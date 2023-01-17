Как быстро сбросить вес

Новогодние праздники — настоящее испытание для многих. После них хочется быстро восстанавливаться, а главное — скинуть то, что мы так легко наели. Как же правильно это сделать? Пошаговым алгоритмом поделилась с читателями Pravda.Ru нутрициолог Наталья Марунова.
Это поможет наладить работу циркадных ритмов и снизить уровень стресса на организм.
Правила гигиены сна:
Ни для кого не секрет, что человек состоит на 60% из воды, и недостаток жидкости в организме может привести к нарушению обмена веществ. Таким образом, рацион желающего приобрести стройную фигуру должен содержать достаточное количество чистой, питьевой воды. Рекомендованная норма потребления воды на 1 кг массы тела составляет не менее 30-40 мл.
Пища, богатая клетчаткой, помогает избежать гиперкалорийности рациона, позволяет быстро утолить голод и дольше оставаться сытым. Также такая пища помогает наладить работу ЖКТ и нормализовать микрофлору кишечника.
Особенно следует избегать рафинированных углеводов (белый рис, мучные изделия из муки высшего сорта). В качестве основных источников углеводов после праздников рекомендуются некрахмалистые и / или среднекрахмалистые овощи:
Суточная норма потребления клетчатки составляет 25-30 г.
К ним относятся — кимчи, комбуча, квашеная капуста и другие квашеные овощи, содержащие полезные бифидо и лактобактерии, способствующие уменьшению количества болезнетворных микроорганизмов.
На начальном этапе отлично поможет правило тарелки. Для этого нужно плоскую тарелку (20-24 см в диаметре) разделить пополам. Затем одну половину разделить ещё раз пополам, чтобы получилось 3 части. Наполнение:
Не забывайте про умеренное количество жиров — это могут быть полезные нерафинированные растительные масла холодного отжима или авокадо.
Если каникулы были пассивными, то добавьте прогулки. Гуляйте 30-40 минут на свежем воздухе — это дополнительные 7-8 тысяч шагов. Если вы проводили дни активно, добавляйте спортивный зал 1-2 раза в неделю, каридионагрузки.
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