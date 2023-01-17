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Ирина Гусакова

Нутрициолог: "Сократите количество крахмалистых круп в рационе"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Новогодние праздники — настоящее испытание для многих. После них хочется быстро восстанавливаться, а главное — скинуть то, что мы так легко наели. Как же правильно это сделать? Пошаговым алгоритмом поделилась с читателями Pravda.Ru нутрициолог Наталья Марунова.

Нутрициолог: "Сократите количество крахмалистых круп в рационе"

Как быстро сбросить вес

Установите режим сна и бодрствования

Это поможет наладить работу циркадных ритмов и снизить уровень стресса на организм.

Правила гигиены сна:

  • Регулярное время отхода ко сну и время пробуждения. Лучше всего ложиться спать до 23:00.
  • Избегайте содержащие кофеин напитки, особенно позже 16:00.
  • Спите в тихой, тёмной спальне.
  • Ограничьте использование устройств, излучающих синий спектр света (планшеты, смартфоны, компьютеры, телевизор) минимум за час перед сном.
  • Последний приём пищи не менее чем за 2 часа до отхода ко сну.

Восстановите водный баланс

Ни для кого не секрет, что человек состоит на 60% из воды, и недостаток жидкости в организме может привести к нарушению обмена веществ. Таким образом, рацион желающего приобрести стройную фигуру должен содержать достаточное количество чистой, питьевой воды. Рекомендованная норма потребления воды на 1 кг массы тела составляет не менее 30-40 мл.

Увеличьте количество клетчатки

Пища, богатая клетчаткой, помогает избежать гиперкалорийности рациона, позволяет быстро утолить голод и дольше оставаться сытым. Также такая пища помогает наладить работу ЖКТ и нормализовать микрофлору кишечника.

Сократите количество крахмалистых круп в рационе

Особенно следует избегать рафинированных углеводов (белый рис, мучные изделия из муки высшего сорта). В качестве основных источников углеводов после праздников рекомендуются некрахмалистые и / или среднекрахмалистые овощи:

  • брокколи,
  • брюссельская капуста,
  • огурцы,
  • капуста белокочанная, краснокочанная,
  • сельдерей,
  • сладкий перец,
  • спаржа,
  • цукини,
  • морковь и др.

Суточная норма потребления клетчатки составляет 25-30 г.

Включите в рацион ферментированные продукты

К ним относятся — кимчи, комбуча, квашеная капуста и другие квашеные овощи, содержащие полезные бифидо и лактобактерии, способствующие уменьшению количества болезнетворных микроорганизмов.

Не забывайте про сбалансированный рацион

На начальном этапе отлично поможет правило тарелки. Для этого нужно плоскую тарелку (20-24 см в диаметре) разделить пополам. Затем одну половину разделить ещё раз пополам, чтобы получилось 3 части. Наполнение:

  • 1/2 тарелки — свежие овощи, фрукты, зелень,
  • 1/4 тарелки — цельнозерновые продукты (крупы),
  • 1/4 тарелки — полезные белковые продукты.

Не забывайте про умеренное количество жиров — это могут быть полезные нерафинированные растительные масла холодного отжима или авокадо.

Увеличьте физическую активность

Если каникулы были пассивными, то добавьте прогулки. Гуляйте 30-40 минут на свежем воздухе — это дополнительные 7-8 тысяч шагов. Если вы проводили дни активно, добавляйте спортивный зал 1-2 раза в неделю, каридионагрузки.

Нутрицевтическая поддержка

  • Ферменты — помогите своему организму улучшить пищеварение и поддержите функции печени (креон, мезим и т. д.)
  • Энтеросорбенты. Их применение способствует выведению токсинов, образующихся в результате жизнедеятельности патогенной микрофлоры (энтеросгель, полисорб, псилиум).
  • Комплексные травяные сборы с мочегонным эффектом — такие сборы могут быть полезны, чтобы убрать застоявшуюся жидкость в организме.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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