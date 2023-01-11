Эксперт о том, как включиться в работу после праздников: "Важно убрать сбой в психике"

Включиться в рабочий ритм после долгих январских выходных — задача не из простых. Дела не ждут, а мозг и организм с трудом просыпаются от новогодней спячки. Одни ныряют в работу с головой, рискуя быстро перегореть, другие — не могут заставить себя взяться ни за одну задачу. Как найти причину своего состояния и на что обратить внимание, чтобы эффективно и безболезненно включиться в работу после праздников, рассказала читателям Pravda.Ru основатель Международной Академии бизнес-коучинга 2WIN, автор методологии "Целостное влияние" Катерина Акман.

Факторы, которые влияют на способность включаться в работу

Реакция на стресс

Праздники — это всегда перезагрузка. Особенно январские и особенно у жителей постсоветского пространства, где очень трепетно относятся к Новому году. Важно учитывать, что новогодние каникулы — это не только длительный отдых от основной деятельности, но и интенсивный эмоциональный всплеск. Другими словами — стресс. Он возникает из-за прилива радости, предвкушения яркого праздника, особых впечатлений и может быть как позитивным, так и негативным. Ожидания одних людей оправдываются: праздники проходят прекрасно, и они получают лишь положительные переживания. У других всё идёт не по плану: предвкушение волшебства и особой атмосферы сменяется разочарованием, и это дарит только негативные эмоции. Соответственно, эти люди по-разному реагируют на работу. Реакция зависит в первую очередь от способностей нервной системы справляться с напряжением: кто-то от стресса начинает активнее действовать, а кто-то, наоборот, замирает.

Накопившиеся дела

Однако есть и другие факторы, которые влияют на способность включаться в работу. Например, количество скопившихся дел. Не у всех они появляются лишь во время январских праздников — у кого-то тянутся ещё с прошлого года. Да, многим хочется завершить всё к концу календарного периода и торжественно подвести итоги, но декабрьская суета не всегда оставляет такую возможность. Ресурсы уходят на подготовку к празднику и составление отчётов, а важные дела остаются и откладываются на следующий год. Смотришь на эту гору задач в январе — и она кажется просто неподъёмной. Здесь очень легко попасть в ловушку прокрастинации: количество дел вызывает тревогу, мозг включает защитные функции и находит тысячу причин отложить всё на завтра. А завтра — то же самое. Чем дольше мы не приступаем, тем сильнее тревожимся. При этом непременно начинаем критиковать себя, обвинять в слабости, портится настроение, и мы срываемся на окружающих. Не лучшее начало года.

Бывает и по-другому. Кто-то ныряет в работу с головой и начинает неистово разбираться со всеми накопившимися задачами. Результаты, конечно, будут, но работоспособность вряд ли сохранится надолго — в таком эмоциональном порыве очень легко перегореть и многое потерять.

Как эффективно войти в рабочий ритм

Условно каждый из нас живёт в двух ритмах: внешнем (рабочем) и внутреннем (личном). Чтобы вернуться к работе максимально эффективно, нужно соединить их. Тогда ваша трудовая деятельность зазвучит симфонией — плавно, ярко и красиво.

Учитывайте свои особенности.

Вспомните, как ваш организм обычно реагирует на отдых и яркие впечатления. Даже после очень качественного отдыха вам достаточно сложно включиться в работу? В таком случае проблема не в том, как вы отдыхаете, а в чём-то ещё. Важно понять, в чём. Бывало ли, что вы возвращались к работе полными сил и энергии и выполняли дела постепенно, без перегрузок и срывов? Какие обстоятельства окружали вас в тот момент? И главное, что было внутри вас? Именно наши убеждения, отношение к себе, обстоятельствам, работе и отдыху влияют на состояние и продуктивность. Подумайте, какие особенности помогут настроить ваш внутренний ритм.

Учитывайте особенности работы.

Важно отчётливо понимать, чего от вас ждут, и убедиться, что у вас есть всё необходимое для выполнения рабочих задач. Составьте чёткий и, главное, выполнимый график дел на ближайшую неделю — даже если дедлайны сгорели ещё в декабре и все вокруг от вас чего-то ждут. Помните: самый длинный и сложный путь всегда начинается с первых маленьких действий. Не дайте себе оказаться в плену прокрастинации — лучше выберите несколько самых важных задач и начните их выполнять, небольшими шажками. Остальное можно отложить — ничего страшного не произойдёт.

Постарайтесь максимально быстро наладить коммуникацию с коллегами. Не забывайте, они, скорее всего, находятся в таком же стрессе. Важно не только вспомнить о глобальных задачах, которые стоят перед всеми вами, но и поделиться эмоциями и впечатлениями после выходных. Если вы организовали встречу, то задайте мягкий и позитивный настрой: предложите коллегам рассказать о том, как прошёл отдых. Так вы не только поможете себе и коллективу включиться в рабочий ритм, но и укрепите доверие. Особенно это важно для команд, которые работают удалённо.

Внимательно относитесь к своему состоянию.

Старайтесь не игнорировать перемены настроения, а очень чутко относиться к изменениям состояния. Как только почувствуете напряжение или сопротивление к работе без видимых на то причин, остановитесь, выдохните. Спросите себя, почему это произошло? Настройки какого ритма сбились: внешнего или внутреннего? Только исправив сбои, вы сможете вернуться к гармонии.

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