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Ирина Гусакова

Дерматолог: "Есть химические пилинги без повреждения кожи"

Здоровье » Красота

С возрастом наша кожа теряет способность к своевременному обновлению, что, помимо изменения рельефа, тормозит обновление и правильное функционирование всех остальных слоёв кожи. И тогда на помощь приходят косметологические процедуры. Например, химический пилинг.

Дерматолог: "Есть химические пилинги без повреждения кожи"

Он стимулирует кожу к сокращению, восстанавливая нормальный синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Таким образом кожа приобретает красивый рельеф, убираются поверхностные морщины. Процедура заключается в нанесении кислотного состава на кожу, это может быть пилинг с АНА-, ВНА-, РНА- кислотами, карбоновый пилинг и другие. Цель органических кислот - растворить верхний слой омертвевших клеток эпидермиса. Химический пилинг считается радикальным методом, ведь неизбежно кислоты повреждают кожу. Но все ли химические пилинги такие страшные? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru дерматолог-косметолог, трихолог клиники Grandmed Анна Украинская

Химические пилинги без повреждения кожи

Химический пилинг: 

  • удаляет пигментные пятна, появляющиеся с возрастом;
  • активирует клетки кожи;
  • восстанавливает нормальный синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, которая восполняет уровень влаги;
  • восстанавливает упругость эпидермиса;
  • делает более чётким контур лица;
  • сужает поры;
  • омолаживает, минимизирует поверхностные морщины, комедоны и даже рубцы.

Чем глубже проникновение пилинга, тем ярче выражен эффект от процедуры, но и длиннее реабилитация. Но на сегодняшний день пациенты не хотят выпадать из активной жизни надолго, поэтому были разработаны инновационные пилинги, проникающие в средние слои кожи, но не повреждающие при этом её поверхность. 

Лучшие пилинги

PRX-T33 и BioRePeel — их состав богат разными кислотами, такими как салициловая, лактобионовая, винная, лимонная, койевая, трихлоруксусная и другие. Для достижения видимого результата процедуру проводят курсом 3–4 раза 1 раз в 2 недели.

Большинство пилингов противопоказаны пациентам с розацеа и очень тонкой кожей, но PRX и BioRePeel подходят для даже самой чувствительной кожи.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д).
Куратор Сыч Антонина
Ведущий специалист. Занимается диагностикой и лечение дерматовенерологических заболеваний, проводит удаление новообразований, введение ботулотоксина. Также владеет методиками инъекционной косметологии по лицу и телу, лазерной и фототерапии. Проводит массажи, пилинги и фракционное омоложение.
Куратор Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск). Проводит обследование и лечение заболеваний, передающихся половым путем (половой герпес, цитомегаловирус, гарднереллез, мико- и уреаплазмоз, кандидоз, сифилис). Проводит профилактику заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), удаление новообразований: бородавок, папилом, остроконечных кондилом, невусов, контагиозного моллюска.

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