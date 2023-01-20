От постоянных стрессов, особенно в наше время, никто не застрахован. И поскольку стрессовое состояние разрушает и организм, и психику человека, специалисты постоянно ищут способы снизить эти риски. Один из них, как ни странно, связан с питанием.
Результаты исследования на эту тему были недавно опубликованы в журнале Molecular Psychiatry. Авторы пришли к выводу, что диета с преобладанием ферментированных (пребиотических) продуктов улучшает состояние психики людей.
Здоровое питание часто рекомендуют как панацею от любых недугов, и от стрессов тоже. Тем не менее, различные исследования показывают, что люди, которые ограничивают себя в еде, например, вегетарианцы или худеющие, нередко ощущают более высокий уровень стресса, чем те, кто ест всё подряд. Это объясняют социальной изоляцией, а также невозможностью удовлетворить свои потребности из-за запретов на определённые продукты.
Помимо этого, нельзя однозначно утверждать, что люди, отдающие предпочтение так называемой "правильной" пище, здоровее и спокойнее тех, кто любит питаться, скажем, фастфудом. Исследования по этому поводу дают противоречивые результаты. Например, нет чётких данных о том, что продолжительность жизни приверженцев здоровой пищи существенно больше, чем у остальных. Или что они реже страдают психическими заболеваниями.
Не исключено, что следует говорить о воздействии на нас не "здоровой" или "нездоровой" пищи в целом, а отдельных конкретных продуктов, задумались диетологи. Они решили проверить, как влияют на психическое состояние людей так называемые пребиотики.
Для начала, заботясь о чистоте эксперимента, учёные отобрали группу из 45 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет, рацион питания которых отличался низким содержанием клетчатки. То есть, его точно нельзя было назвать "здоровым".
В свою очередь, эта группа была поделена на две команды. Обе команды попросили в течение месяца придерживаться определённой диеты.
В первом случае основным рационом испытуемых являлись
Во втором случае участники получили только общие рекомендации по здоровому питанию.
Опросы показали, что добровольцы из первой команды испытывали меньший уровень стресса, хотя он возрастал в зависимости от строгости диеты.
В то же время, у участников из обеих групп улучшилось качество сна, хотя это сильнее выражалось у испытуемых, "сидевших" на пребиотической диете.
Исследователи полагают, что те или иные продукты вполне можно использовать в качестве терапии для снижения уровня стресса, а также для защиты психического здоровья в долгосрочной перспективе.
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