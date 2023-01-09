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Ирина Гусакова

Вишну Шаран Шукла: "Есть три упражнения в йоге для укрепления коленных суставов"

Здоровье

Колени — один из самых важных суставов в нашем теле, который мы активно используем в повседневной жизни, при этом мы уделяем очень мало внимания здоровью коленей или избегаем чрезмерной работы с ними. В йоге есть методы терапии для работы как с коленными суставами, так и с мышцами и сухожилиями вокруг коленей, которые дают им большую поддержку. Комплексом упражнений поделился с читателями Pravda.Ru основатель международной йога-школы Vishnu Yoga Research School, посол йоги в России при World Yoga Federation Вишну Шаран Шукла.

Вишну Шаран Шукла: "Есть три упражнения в йоге для укрепления коленных суставов"

Упражнения для укрепления коленных суставов

Техника 1 — Микрорастяжка

Сядьте на пол на коврик для йоги или на стул. Выпрямите обе ноги перед собой. Теперь медленно, с помощью пальцев ног, начните сгибать стопу внутрь и удерживайте положение в течение трех дыханий (если вы сидите на стуле, просто поднимите одну ногу параллельно полу и растягивайте ногу по той же технике, что и выше).

Повторите вышеописанную практику в три цикла.

Техника 2 — Утката асана

Встаньте на ровную поверхность, сохраняя некоторое расстояние между стопами.

Зажмите между коленями мягкий резиновый мяч и попытайтесь сжать мяч, при этом испытывая некоторую силовую нагрузку на колени. Теперь, удерживая мяч между коленями, согните колени, отводя бедро немного назад, а туловище наклоните вперед на 80 градусов (руки можно держать параллельно полу).

Задержитесь в этом положении на пять дыханий и повторите три раза.

Техника 3 — Дандасана

Сядьте на пол (коврик для йоги) и вытяните ноги вперед. Руки поставьте за спину, отталкиваясь пальцами рук от пола, тянитесь макушкой вверх, вытягивая весь позвоночник. Носки потяните на себя, напрягите переднюю поверхность бёдер и подтяните коленные чашечки так сильно, чтобы пятки оторвались от пола. Удерживайте позу от 30 секунд до минуты. Повторить в три цикла.

Данные практики можно делать как ежедневно, так и 2-3 раза в неделею в любое время суток и в течение дня. Почти все упражнения выполняются в динамике, в комфортном для человека ритме движения — как в быстром, так и в медленном. Подходит для любого возраста и любого уровня практики.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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