Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Фитнес-тренер: "Для набора мышечной массы питаться нужно до 6 раз в сутки"

Здоровье » Красота » Фитнес

В стремлении к идеальной фигуре с накачанными мышцами рук и кубиками пресса многие для набора мышечной массы начинают есть всё подряд. Кто-то убеждён, что в меню должны входить только яйца и куриное филе. Однако спустя время и те, и другие замечают, что мышцы больше не становятся. О том, как правильно питаться для набора мышечной массы, рассказал читателям Pravda. Ru персональный тренер фитнес-клуба "Зебра" Глеб Пономарев.

Фитнес-тренер: "Для набора мышечной массы питаться нужно до 6 раз в сутки"

Как правильно питаться для набора мышечной массы

Для набора мышечной массы необходимо увеличить количество потребляемой еды на 10%, правильно будет выработать привычку питаться по режиму. Необходимо увеличить суточную калорийность рациона на 300-500 г от производного и относительно веса набирающего, то есть того количества калорий, на котором он находится сейчас. И далее строго из-за дня в день держаться заданных калорий, не забывая при этом и активно тренироваться.

Продукты стоит подбирать из рациона допустимых, но желательно опираться на свои предпочтения и вкусовые ощущения, чтобы получать удовольствие от приёма пищи. Так как имеет значение индивидуальность, то и модель набора будет определённо своя, а это значит, что диапазон белка на килограмм тела может составлять от 1 до 2 г, белок необходим организму как строительный материал.

Эксперт напоминает, что в большом количестве белок токсичен для почек, поэтому необходимо пить побольше воды, но в допустимых значениях.

То же самое с углеводами и жирами, где первых можно 1,5-2 г на 1 кг тела и вторых желательно приблизительно 1 г, так как по калорийности жир вдвое превосходит белки и углеводы.

Общая суточная калорийность делится на:

  • углеводы (50%),
  • жиры (25%),
  • белок (25%).

Но этим также можно и воспользоваться, увеличив калораж, как это делают спортсмены-хардгейнеры. Хардгейнер (от англ. hard — "тяжёлый" и англ. gain — "прибавка") — термин, означающий людей, занимающихся культуризмом, но генетически не предрасположенных к этому виду спорта, следствием чего является низкая результативность в наборе мышечной массы и роста силы.

На этом этапе главное смотреть по организму, а точнее по пищевому усвоению, чтобы не было сложностей с желудочно-кишечным трактом.

Приёмы пищи дробятся (идеальный вариант — до 6 раз в сутки, каждые 2,5-3 часа). Для удобства можно принимать протеин в коктейлях. Но главное - обязательно заниматься силовым тренингом в тренажёрном зале, так как без прямого стимулирования мышц ни о каком наборе не может быть и речи.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Военный психолог Захаров: состояние ВСУ в Артёмовске оставляет желать лучшего
Эксперт Перепёлкин: весёлая новогодняя вечеринка должна опираться на вкусы друзей
Кнутов заявил, что Запад может атаковать Белоруссию в любой момент
Марочко заявил, что ВС РФ ведут маневренную оборону в районе Сватово
WarGonzo: войска ВС РФ пришли в движение в районе Сватово — Кременная
В Удмуртии спасли лебедя-шипуна с патологией "ангельские крылья"
Шаманка Усубалиева заявила, что певица Ольга Бузова не может забеременеть из-за порчи
Кадыров: бойцы "Ахмата" планомерно зачищают Соледар от боевиков ВСУ и НАТО
Итальянский премьер призвала граждан выключать свет ради поддержки Украины
NYT: Зеленский не смог выпросить у США танки, дальнобойные ракеты и истребители
Популярное
РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов

Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.

РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
"Головокружительный скандал": евродепутаты просят проверить семью главы Еврокомиссии
Президент США Байден допускает "героическую гибель" Зеленского
Знак зодиака 23 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев На Западе ещё помнят имя товарища Сталина Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Генерал Гурулёв: Путин начал важный этап спецоперации, который приведёт к победе
Bloomberg: генерал Суровикин готовит новое наступление на Украине
Подоляка заявил о целях ВС РФ, которые не сбить ракетам ЗРК MIM-104 Patriot США
Подоляка заявил о целях ВС РФ, которые не сбить ракетам ЗРК MIM-104 Patriot США
Последние материалы
Военный психолог Захаров: состояние ВСУ в Артёмовске оставляет желать лучшего
Эксперт Перепёлкин: весёлая новогодняя вечеринка должна опираться на вкусы друзей
Гастроэнтеролог: вода способствует нормальному пищеварению, а не наоборот
"Недостающие звенья" эволюции найдены. Но не все
Окаменевшая девушка: стояние Зои
Кнутов заявил, что Запад может атаковать Белоруссию в любой момент
Марочко заявил, что ВС РФ ведут маневренную оборону в районе Сватово
WarGonzo: войска ВС РФ пришли в движение в районе Сватово — Кременная
В Удмуртии спасли лебедя-шипуна с патологией "ангельские крылья"
Шаманка Усубалиева заявила, что певица Ольга Бузова не может забеременеть из-за порчи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников