Психолог: "Для развития личности необходим стресс"

В современном мире настолько бешеный ритм жизни, что часто человек даже не понимает, в какой момент его поглотила рутина. А между тем именно она препятствует личностному развитию. Но если при этом основные потребности человека удовлетворены и он доволен своей жизнью, то значит, он находится в зоне комфорта. Нужно ли из неё выходить и как это сделать правильно, рассказывает читателям Pravda.Ru психолог Елена Селезнёва.

Что такое зона комфорта

Термин "зона комфорта" появился относительно недавно — впервые применён в 1991 году мотивационным тренером Джудит Бардвик. Она объяснила его как область жизненного пространства человека с минимальным уровнем тревожности. То есть это состояние психологической защищённости, когда человек совершает обыденные действия и получает привычный результат. Это отнюдь не отдых или отстранённое бездействие, а набор привычных для человека действий и эмоций. Одно и то же действие для кого-то является обыденным, а у кого-то вызывает стресс, а это значит, что зона комфорта у каждого своя, как и путь личностного роста.

Когда возможен личностный рост

Сейчас понятие личностного роста повсеместно используется, и каждый в него вкладывает свой смысл. Но прежде всего личностный рост — это процесс непрерывных изменений человека на протяжении жизни. То есть речь идёт о совокупности всех психологических изменений, развития качеств личности, характера, образа мышления, которые происходят с человеком в течение жизни.

Это те самые шаги, которые помогают нам избавиться от комплексов, стать сильнее, начать управлять своей жизнью, стать более независимыми от общественного мнения и меньше полагаться на окружающих. В каждом человеке от рождения заложен определенный потенциал и способности к развитию. Как раз личностный рост — это и есть то самое развитие потенциала личности человека. Но для того, чтобы возникло желание развиваться — нужна мотивация.

При этом если в жизни всё устраивает и все потребности удовлетворены, то человек не будет заниматься развитием, не сможет заставить себя что-то делать. Для этого банально не хватит мотивации. И тут точкой начала изменений может стать какое-то потрясение. Например, развод, потеря близких или смена работы. В таких ситуациях человек что-то меняет в привычной жизни, переосмысливает ценности, потому что появляется чувство разочарования и желание всё изменить. Таким образом, для систематического развития необходимо регулярно давать себе небольшой контролируемый заряд стресса, ставить новые цели или получать вызовы.

Расширять зону комфорта или выходить из неё

В последнее время вокруг темы зоны комфорта ведутся настоящие дебаты, где одни яростно призывают немедленно её покинуть, а другие убеждены в её необходимости для гармоничной жизни. В попытках найти истину главное — чувство меры. Зона комфорта у каждого из нас своя, и то, что может расширить границы одного, способно парализовать другого.

Покинуть зону комфорта — это выйти из области уверенности и безопасности, чтобы начать что-то кардинально новое. Все изменения обычно сопровождают страхи, стресс, сомнения, вопросы и терзания, но важно помнить, что есть существенная разница между контролируемой тревогой и реальным страхом. Кардинально меняя свою жизнь и тем самым покидая зону комфорта, стоит понимать, что, скорее всего, обратно в неё возврата уже не будет.

А вот расширение границ зоны комфорта — это пусть и непростой процесс, но и не окончательный выход из неё. Это привнесение чего-то нового в жизнь, но в то же время не меняющего привычный уклад кардинально. Например, человек может начать пару раз в неделю заниматься танцами — это будет расширением границ его зоны комфорта. Или начать осваивать новую профессию, чтобы затем взять дополнительную работу. Однако такие изменения можно без последствий прекратить и вернуться к привычной жизни. В этом заключается отличие расширения границ от выхода из зоны комфорта.

Менять привычный уклад жизни лучше не резко, как в омут с головой, а постепенно. Шаг за шагом идти к своим целям и начинать лучше с малого: купить новую книгу не свойственного вам жанра, заказать необычное блюдо в ресторане, сходить в новый музей или освоить медитации. Пробуйте что-то новое и сделайте расширение границ своей привычкой. Так с наименьшим уровнем стресса вы сможете постоянно развиваться. Помните, что точкой выхода из зоны комфорта может стать любая ситуация, которая приносит вам новые впечатления и эмоции.

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