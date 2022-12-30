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Ирина Шлионская

В обезжиренных продуктах всё равно есть жир и вредные компоненты

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Многие люди, заботясь о своём здоровье и весе, стараются покупать продукты, на которых указано либо, что они обезжиренные, либо что у них низкий процент жирности. Но их польза для организма и фигуры — это миф, утверждает диетолог Руслан Алиев.

В обезжиренных продуктах всё равно есть жир и вредные компоненты

Обезжиренное — не значит здоровое

Продукты с этикеткой "Обезжиренный" или с низким процентом жирности —

  • сыры,
  • творог,
  • сметана,
  • майонез,
  • кефир,
  • йогурты

— встречаются в продаже не так уж часто, что создаёт вокруг них некий ореол "дефицитности" и "избранности". За такими товарами "охотятся" в основном те, кто желает похудеть, пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами, те, у кого повышенный холестерин. Зачастую они видят в обезжиренной пище панацею от своих проблем и уверены, что потребление таких продуктов способно улучшить их здоровье.

Но это лишь иллюзия, придуманная хитроумными маркетологами, заявляет Руслан Алиев. И даже низкая жирность тут превращается, скорее, в недостаток, чем достоинство. Он перечислил все минусы таких продуктов.

В обезжиренных продуктах всё равно содержится жир, хоть и в меньших количествах

Если, к примеру, удалить весь жир из сметаны или йогурта, это уже будет не сметана и не йогурт.

"Яркие названия об отсутствии жира являются маркетинговым обманом", — говорит Алиев.

В них меньше полезных веществ

В обезжиренных продуктах содержится повышенное количество белка, но из-за недостатка жира снижается доля полезных насыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов.

В них много потенциально опасных добавок

Ими насыщают обезжиренные продукты в процессе производства, чтобы сделать их дешевле.

Животный жир обычно заменяют на растительный, добавляют усилители вкуса, ароматизаторы, красители, крахмал. Всё это негативно влияет на обменные процессы в организме и иммунитет.

Также там содержатся сахара, а это не что иное, как быстрые углеводы, способствующие увеличению веса. То есть, регулярно употребляя в пищу такой продукт, вы не только не оздоровитесь, но и можете приобрести целый букет болячек, вплоть до ожирения и диабета.

Главное — изучить состав!

Поэтому, предупреждает Алиев, следует помнить, что информация о сниженном уровне жира — это всего лишь ловкий коммерческий ход. Такие продукты нельзя отнести к категории здорового питания.

Существуют особые диетические продукты, но там не идёт речь об обезжиривании, и у них совершенно другой состав. Да и вкус будет сильно отличаться от привычного.

Вообще, следует взять за правило не доверять слепо словам, которые крупным шрифтом написаны на упаковке, а внимательно смотреть надпись мелкими буковками, где подробно указан состав. Если там значится слишком много дополнительных ингредиентов, то, скорее всего, продукт далёк от здоровой и натуральной пищи, и от него стоит отказаться.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы диета болезни медицина продукты питания правильное питание
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