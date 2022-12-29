Врач Неронов: "Во время новогоднего застолья не помешает приём ферментов"

Ферменты, или энзимы, — это белки, катализирующие различные химические процессы в организме. С обывательской точки зрения, они известны как препараты, которые помогают пищеварению (перевариванию) — расщеплению белков (протеазы), жиров (липазы) и углеводов (амилазы). Препараты, включающие в себя перечисленные выше ингредиенты энзимов, называются панкреатином. Субстратом для них служит поджелудочная железа животных, чаще всего свиней или коров. Панкреатин помогает расщеплению съеденной пищи и ускоряет процесс пищеварения. О том, в каких случаях надо пить ферменты, рассказала читателям Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" Владимир Неронов.

Когда нужно пить ферменты

Нарушение пищеварения может быть вызвано заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также рядом других факторов, таких как:

неправильное питание,

стресс,

курение.

Одной из основных причин непереваривания пищи в организме является употребление разных продуктов в больших количествах, а именно:

жирное,

острое,

сладкое,

газированные напитки.

Кроме того, процессу пищеварения вредят перекусы на бегу, употребление фастфуда, переедание.

Без ферментов пища будет выводиться из организма в непереваренном виде. Можно столкнуться с мальабсорбцией — нарушением всасывания питательных веществ в кишечнике. Человек, страдающий этим расстройством, теряет массу тела и имеет сложные метаболические нарушения.

Ферменты необходимо принимать при пищевых нагрузках — при употреблении большого количества разнообразных продуктов. Причем их количество должно быть прямо пропорционально пищевым погрешностям — чем больше, тем выше доза. Это наиболее актуально для людей, страдающих заболеваниями органов пищеварения (холециститы, панкреатиты).

Во время застолий, при обильном употреблении разнообразной пищи и особенно в Новый год приём умеренной дозы ферментативных препаратов не будет лишним. Как правило, достаточно одной-двух таблеток или гранулированных капсул с дозой 10-25 тысяч ЕД липазы.

Однако не стоит принимать ферменты просто так, без причины. При их приёме организм ведёт себя следующим образом: если в кишечнике достаточное количество ферментов, поджелудочная железа не будет их вырабатывать самостоятельно. При единичных применениях ферментов проблем не возникнет, однако не рекомендуется принимать их слишком часто или в больших дозах.

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