Психолог: "Конфликт — это возможность увидеть и решить проблему"

Расставание приравнивается к такому горю, как потеря близкого человека. Переносить это порой бывает тяжело, потому что есть горечь, обида и даже иллюзия, что можно всё вернуть. Быть рядом с любимым человеком — естественная потребность, которая для многих становится настоящим испытанием, если её отнять. Как пережить расставание, рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Как пережить расставание

Аспирант Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) Сонсолес Алонзо Мартинез вместе с коллегами наблюдал за людьми после расставания. В течение полугода они отслеживали депрессивные симптомы и выяснили, что после разрыва длительных отношений в мозге происходят комплексные нарушения функциональных связей.

Американский антрополог Хелен Фишер из Ратгерского университета провела эксперимент: пятнадцать человек, переживших расставание, она по очереди помещала в аппарат МРТ. Во время обследования Хелен показывала две фотографии: незнакомца и бывшего партнёра — и отметила, что при просмотре фото бывшего партнёра мозг участника эксперимента подавал те же сигналы, что подает мозг человека с наркотической зависимостью. В таком состоянии даже небольшое эмоциональное потрясение может вызвать желание вернуться в отношения. В современном мире получить такое потрясение просто: достаточно заглянуть на страничку бывшего партнёра в соцсетях. На короткий миг это подарит чувство сближения. Но потом, получив ещё одно подтверждение, что обратной дороги нет, мы понимаем, что сделали себе лишь больнее.

Чем дольше длятся отношения, тем больше событий, людей и воспоминаний, которые объединяют партнёров. Расставание вырывает целую главу жизни, связанную с друзьями, родственниками, планами и привычными рутинными действиями. На это место приходит пустота. Теряется ощущение самоценности и самодостаточности. Кто-то перестаёт следить за собой, потому что "не для кого стараться", а кто-то, наоборот, начинает выглядеть слишком хорошо, чтобы самоутвердиться.

За решением быть вместе кроется готовность принимать человека таким, какой он есть, со всеми недостатками. Так формируются здоровые отношения. Партнёры не боятся показать собственную уязвимость друг перед другом, рассказать об ошибках, переживаниях или слабостях. Когда кто-то из пары не имеет такой возможности, снижается уровень доверия.

Часто мы так боимся ссориться, что предпочитаем закрывать глаза на то, что нас расстраивает или раздражает. Но если не разобраться с противоречиями, они могут всё испортить. Неважно, большая проблема или маленькая, — обсуждать нужно любую. Только так можно предотвратить по-настоящему разрушительное противостояние. Конфликт — это возможность увидеть и решить проблему.

Если вы приняли решение расстаться, то будете постепенно проживать этапы: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Важно не зацикливаться на каком-то отдельно, а постепенно пройти каждый. Чтобы легче преодолеть этот путь, постарайтесь не блокировать эмоции и не закрываться в себе.

Как себе помочь?

Примите факт расставания

Постарайтесь не цепляться за надежду там, где для неё нет оснований. Скажите себе: "Да, это произошло" для того, чтобы получить возможность двигаться дальше.

Разделите переживания с близкими

Не держите всё в себе, общайтесь с теми, кто готов вас выслушать, поддержать и ободрить.

Плачьте, когда вам хочется

Слёзы даны нам природой, чтобы мы могли физически выразить свои переживания. Это самый надёжный способ попрощаться с болью и тоской.

Ограничьте контакты с бывшим партнёром

Мы тратим энергию на то, на чём сосредоточены. Чем меньше будет общения — тем быстрее наша психика отпустит мысли о прошлом.

Отслеживайте моменты жалости к себе

Жалость и вина — чувства, которые лишают нас сил и приводят в отчаяние. Если замечаете их — постарайтесь отвлечься.

Позаботьтесь о своём теле

Доказано, что хорошее физическое самочувствие напрямую улучшает душевное состояние. Снизить эмоциональный накал помогают дыхательные практики, мышечные релаксации, упражнения на заземление.

Ищите смысл

Психолог Виктор Франкл рекомендовал совершить "экзистенциональный поворот": вместо вопроса "За что?" спрашивать себя: "Что я могу вынести из этого?" Начните работу над ошибками, проанализируйте: что могло послужить причиной разрыва? Только помните — вы ищете не повод обвинить себя, а возможность избежать ошибок в будущем. Исцелить душевные раны можно. Дайте себе время принять и погоревать, чтобы снова открывать своё сердце и двигаться дальше.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Попыхов Дмитрий Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии. Не дает справок и не выписывает лекарств! Ведет прием онлайн. Куратор Гончарова Маргарита Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств. Использует гипноз. Куратор Ретюнская Татьяна Проводит индивидуальную терапию и семейное консультирование. Оказывает психологическую помощь семьям, подросткам и детям в решении проблем, связанных с семейными отношениями, трудностями в преодолении кризисов, конфликтных ситуаций, расставаний и измен, при разводе.

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