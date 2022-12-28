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Ирина Гусакова

Дерматолог: "Хроническая сухость губ сигнализирует о дефиците микронутриентов"

Здоровье

К обветриванию и растрескиванию располагает сама структура губ. Защиты у них, можно сказать, нет. Ни сальных желёз, ни волосяных фолликулов, ни клеток эпидермиса, подверженных ороговению. В любое время года губы реагируют на внешнюю среду. Летом это агрессивное солнце, а в холодный сезон — ветер, мороз и сухой воздух в натопленных помещениях.

Дерматолог: "Хроническая сухость губ сигнализирует о дефиците микронутриентов"

Конечно, проблема более выражена зимой. И во многом потому, что губы — это часть артикуляционного аппарата. Воздух активно циркулирует через зону губ, когда мы разговариваем или просто вдыхаем и выдыхаем. Поток влажного тёплого воздуха — и губы увлажняются. Влага тут же испаряется под воздействием ветра, сухого холодного воздуха. Это иссушает кожу. Если начать её облизывать, то она ещё быстрее покраснеет, станет раздражённой, появятся маленькие трещинки. О том, почему сохнут губы и что с этим делать, рассказала читателям Pravda.Ru дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук, врач первой категории Елена Агафонова.

Сохнут губы: что делать

Для начала — защищать. Барьерная гигиеническая помада, которая создаёт на губах своего рода плёнку, должна всегда быть под рукой. Особенно при ветре, морозе, пониженной влажности.

В солнечные дни обязательно наносить на губы средство с SPF. И зимой, и летом!

Есть также гигиенические помады с ранозаживляющими веществами в составе, витамином А, гиалуроновой кислотой, пантенолом, различными антиоксидантами. Наносить такое средство можно часто, до 6 раз в день, до тех пор, пока проблема полностью не решится.

Наиболее подвержены обветриванию обладатели сухой кожи, так как у них барьерные свойства кожи изначально снижены. В таких случаях сухость губ эффективно корректируется инъекциями. Есть препараты на основе гиалуроновой кислоты или специальные пептидные комплексы, способные глубоко увлажнить губы и восстановить защитные свойства кожи.

Хроническая сухость губ может говорить о дефицитах каких-либо микронутриентов, а иногда даже о более серьёзных нарушениях. Например, гипотиреозе. Поэтому если вам кажется, что губы обветриваются, трескаются и сохнут сильнее обычного, обратитесь к врачу и сдайте анализы. Для начала — кровь для выявления дефицитов по витаминам и микроэлементам. Если всё в порядке, имеет смысл записаться к эндокринологу и проверить уровень ТТГ. Возможно, вашему организму нужна поддержка изнутри или даже серьёзное лечение.

Бывают ещё специфические трещинки в уголках рта — так называемые "заеды”. Они с большой долей вероятности являются признаком бактериальной инфекции, и для лечения требуются антибиотики местного действия.

Рецепт SOS-средства при обветривании:

Понадобится ретинол пальмитат (его ещё называют "витамин А в масле”, продаётся в аптеках) и любой жирный крем. На поражённый участок наносим масло, а сверху — крем. Так можно привести в порядок обветренные и потрескавшиеся губы буквально за ночь.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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