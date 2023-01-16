Как быстро сбросить вес после праздников

После долгих новогодних праздников многие задумались о том, как сбросить нажитые непосильным "салатно-майонезным" трудом лишние килограммы. О том, как это сделать правильно, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Ирина Козлачкова.
Самый правильный и безопасный метод коррекции веса — дефицит калорий и сбалансированное питание. Жесткие ограничения — не самый лучший способ похудения. Но часто случается так, что снижение массы тела приостанавливается, несмотря на правильное питание, в таком случае можно устраивать разгрузочные дни, предварительно проконсультировавшись с врачом на предмет противопоказаний.
Если же нужно быстро уменьшить объёмы, тогда можно использовать экспресс-метод похудения за три дня. Суть этих дней в выведении лишней жидкости из организма. Пища должна быть несолёной и нежирной, в течение этих трёх дней рекомендуется также больше пить жидкости, зелёного чая.
Если выбирать метод однодневной монодиеты с небольшой калорийностью, то рекомендуется устраивать один разгрузочный день в неделю. Лучше проводить его в выходной, так как могут наблюдаться нежелательные явления, такие как слабость и головокружение.
День смузи. Это день на фруктовых или овощных пюре, он поможет мягко очистить кишечник. Одна порция смузи — 300 мл. Можно брать разные сочетания фруктов и ягод, а также в течение дня можно пить воду и зелёный чай. Например, хорошее сочетание:
В смузи можно добавлять минеральную воду или свежевыжатый сок, молоко, сливки, кефир, творог, мёд.
Простой рецепт: возьмите авокадо, банан, мёд, немного воды и семена льна. Авокадо и банан порезать кубиками, положить а чашу блендера и измельчить, добавить мёд или кленовый сироп, разбавить водой до нужной консистенции, посыпать семенами льна, а также сверху можно положить любые ягоды.
Не забывайте главное правило — дробное питание в течениё разгрузочного дня, делите всю пищу на 5-6 приемов и последний — не позднее, чем за два час до сна.
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