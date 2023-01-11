Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Эксперт о том, как включиться в работу после праздников: "Важно убрать сбой в психике"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Включиться в рабочий ритм после долгих январских выходных — задача не из простых. Дела не ждут, а мозг и организм с трудом просыпаются от новогодней спячки. Одни ныряют в работу с головой, рискуя быстро перегореть, другие — не могут заставить себя взяться ни за одну задачу. Как найти причину своего состояния и на что обратить внимание, чтобы эффективно и безболезненно включиться в работу после праздников, рассказала читателям Pravda.Ru основатель Международной Академии бизнес-коучинга 2WIN, автор методологии "Целостное влияние" Катерина Акман.

Эксперт о том, как включиться в работу после праздников: "Важно убрать сбой в психике"

Факторы, которые влияют на способность включаться в работу

Реакция на стресс

Праздники — это всегда перезагрузка. Особенно январские и особенно у жителей постсоветского пространства, где очень трепетно относятся к Новому году. Важно учитывать, что новогодние каникулы — это не только длительный отдых от основной деятельности, но и интенсивный эмоциональный всплеск. Другими словами — стресс. Он возникает из-за прилива радости, предвкушения яркого праздника, особых впечатлений и может быть как позитивным, так и негативным. Ожидания одних людей оправдываются: праздники проходят прекрасно, и они получают лишь положительные переживания. У других всё идёт не по плану: предвкушение волшебства и особой атмосферы сменяется разочарованием, и это дарит только негативные эмоции. Соответственно, эти люди по-разному реагируют на работу. Реакция зависит в первую очередь от способностей нервной системы справляться с напряжением: кто-то от стресса начинает активнее действовать, а кто-то, наоборот, замирает.

Накопившиеся дела

Однако есть и другие факторы, которые влияют на способность включаться в работу. Например, количество скопившихся дел. Не у всех они появляются лишь во время январских праздников — у кого-то тянутся ещё с прошлого года. Да, многим хочется завершить всё к концу календарного периода и торжественно подвести итоги, но декабрьская суета не всегда оставляет такую возможность. Ресурсы уходят на подготовку к празднику и составление отчётов, а важные дела остаются и откладываются на следующий год. Смотришь на эту гору задач в январе — и она кажется просто неподъёмной. Здесь очень легко попасть в ловушку прокрастинации: количество дел вызывает тревогу, мозг включает защитные функции и находит тысячу причин отложить всё на завтра. А завтра — то же самое. Чем дольше мы не приступаем, тем сильнее тревожимся. При этом непременно начинаем критиковать себя, обвинять в слабости, портится настроение, и мы срываемся на окружающих. Не лучшее начало года.

Бывает и по-другому. Кто-то ныряет в работу с головой и начинает неистово разбираться со всеми накопившимися задачами. Результаты, конечно, будут, но работоспособность вряд ли сохранится надолго — в таком эмоциональном порыве очень легко перегореть и многое потерять.

Как эффективно войти в рабочий ритм

Условно каждый из нас живёт в двух ритмах: внешнем (рабочем) и внутреннем (личном). Чтобы вернуться к работе максимально эффективно, нужно соединить их. Тогда ваша трудовая деятельность зазвучит симфонией — плавно, ярко и красиво.

  • Учитывайте свои особенности.

Вспомните, как ваш организм обычно реагирует на отдых и яркие впечатления. Даже после очень качественного отдыха вам достаточно сложно включиться в работу? В таком случае проблема не в том, как вы отдыхаете, а в чём-то ещё. Важно понять, в чём. Бывало ли, что вы возвращались к работе полными сил и энергии и выполняли дела постепенно, без перегрузок и срывов? Какие обстоятельства окружали вас в тот момент? И главное, что было внутри вас? Именно наши убеждения, отношение к себе, обстоятельствам, работе и отдыху влияют на состояние и продуктивность. Подумайте, какие особенности помогут настроить ваш внутренний ритм.

  • Учитывайте особенности работы.

Важно отчётливо понимать, чего от вас ждут, и убедиться, что у вас есть всё необходимое для выполнения рабочих задач. Составьте чёткий и, главное, выполнимый график дел на ближайшую неделю — даже если дедлайны сгорели ещё в декабре и все вокруг от вас чего-то ждут. Помните: самый длинный и сложный путь всегда начинается с первых маленьких действий. Не дайте себе оказаться в плену прокрастинации — лучше выберите несколько самых важных задач и начните их выполнять, небольшими шажками. Остальное можно отложить — ничего страшного не произойдёт.

Постарайтесь максимально быстро наладить коммуникацию с коллегами. Не забывайте, они, скорее всего, находятся в таком же стрессе. Важно не только вспомнить о глобальных задачах, которые стоят перед всеми вами, но и поделиться эмоциями и впечатлениями после выходных. Если вы организовали встречу, то задайте мягкий и позитивный настрой: предложите коллегам рассказать о том, как прошёл отдых. Так вы не только поможете себе и коллективу включиться в рабочий ритм, но и укрепите доверие. Особенно это важно для команд, которые работают удалённо.

  • Внимательно относитесь к своему состоянию.

Старайтесь не игнорировать перемены настроения, а очень чутко относиться к изменениям состояния. Как только почувствуете напряжение или сопротивление к работе без видимых на то причин, остановитесь, выдохните. Спросите себя, почему это произошло? Настройки какого ритма сбились: внешнего или внутреннего? Только исправив сбои, вы сможете вернуться к гармонии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Боец ВС РФ встретил двух боевиков ВСУ в ходе штурма их "опорника" в районе Кременной
Хиромант Чурон: короткая линия жизни далеко не всегда говорит о ранней смерти
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Telegraph: в районе Соледара уже третий день ведутся поиски пропавших граждан Британии
Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал зарплату актрисы Александры Захаровой
Все самолёты в небе над США вынуждены совершить посадку из-за глобального сбоя
Отставка директора СВР Нарышкина является вымыслом
Рэпера Оксимирона* оштрафовали по делу о призывах к сепаратизму за песню "Ойда"
Зеленский встречается с Дудой во Львове
Путин отчитал Мантурова за заказы по воздушным судам: "Ну чего вы, в самом деле, дурака-то валяете!"
Популярное
Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ

Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.

Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
Генерал РФ Картаполов: обойтись лишь резервистами в случае масштабной войны нельзя
РВ: пленные ВСУ заявили об обстановке в войсках Украины и колоссальных потерях
"Золотая антилопа" прописалась в Америке Сергей Лебедев Cудьба Косово ещё долгое время будет предметом споров Михаил Плисюк Знак зодиака 11 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
South Front: русские объявили конкурс на первую подбитую БМП Bradley или танк Leopard
Автор NDP Галас назвал требование Польши репараций у Германии началом конца
Военком Вдовин объяснил отсутствие списков пострадавших после удара ВСУ в Макеевке
Военком Вдовин объяснил отсутствие списков пострадавших после удара ВСУ в Макеевке
Последние материалы
Sohu: Китай преподал Японии урок за проявленное неуважение к России
Власти Перу ввели комендантский час
Эндокринолог рассказала о медикаментозных способах продлить жизнь: клетки "не заражают" старением другие клетки
Аналитик Скачко: взятие Артёмовска пробьёт огромную брешь в обороне ВСУ, которую они ничем не заполнят
Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о подготовке ВС РФ генерального наступления по всему фронту
МК: Крамник проинформировал, что "зоопарк" из западных танков обернётся для ВСУ бардаком
Wall Street Journal: руководство ВСУ признало огромные потери в Артёмовске
Вифлеемские младенцы защитят наших детей
Главком ВСУ Залужный бросил на гибель и плен тысячи солдат в Бахмутском сражении
Shukan Gendai: украинский конфликт станет для США повторением Вьетнамской войны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников