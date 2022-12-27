Не так давно главный санитарный врач по Москве Елена Андреева заявила, что в городе возникла непростая ситуация по менингококковой инфекции. Как стало известно, болеют, в основном с летальным исходом, мигранты, у которых нет прививок и иммунитет не знаком с возбудителем — бактерией Neisseria meningitidis. Известно, что менингококковая инфекция — это страшный сон любого педиатра, инфекциониста или врача скорой помощи. Заболевание развивается стремительно, при самом неблагоприятном варианте течения от начала появления симптомов до летального исхода проходит не более 12-14 часов. О том, что это за инфекция и как от неё защититься, рассказал читателям Pravda. Ru инфекционист Lahta Clinic Валентин Ковалев.
Чаще всего менингококковая инфекция поражает молодых людей. Заболевание начинается обычно внезапно, остро, с резкого повышения температуры и недомогания, может протекать
— это более благоприятный вариант течения,
когда бактерия активно размножается в крови, запуская каскад неконтролируемых реакций, в том числе с нарушением свертывающей системы крови — и симптомами будет известная так называемая геморрагическая сыпь в виде багровых и фиолетовых "чернильных пятен", представляющих массивные кровоизлияния, это самый стремительный, тяжёлый и неблагоприятный по прогнозу вариант.
При любом подозрении на менингококковую инфекцию — вызов скорой помощи и немедленная госпитализация в стационар, шансы выжить минимальны даже при своевременно начатом лечении.
"Вакцинация от инфекции станет лучшей профилактикой. На территории РФ доступна эффективная современная вакцина, защищающая от четырёх серотипов менингококка — A, C, W, Y", — напоминает врач.
Группы риска — дети до трёх лет, подростки и молодые взрослые, особенно студенты общежитий, курсанты, учащиеся закрытых спортивных школ-интернатов, призывники, мигранты Путешественники, выезжающие в "менингитный" пояс Африки и на Аравийский полуостров, особенно паломники в Мекку. Пациенты с иммунодефицитами. Медицинские и лабораторные работники, в том числе работающие с менингококком.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
|
|
Медицинский центр МедикСити на Полтавской
ул. Полтавская, д. 2
Поликлиника.ру Красные Ворота
ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1
|
|
Медицинский центр К-Медицина
Проспект Мира, д. 105, стр. 1
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
2984 отзыва
|
МЦ в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »
|
1749 отзывов
|
МедЦентрСервис в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Новомарьинская, д. 32
Братиславская
Люблино
Марьино
Алма-Атинская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых. Расположен в 15 мин. ходьбы от м. Марьино. Прием происходит по предварительной записи.
Первичный приём от 1300 руб.
|
1001 отзыв
|
Дельта Клиник
многопрофильный медицинский центр
Наставнический пер., д. 6
Волгоградский пр-т
Курская
Курская
Чкаловская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых. Расположен в 5 мин. езды на общ. транспорте от м. Курская (авт. №40 до ост. Дом культуры Мет... читать далее »
Первичный приём от 1500 руб.
Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.