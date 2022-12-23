Химические пилинги без повреждения кожи

С возрастом наша кожа теряет способность к своевременному обновлению, что, помимо изменения рельефа, тормозит обновление и правильное функционирование всех остальных слоёв кожи. И тогда на помощь приходят косметологические процедуры. Например, химический пилинг.
Он стимулирует кожу к сокращению, восстанавливая нормальный синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Таким образом кожа приобретает красивый рельеф, убираются поверхностные морщины. Процедура заключается в нанесении кислотного состава на кожу, это может быть пилинг с АНА-, ВНА-, РНА- кислотами, карбоновый пилинг и другие. Цель органических кислот - растворить верхний слой омертвевших клеток эпидермиса. Химический пилинг считается радикальным методом, ведь неизбежно кислоты повреждают кожу. Но все ли химические пилинги такие страшные? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru дерматолог-косметолог, трихолог клиники Grandmed Анна Украинская.
Химический пилинг:
Чем глубже проникновение пилинга, тем ярче выражен эффект от процедуры, но и длиннее реабилитация. Но на сегодняшний день пациенты не хотят выпадать из активной жизни надолго, поэтому были разработаны инновационные пилинги, проникающие в средние слои кожи, но не повреждающие при этом её поверхность.
PRX-T33 и BioRePeel — их состав богат разными кислотами, такими как салициловая, лактобионовая, винная, лимонная, койевая, трихлоруксусная и другие. Для достижения видимого результата процедуру проводят курсом 3–4 раза 1 раз в 2 недели.
Большинство пилингов противопоказаны пациентам с розацеа и очень тонкой кожей, но PRX и BioRePeel подходят для даже самой чувствительной кожи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
|
|
Эльклиник
Полярная, д.1 к. 2
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
2984 отзыва
|
МЦ в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »
|
4315 отзывов
|
Медицина и Красота на Павелецкой
многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
|
1749 отзывов
|
МедЦентрСервис в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Новомарьинская, д. 32
Братиславская
Люблино
Марьино
Алма-Атинская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых. Расположен в 15 мин. ходьбы от м. Марьино. Прием происходит по предварительной записи.
Первичный приём от 1300 руб.
Владимир Евсеев заявил о подготовке ВС РФ танкового прорыва в 2023 году.