говорить о воздействии на нас не "здоровой" или "нездоровой" пищи в целом, а отдельных конкретных продуктов, задумались диетологи. Они решили проверить, как влияют на психическое состояние людей так называемые пребиотики.

"Чистый" эксперимент

Для начала, заботясь о чистоте эксперимента, учёные отобрали группу из 45 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет, рацион питания которых отличался низким содержанием клетчатки. То есть, его точно нельзя было назвать "здоровым".

В свою очередь, эта группа была поделена на две команды. Обе команды попросили в течение месяца придерживаться определённой диеты.

В первом случае основным рационом испытуемых являлись

  • фрукты и овощи с высоким содержанием пребиотических волокон (лук, лук-порей, капуста, яблоки, бананы, а также овсяные хлопья),
  • зерновые продукты,
  • бобовые,
  • ферментированные продукты (квашеная капуста, кефир и чайный гриб).

Во втором случае участники получили только общие рекомендации по здоровому питанию.

Пребиотики действуют!

Опросы показали, что добровольцы из первой команды испытывали меньший уровень стресса, хотя он возрастал в зависимости от строгости диеты.

В то же время, у участников из обеих групп улучшилось качество сна, хотя это сильнее выражалось у испытуемых, "сидевших" на пребиотической диете.

Исследователи полагают, что те или иные продукты вполне можно использовать в качестве терапии для снижения уровня стресса, а также для защиты психического здоровья в долгосрочной перспективе.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Куратор Попыхов Дмитрий
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Темы диета наука ученые болезни медицина психология исследование продукты питания правильное питание

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