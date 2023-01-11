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Ирина Гусакова

Диетолог: "Пшеница — враг для людей, страдающих от непереносимости глютена"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Безглютеновые диеты стали модной тенденцией последних лет и активно продвигаются сторонниками правильного питания. Однако в действительности глютен опасен только для людей, которые страдают от его непереносимости. О том, что собой представляет безглютеновая диета, рассказала читателям Pravda.Ru диетолог, нутрициолог Евгения Манушина.

Диетолог: "Пшеница — враг для людей, страдающих от непереносимости глютена"

Безглютеновая диета

Глютен — это клейковина, нерастворимый белок, который формирует два других белковых вещества: глиадин и глютенин. Благодаря такому веществу, как глютен, тесто из злаковых становится мягким и эластичным. Злаковые — это главный источник глютена.

К продуктам, которые содержат глютен, традиционно относят:

  • макаронные изделия;
  • хлеб и печенье;
  • магазинные соусы.

Пшеница является одним из основных продуктов западной диеты и является врагом № 1 для людей, страдающих непереносимостью глютена. Все её производные также следует исключить:

  • крахмал;
  • отруби;
  • зародыши;
  • кускус;
  • макаронные изделия мягких и твёрдых сортов пшеницы;
  • цельнозерновые макаронные изделия;
  • эммер;
  • камут;
  • маца;
  • манная крупа;
  • полба;
  • булгур.

Список запрещенных продуктов не заканчивается пшеницей. К другим стоп-продуктам относятся:

  • ячмень;
  • овёс (сам по себе овёс не содержит клейковины, но его часто обрабатывают на предприятиях, которые производят глютенсодержащие зёрна, следовательно, овёс может быть "загрязнён");
  • рожь;
  • тритикале.

Клейковина может также проявляться в качестве ингредиента в таких продуктах, как:

  • ячменный солод;
  • магазинный куриный бульон;
  • солодовый уксус;
  • колбасные изделия;
  • магазинные соусы и некоторые салатные заправки, соевый соус.

Крупы содержат в своём составе не только клейковину, но ещё и пищевые волокна, белки, витамины В3, В6 и В1, а также железо и другие необходимые микроэлементы. Всё зависит от производственной обработки злаковых. Так, например, в процессе рафинирования удаляются оболочки, которые содержат большое количество витаминов, микроэлементов и клетчатки, а остаётся только глютен и быстрые углеводы, это характерно для белой муки высшего сорта. Именно продукты, содержащие рафинированные углеводы, подлежат ограничению не потому, что содержат глютен, а из-за опасности подъёма уровня сахара в крови при их употреблении. При этом здоровым людям можно не отказываться от таких продуктов, как цельнозерновые, например, цельнозерновой пшеницы или полбы. также стоит отметить, что ограничение или исключение рафинированных углеводов в виде белой муки, макарон, хлеба, и сладостей является главным ключом к снижению веса.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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