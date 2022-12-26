С катастрофическим мышлением можно бороться простыми методами

Есть люди, которые в любой мелочи способны увидеть начало вселенской катастрофы.

Повздорили с кем-то? Шеф на работе сделал замечание? Значит, весь мир ополчился против вас лично! Не пришёл вовремя автобус, или в магазине не оказалось сахара? В стране коллапс, надо срочно запасаться продуктами и запираться в бункере! Приключился сильный снегопад или ураган? Всё, скоро человечество сметёт с лица Земли! Психологи называют это катастрофическим мышлением. О том, что это такое и как с ним бороться, рассказывает психотерапевт Александра Толоконина.

Фокусы рептильного мозга

"Катастрофическое мышление" — это, по сути, привычка мыслить в негативном ключе и подсознательно искать подтверждение своим страхам и опасениям, говорит специалист.

"Мозг человека, который живёт в постоянной тревоге, в какой-то момент перестаёт работать рационально", — поясняет Толоконина.

За объективное восприятие реальности у нас отвечает префронтальная кора головного мозга. Если она даёт сбой, скажем, в результате стресса, её функции берёт на себя участок, который называют "рептильным мозгом", ответственный за существование в режиме выживания. А этот режим включает в себя всего три примитивных биологических инстинкта:

"бей",

"беги",

"замри".

Если рептильный мозг у человека превалирует, тот либо становится агрессивным, либо пытается убежать от реальности — чаще всего при помощи алкоголя или запрещённых веществ, либо впадает в ступор, заторможенное состояние, испытывает депрессию или апатию.

Такая реакция на стрессовые факторы крайне опасна. Она существенно снижает качество жизни практически во всех сферах. В ожидании катастрофы человек перестаёт радоваться чему-либо, ставить перед собой цели, строить планы на будущее — все его мысли о том, чтобы хоть как-то выжить.

Чтобы почувствовать себя лучше (ведь реальной катастрофы пока нет, это все наши фантазии!), Александра Толоконина предлагает в первую очередь изменить своё поведение. Вот её рекомендации.

Старайтесь двигаться

Необязательно идти в спортзал. Можно заняться бегом, домашней йогой, или просто взяться за уборку. Через 15 минут физической нагрузки вы вспотеете, и стресс выйдет из организма. А вместе с ним уйдёт и ожидание катастрофы.

Найдите себе творческое занятие

Необязательно иметь какие-то особые таланты или посещать кружки. Вы и дома можете лепить из глины, рисовать, сочинять стихи. Зачем это делать? Всё просто: за креативную деятельность отвечает не рептильная зона, а другая часть мозга, поэтому канал негативного мышления во время этих занятий "переключится".

Старайтесь думать о хорошем, а не о плохом

Нередко люди концентрируются на негативных событиях из своего прошлого и поэтому считают, что их и впереди не ждёт ничего хорошего.

Старайтесь мыслить позитивно, но не пускаться в неосуществимые фантазии, а опираться на реальную ситуацию.

Например, не стоит мечтать о покупке квартиры или машины в ближайшее время, если ваш заработок на сегодня ниже среднего. А вот на тему того, как хоть ненамного повысить свои доходы, вполне можно "помедитировать". Только не воображайте, как опять всё пойдет не так — лучше спланируйте свои действия, которые приведут к намеченной цели.

"От того, как мы мыслим, непосредственно зависят и те результаты, что мы получаем в итоге, — считает психотерапевт. — Не концентрируйтесь на том, почему оно не работает, смотрите на шаг-два вперед. Что нужно сделать, чтобы оно заработало? Какие шаги нужно сделать, чтобы всё было хорошо? Тогда вы будете готовы к форс-мажорам и наперёд будете знать, как их избежать".

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Автор Ирина Шлионская Ирина Шлионская — автор Правды.Ру Куратор Попыхов Дмитрий Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии. Не дает справок и не выписывает лекарств! Ведет прием онлайн. Куратор Гончарова Маргарита Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств. Использует гипноз. Куратор Ретюнская Татьяна Проводит индивидуальную терапию и семейное консультирование. Оказывает психологическую помощь семьям, подросткам и детям в решении проблем, связанных с семейными отношениями, трудностями в преодолении кризисов, конфликтных ситуаций, расставаний и измен, при разводе.

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