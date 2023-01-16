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Ирина Гусакова

Нутрициолог: "Быстро сбросить вес после праздников помогут разгрузочные дни"

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После долгих новогодних праздников многие задумались о том, как сбросить нажитые непосильным "салатно-майонезным" трудом лишние килограммы. О том, как это сделать правильно, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Ирина Козлачкова.

Нутрициолог: "Быстро сбросить вес после праздников помогут разгрузочные дни"

Как быстро сбросить вес после праздников

Самый правильный и безопасный метод коррекции веса — дефицит калорий и сбалансированное питание. Жесткие ограничения — не самый лучший способ похудения. Но часто случается так, что снижение массы тела приостанавливается, несмотря на правильное питание, в таком случае можно устраивать разгрузочные дни, предварительно проконсультировавшись с врачом на предмет противопоказаний.

Если же нужно быстро уменьшить объёмы, тогда можно использовать экспресс-метод похудения за три дня. Суть этих дней в выведении лишней жидкости из организма. Пища должна быть несолёной и нежирной, в течение этих трёх дней рекомендуется также больше пить жидкости, зелёного чая.

Если выбирать метод однодневной монодиеты с небольшой калорийностью, то рекомендуется устраивать один разгрузочный день в неделю. Лучше проводить его в выходной, так как могут наблюдаться нежелательные явления, такие как слабость и головокружение.

Разгрузочные дни

  • Разгрузочные дни могут быть кефирные или молочные. В течение дня можно выпивать каждые 2 часа по стакану кефира или молока. Калорийность получится достаточно низкая — примерно 900 ккал.
  • Мясные разгрузочные дни самые сытные. Можно съесть 500 г нежирного отварного мяса или рыбы в день, ну или взять и мясо, и рыбу, распределить всё на 5 приёмов, дополнив их овощным гарниром (порция свежих овощей без масла около 200 г), разрешается пить чай и кофе без сахара в течение дня.
  • Фруктово-овощные разгрузочные дни. Можно съесть 1,5 кг свежих яблок или свежих овощей (огурцы, помидоры), распределив их на 5-6 приёмов, но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта такие дни противопоказаны.
  • Творожные дни. За день можно съесть 500-600 г творога, пить воду, чай или кофе с молоком, но без сахара.
  • Творожно-кефирный день. Можно съесть 500 г творога в течение дня за несколько приёмов и выпить 1 л кефира жирностью 1%.

День смузи. Это день на фруктовых или овощных пюре, он поможет мягко очистить кишечник. Одна порция смузи — 300 мл. Можно брать разные сочетания фруктов и ягод, а также в течение дня можно пить воду и зелёный чай. Например, хорошее сочетание:

    • банан, клубника;
    • яблоко и киви;
    • банан, киви;
    • яблоко, банан, апельсин.

В смузи можно добавлять минеральную воду или свежевыжатый сок, молоко, сливки, кефир, творог, мёд.

Простой рецепт: возьмите авокадо, банан, мёд, немного воды и семена льна. Авокадо и банан порезать кубиками, положить а чашу блендера и измельчить, добавить мёд или кленовый сироп, разбавить водой до нужной консистенции, посыпать семенами льна, а также сверху можно положить любые ягоды.

Не забывайте главное правило — дробное питание в течениё разгрузочного дня, делите всю пищу на 5-6 приемов и последний — не позднее, чем за два час до сна.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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