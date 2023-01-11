Безглютеновые диеты стали модной тенденцией последних лет и активно продвигаются сторонниками правильного питания. Однако в действительности глютен опасен только для людей, которые страдают от его непереносимости. О том, что собой представляет безглютеновая диета, рассказала читателям Pravda.Ru диетолог, нутрициолог Евгения Манушина.
Глютен — это клейковина, нерастворимый белок, который формирует два других белковых вещества: глиадин и глютенин. Благодаря такому веществу, как глютен, тесто из злаковых становится мягким и эластичным. Злаковые — это главный источник глютена.
К продуктам, которые содержат глютен, традиционно относят:
Пшеница является одним из основных продуктов западной диеты и является врагом № 1 для людей, страдающих непереносимостью глютена. Все её производные также следует исключить:
Список запрещенных продуктов не заканчивается пшеницей. К другим стоп-продуктам относятся:
Клейковина может также проявляться в качестве ингредиента в таких продуктах, как:
Крупы содержат в своём составе не только клейковину, но ещё и пищевые волокна, белки, витамины В3, В6 и В1, а также железо и другие необходимые микроэлементы. Всё зависит от производственной обработки злаковых. Так, например, в процессе рафинирования удаляются оболочки, которые содержат большое количество витаминов, микроэлементов и клетчатки, а остаётся только глютен и быстрые углеводы, это характерно для белой муки высшего сорта. Именно продукты, содержащие рафинированные углеводы, подлежат ограничению не потому, что содержат глютен, а из-за опасности подъёма уровня сахара в крови при их употреблении. При этом здоровым людям можно не отказываться от таких продуктов, как цельнозерновые, например, цельнозерновой пшеницы или полбы. также стоит отметить, что ограничение или исключение рафинированных углеводов в виде белой муки, макарон, хлеба, и сладостей является главным ключом к снижению веса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
|
|
Неболит на Ленинском
Ленинский пр-т, д. 66
Медицинский центр семейного здоровья и красоты
Комарова, д. 2, корп. 3
|
|
Неболит на Ленинском
Ленинский пр-т, д. 66
Медицинский центр семейного здоровья и красоты
Комарова, д. 2, корп. 3
|
|
Ниармедик (Ваш доктор рядом) на Китай-городе
Маросейка, д. 6-8, стр. 4
|
32 отзыва
|
Вовк Татьяна Николаевна
медицинская клиника
ул. Трифоновская, д. 57 А
Марьина Роща
Проспект мира
Проспект мира
Рижская
Первичный приём от 5000 руб.
|
2984 отзыва
|
МЦ в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »
|
19 отзывов
|
Лапочкин Андрей Владимирович
медицинская клиника
Федеративный проспект, д. 24
Новогиреево
Первичный приём от 5000 руб.
Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.