Эксперт: "Вода существенно замедляет процессы старения"

Каждый стремится поддерживать здоровье в хорошем состоянии, принимая витаминные добавки, переходя на правильное питание. При этом большинство людей забывают о чистой, безопасной воде. Тем не менее именно она оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья. О пользе воды рассказал читателям Pravda.Ru председатель правления "Ассоциации питьевой воды в розлив" Артём Старостин.

Вода как панацея

Вода, которую человек употребляет в пищу, является для него "живительной" жидкостью. Это уникальный природный источник, который отличается не только высокой эффективностью, но и абсолютной безопасностью. Точнее сказать, вода представляет собой не полноценное лекарство, а скорее профилактическое средство, которое предотвращает появление различных проблем со здоровьем. Об этом часто упоминается в старинных документах из Индии, написанных на санскрите около 4000 лет назад.

Учёные утверждают, что вода представляет собой основу идеи здоровья. Если говорить об индивидуальном здоровье, имеется в виду не только отсутствие некой болезни, но и сохранение, и развитие биологических функций организма. Всё это непосредственно влияет на психосоматическое состояние человека, социальную активность.

Вода является второй после кислорода составляющей, критически важной для выживания. Её нехватка вызывает проблемы со здоровьем, и даже небольшое обезвоживание негативно воздействует на организм. Ученые сообщают, что отсутствие доступа к чистой воде более 10 дней при стандартной температуре тела может повлечь летальный исход.

Чтобы не допустить появления проблем со здоровьем, врачи рекомендуют активно использовать питьевую воду с первых дней жизни. По оценкам экспертов, в первые полгода жизни ребёнок потребляет её в 2-3 раза больше, чем человек в более зрелом возрасте.

Вода поступает в организм несколькими путями — в натуральном виде в качестве питья, а также вместе с продуктами питания и формируется непосредственно самим организмом при обмене веществ (в среднем около 300 мл в день). Выводится лишняя жидкость из организма при дыхании, с фекальными массами и мочой.

Почему пить воду так полезно

Глоток чистой питьевой воды способен не только улучшить настроение (мозг человека примерно на 90% состоит из воды), но и подарить хорошее самочувствие. Кроме того, она способна оказывать серьезное воздействие на жизнедеятельность человека:

жидкость очищает организм, выводя из него продукты метаболизма и отходы;

помогает в усвоении витаминов и минералов;

участвует в обмене веществ, служит проводником кислорода ко всем органам, обеспечивающим жизнедеятельность;

помогает получить энергию, которая жизненно необходима для хорошего самочувствия;

существенно замедляет процессы старения.

Без воды наш организм не может функционировать в полной мере. Как итог — на сердечнососудистую систему оказывается дополнительное воздействие, что может повлечь за собой появление проблем со здоровьем. Утрата воды на 6-7% от массы тела влечёт за собой изменение температурного фона, на коже появляются различные покраснения, учащается дыхание, появляются первые признаки одышки, наблюдается чувство усталости и сонливость. Если организм теряет 15-20% воды при температуре окружающей среды порядка 30 градусов — это смертельная опасность для дальнейшей жизнедеятельности. При низких температурах к летальному исходу ведёт утрата 25% жидкости.

К чему приводит нехватка жидкости в организме

Итак, сколько же воды необходимо употреблять для хорошего самочувствия. Взрослому человеку — от 1,5 до 3 литров в день. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вывела простую формулу. Для нормального функционирования человеческого организма требуется ежедневно употреблять чистую воду из расчёта 30 г на 1 кг веса. То есть человек массой 80 килограммов должен выпивать примерно 2,4 литра воды в день. Однако всё индивидуально и зависит от состояния здоровья. Прежде чем установить для себя питьевой режим, обратитесь за консультацией к специалистам.

Не следует забывать, что часть воды мы получаем с каждым приёмом пищи. Однако она поступает в организм в качестве соединения с другими веществами, потому полноценно не может влиять на самочувствие. Именно поэтому рекомендуется за 20-30 минут до еды выпивать 150-200 мл чистой воды. Это позволит подготовить ЖКТ к приёму пищи, убрать ощущение тяжести в желудке и будет способствовать более быстрому устранению чувства голода.

При нехватке воды в организме могут возникать различные осложнения:

кровь меняет консистенцию, она становится более густой, что негативно сказывается на её циркуляции, нарушается кровоснабжение мозга, что влечёт за собой повышенный риск возникновения инфаркта и инсульта;

появляются проблемы с памятью, учащаются головные боли, что может повлечь появление регулярных мигреней;

кожный покров истончается, становится сухим и нездоровым, появляются растяжки и морщины;

из-за недостатка кислорода, в транспортировке которого вода принимает самое активное участие, с течением времени появляются сложности с суставами. Они быстрее изнашиваются, что влечёт за собой болезненные ощущения.

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