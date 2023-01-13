Эксперт: производительность труда врачей можно увеличить втрое

Как жителю провинции воспользоваться услугами телемедицины; в чём принципиальная разница между Москвой и регионами; как Китай, благодаря искусственному интеллекту, смог увеличить производительность труда врачей в три раза, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

— Герман Сергеевич, как людям, которые всегда использовали традиционную поликлинику, стать клиентами телемедицины и получать современные консультации?

— Если есть Интернет и смартфон, то всё просто. Ставите приложение и звоните врачу, разговариваете.

— То есть, человек может самостоятельно скачать нужное приложение и начать получать услуги?

— Конечно. У многих клиник такая услуга есть. Мы в самом начале пути. Первый уровень применения электронных средств улучшает управленческую структуру благодаря пониманию:

сколько врачей,

где они,

какая нагрузка.

Сейчас уже есть, в московских поликлиниках по крайней мере, запись на приём в электронной очереди. Это тоже телемедицина. Рецепты так же приходят.

Беда вот в чём. Нет, наверное, такой страны, кроме Мексики, где так бы разнились жизнь в столице и жизнь в 100 километрах от столицы. То есть, в Израиле между Тель-Авивом и Ашдодом не будет никакой принципиальной разницы, будет у секретарши зарплата на 100 шекелей меньше, но в целом всё будет одинаково. А у нас что с врачами, что со всем остальным разница колоссальная. То, что Москва творит внутри города, это космос.

Недавно на конференции "Моя поликлиника" Москва обменивалась опытом с регионами. Регионы смотрели круглыми глазами на нейронные сети и всё остальное. Казань, которая считается одним из самых мощных регионов, говорит: "Мы на вашем фоне пойдем паровозиком пятыми".

Поэтому телемедицина — вещь полезная. Идеально, чтоб она была у всех. Никто не заставляет проводить операцию дистанционно, но я хочу напомнить, что 90% на приёме неинвазивного: доктор с вами разговаривает, смотрит ваши анализы и делает выводы.

Нам многому надо учиться не у Америки, а у Китая, потому что у нас наследственность социалистическая. У нас на всю страну 3 миллиона медицинского персонала, а в Китае — 5 миллионов на полтора миллиарда населения, то есть у них ещё хуже ситуация. Что сделали китайцы? Человек звонит, рассказывает, что у него болит голова, температура 35 градусов, и ему приходит бумажка или робот отвечает, что "сделайте КТ, анализ крови, ещё что-то, загрузите результаты и только потом приходите", и в этой операции врач не участвует. Это всё делает искусственный интеллект.

У нас сама постановка вопроса, что искусственный интеллект по звонку человека скажет ему, какие анализы сделать, вызывает у Минздрава ужас.

Китайцы опубликовали следующую историю. У них нет приёма по записи, только живая очередь. В среднем, время ожидания было 60 минут на приём. Когда они запустили искусственный интеллект, то по результатам анализов пациентов стали направлять к конкретному врачу. Среднее время ожидания приёма упало до 20 минут. То есть, производительность труда врача увеличилась в три раза.

— Чтобы сдать анализы, человек должен пойти в медпункт.

— Пациент туда сам идёт, он не отвлекает врача. У нас в дефиците не пациенты (мы все с вами больные), а врач. Если он слушает ваши жалобы 20 минут, потом 10 минут выписывает анализы. 30 минут, то он 30 минут потратил на то, что может сделать искусственный интеллект, программа. Потом вы анализы получили, загрузили их обратно, и программа уже определит вас к тому врачу, который вам действительно нужен. Вы к нему приходите, у него готовые результаты анализов, и он смотрит, что с вами делать. Это резко увеличивает производительность врача. Но наш Минздрав боится, что "искусственный интеллект может ошибиться", и так далее.