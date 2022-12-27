Инфекционист: "Менингококковая инфекция часто приводит к летальному исходу"

Не так давно главный санитарный врач по Москве Елена Андреева заявила, что в городе возникла непростая ситуация по менингококковой инфекции. Как стало известно, болеют, в основном с летальным исходом, мигранты, у которых нет прививок и иммунитет не знаком с возбудителем — бактерией Neisseria meningitidis. Известно, что менингококковая инфекция — это страшный сон любого педиатра, инфекциониста или врача скорой помощи. Заболевание развивается стремительно, при самом неблагоприятном варианте течения от начала появления симптомов до летального исхода проходит не более 12-14 часов. О том, что это за инфекция и как от неё защититься, рассказал читателям Pravda. Ru инфекционист Lahta Clinic Валентин Ковалев.

Что такое менингококковая инфекция и как от неё защититься

Чаще всего менингококковая инфекция поражает молодых людей. Заболевание начинается обычно внезапно, остро, с резкого повышения температуры и недомогания, может протекать

по типу менингита — воспаления мозговых оболочек, сопровождающегося: сильной постоянной головной болью, рвотой, сонливостью

— воспаления мозговых оболочек, сопровождающегося:

— это более благоприятный вариант течения,

или по типу так называемого сепсиса,

когда бактерия активно размножается в крови, запуская каскад неконтролируемых реакций, в том числе с нарушением свертывающей системы крови — и симптомами будет известная так называемая геморрагическая сыпь в виде багровых и фиолетовых "чернильных пятен", представляющих массивные кровоизлияния, это самый стремительный, тяжёлый и неблагоприятный по прогнозу вариант.

При любом подозрении на менингококковую инфекцию — вызов скорой помощи и немедленная госпитализация в стационар, шансы выжить минимальны даже при своевременно начатом лечении.

"Вакцинация от инфекции станет лучшей профилактикой. На территории РФ доступна эффективная современная вакцина, защищающая от четырёх серотипов менингококка — A, C, W, Y", — напоминает врач.

Кого надо прививать в первую очередь?

Группы риска — дети до трёх лет, подростки и молодые взрослые, особенно студенты общежитий, курсанты, учащиеся закрытых спортивных школ-интернатов, призывники, мигранты Путешественники, выезжающие в "менингитный" пояс Африки и на Аравийский полуостров, особенно паломники в Мекку. Пациенты с иммунодефицитами. Медицинские и лабораторные работники, в том числе работающие с менингококком.

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