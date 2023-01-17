Чаще всего боли в пояснице беспокоят людей с патологиями позвоночника. Помимо медикаментозного лечения, существуют ещё и упражнения, которые могут ослабить болезненные ощущения в этой области. Представитель бренда Proxima Fitness, член сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Валерия Андреева поделилась одним из таких лечебных комплексов.
Движения, направленные на укрепление и снятие боли в пояснице, должны быть плавными. Стоит исключить рывки, прыжки и приседания с большим весом. В период обострения упражнения ЛФК лучше делать лёжа или стоя на четвереньках. Перед тренировкой обязательна разминка в течение 10-15 минут.
Техника выполнения:
Выполните упражнение не менее 10 раз на одну сторону.
Техника выполнения:
Присед должен быть мягким и медленным, спина прямая на протяжении всего упражнения. Повторите присед на каждую ногу по 20 раз.
Техника выполнения:
Повторите движение 10 раз на каждую сторону по 3 подхода. Упражнение также показано для снятия перенапряжения в спине.
Важно не допускать прогиба в пояснице и не напрягать шею, глаза должны смотреть вниз.
Техника выполнения:
Сделайте 10 движений на каждую сторону и повторите 3 раза.
Необходимо больше двигаться. Потому что регулярная физическая активность помогает снять воспаление и мышечное напряжение. Сидячую работу важно разбавлять занятиями спортом. Например, ходить по беговой дорожке дома.
Непосредственно укреплению спины способствуют упражнения с низкой ударной нагрузкой: йога или плавание. Также необходимо включить в тренировки упражнения для укрепления мышц живота. Сильные мышцы живота защищают вашу спину, обеспечивая ей большую поддержку. И наоборот, если мышцы корпуса слабы, спина берёт всю нагрузку на себя, чтобы компенсировать провисание, особенно в нижней части спины.
Также важно следить за весом. Лишние килограммы могут усугубить боль в спине, сместив центр тяжести и создав дополнительную нагрузку. Кроме того, избыточный вес может изменить естественный изгиб позвоночника, сдавливая амортизирующие диски между позвонками. Это в свою очередь вызывает грыжу, защемление или давление на нервы.
Кроме того, важно носить удобную обувь. Высокие каблуки и неудобная обувь смещают центр тяжести, приводят к перенапряжению и неправильному распределению нагрузки в спине. Обувь должна быть удобной и не сдавливать стопу.
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