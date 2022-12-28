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Ирина Гусакова

Эксперт: "Проблемы с эмоциональным интеллектом разрушают здоровье"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Эмпатия, реакция на мысли и слова, выбор действия в кризисных обстоятельствах, переживание стресса — все эти понятия с 2019-го по 2022-й бьют рекорды по популярности и запросам в поисковиках. Люди пытаются сохранить свое ментальное здоровье, устоять в условиях турбулентности, а для этого нужно обладать высоким эмоциональным интеллектом. Что это такое и как его применять к жизненным обстоятельствам? Об этом рассказал читателям Pravda. Ru психолог Заривний Дмитрий.

Эксперт: "Проблемы с эмоциональным интеллектом разрушают здоровье"

Как развить эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект — это набор определенных функций, когнитивных способностей человека, навык, который осуществляет понимание, распознавание чужих и своих эмоций, а также управление ими и состояниями, возникающими в качестве реакции на мысли. Мысль первична. Даже когда происходит какая-то неприятная ситуация, мы сначала её понимаем, продумываем, а потом реагируем. Заметьте, в определении звучит слово "управление", а не "контроль". Потому что контроль часто связывают с подавлением. Это не эмоциональный интеллект, а неправильная регуляция.

Мысли материальны

Доказано и изучено учёными, что наши мысли, а точнее реакции на них влияют на наше здоровье. В 20 веке в психологии появился такой инструмент, как шкала эмоциональных тонов. По ней мы движемся всю жизнь от энтузиазма к смерти. Это не физические понятия, а чувственные. Смерть — это когда человек не испытывает эмоций. Когда мир погружается в чёрно-белые тона, а негатив правит жизнью.

Отрицательные эмоции, такие как чувства обиды, гнева, вины, называют низкими вибрациями. Долгая и продолжительная жизнь в этих состояниях вызывает страшные болезни. Психосоматика до конца не изучена, но учёные доказали связь между виной, обидой и гневом и, например, онкологией.

Помните, как в детстве нам говорили? Все болезни от нервов. Да, это так. Нервы — это не стрессы, а реакция на них. Эмоции, чувства — это субъективная реакция, которая никак не отображается в мире. Нигде, кроме нашего внутреннего состояния.

Человек с высоко развитым эмоциональным интеллектом (ЭИ) умеет осознавать, отслеживать и управлять своими реакциями на событие, переключает тумблер благодаря определённому навыку. Это как шахматы. Мы делаем ход, чтобы не проиграть сопернику и выиграть партию. Представьте, если бы все играли для того, чтобы проиграть.

Что случилось с ЭИ у людей?

Человек рождён счастливым. Ему по праву рождения даны позитивные эмоции. Посмотрите на маленьких детей. Их радует солнышко и зелёная трава. Им для счастья может быть достаточно улыбки, объятий или, например, разноцветного мячика. Мы растем, но не укрепляем эмоциональный интеллект. И чем больше познаем мир, тем больше теряем способность испытывать радость. 

Отпуская на самотёк развитие и тренировку ЭИ, мы постепенно скатываемся в тему жертвы и когда "всё плохо”. Любая ситуация, обидное слово, случайность или закономерность в жизненных обстоятельствах вызывают апатию, вину, обиду, гнев, злость, панику.

И мы даже не осознаём, что это ненормальная реакция. Далеко за примерами ходить не надо. Случился кризис. Большинство людей впали в такой транс, что страшно себе представить, как было измучено их ментальное и физическое здоровье. Ступор, ужас, непродуктивные и разрушающие решения, спонтанные действия… в итоге — люди разорялись, бизнес закрывался, происходили чудовищные срывы.

А теперь посмотрим на тех, кто благодаря высокому интеллекту вышел из этой ситуации победителем. Они открывали новые ниши, мимикрировали и адаптировались. Их эмоциональный интеллект расценил переломный момент как перспективу для новых возможностей. Открылись новые рынки, появились каналы поставок для импортозамещения и так далее.

К сожалению, большинство людей не устойчивы и любые события воспринимают негативно. Эмоциональный интеллект требует к себе трепетного отношения. Вы же развиваетесь интеллектуально, умственно? То же самое надо делать с эмоциональным интеллектом.

Зачем? Во-первых, чтобы прожить свою здоровую и наполненную событиями жизнь счастливо, чтобы не болеть физически и психологически, чтобы негативное состояние не отражалось на близких, друзьях, детях, родителях. Ваши проблемы с ЭИ разрушают их ментальное здоровье не меньше, чем ваше собственное. Самый банальный пример: "Был плохой день, сорвалась на муже”.

Во-вторых, эмоциональный интеллект позволяет распознавать реакции других людей на ваши слова и действия. Надо ли говорить, насколько это полезно для работы, деловых отношений? Вообще любых коммуникаций?

Как понять, есть ли у меня или других сложности с ЭИ?

Сядьте за стол, возьмите ручку и бумагу. Вспомните события сегодняшнего дня, выпишите не события, а что вы чувствовали. А теперь оцените свое состояние за месяц, за год. Что ощущаете? Если негативные эмоции — вы на низких энергиях, вибрациях. Пора заняться развитием ЭИ.

Что касается других — принцип точно такой же. Стоит оценить своё окружение. Есть ли у вас знакомые, которые постоянно в жертве, у которых "всё всегда плохо” — и дороги не чистят, и чёртов Новый год — на него денег надо гору, и проклятая политика, и пандемия эта, от которой никак не отделаться?

Первый шаг к развитию эмоционального интеллекта — ограничить общение с такими людьми. И с теми, кто всегда рад поддержать ваши жалобы на жизнь. Это называется крабовое ведро. Если крабов посадить в ведро, они все будут пытаться вылезти, но стоит одному подняться чуть выше других — остальные стаскивают его вниз. Вылезайте из крабового ведра, меняйте окружение.

Выходите на высокие вибрации. Тогда к вам даже вирусы не прилипнут. Зато прилипнут деньги, счастливые отношения и гармония. Расценивайте одиночество как возможность самопознания и покорения новых вершин, а не жалейте себя. Переходите на любимую работу без страха и с уверенностью в себе, а не с мыслями "надо терпеть, зато платят стабильно”, живите в кайф и из изобилия, а не "Бог терпел и нам велел”. 

Как узнать уровень своего эмоционального интеллекта и над чем стоит поработать? 

  • Психотерапия или коучинг. Оба направления работают над ментальным здоровьем.
  • Пройти тест. Достаточно вбить в поисковике "Тест на эмоциональный интеллект”, и вам предложат ответить на 30-45 вопросов.

В России широко распространена методика анализа эмоционального интеллекта Николаса Холла. Отвечаете на 29 вопросов, касающихся ваших чувств, эмпатии, эмоций других людей, считаете баллы и выявляете, над какой из сфер вам нужно поработать.

Также отлично диагностирует эмоциональный интеллект тест на основе исследований Дэниэла Гоулмана. В его метод включены не только наши когнитивные способности, но и личностные качества, и самоощущение.

Впереди праздники. Самое время выдохнуть, остановиться и изменить свою жизнь к лучшему!

Практика обновления ментальной осознанности:

  1. Собрать сумку из 20 предметов или вещей в каждой комнате и выкинуть их или раздать. Собрали и убрали из жизненного пространства.
  2. Выписать на бумагу ощущения прошлой недели. У каждого негативного чувства поставить вопрос — как бы я мог/могла теперь отреагировать на это событие в позитивном ключе? Что я могу сделать, чтобы эта ситуация принесла мне пользу? Пишите самые сумасшедшие идеи.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д. Проводит индивидуальные консультации по вопросам панических состояний, депрессий, фобий и семейные консультации по вопросам сохранения семьи, реабилитации во время и после разводов и др.
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Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д. Проводит семейное консультирование, работу с зависимостями и посттравматическими стрессовыми расстройствами.
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