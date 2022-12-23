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Ирина Шлионская

Гастроэнтеролог: вода способствует нормальному пищеварению, а не наоборот

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

В последнее время нередко приходится слышать о том, что нельзя запивать еду, и питьё следует употреблять отдельно от приёмов пищи, так как иначе нарушается процесс пищеварения. Однако, по мнению врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Екатерины Кашух, вода не только не вредит, а напротив, помогает переработке пищи в желудке.

Гастроэнтеролог: вода способствует нормальному пищеварению, а не наоборот

Странное табу

Большинство из нас привыкли сразу после еды пить чай, компот или морс, или какие-то другие напитки. Чай или кофе мы обычно пьём с бутербродом, пирожком, булочкой или печеньем. На худой конец — с пирожным или шоколадкой.

Некоторые специалисты рекомендуют есть отдельно, а пить отдельно. То есть, позавтракал или пообедал и только через час-другой попил. Или попил — а поел только через пару часов… Данные эксперты аргументируют такие рекомендации тем, что напитки влияют на состав желудочного сока, и это ухудшает процесс пищеварения.

Представьте, что вы только что поели, да ещё солёной пищи, и ужасно хотите пить, а запивать пищу сразу нельзя, потому что это якобы вредно для организма! Ну или вы попили, а поели через два часа. И что, вам пить больше не захочется? На такой героизм, вероятно, способны только ярые фанаты здорового питания! К тому же, не всегда у нас есть возможность поесть и попить в любое удобное для себя время. А если мы на работе или в дороге?

Запивать пищу полезно!

Кстати, Екатерина Кашух утверждает, что не существует никаких научных доказательств тому, что вредно запивать еду водой. Даже наоборот: приём умеренного количества жидкости после еды способствует расщеплению пищи и помогает питательным веществам лучше усваиваться, утверждает она. А вот если мы пьём недостаточно жидкости, это может привести к запорам, особенно если мы едим пищу, богатую белком.

Другое дело — что именно мы пьём. Многие ведь употребляют магазинные напитки с сахаром и различными добавками и консервантами — соки из концентратов, лимонады, тоники… Понятно, что они не слишком полезны для организма. Лучше всего заменять их простой чистой водой, желательно бутилированной. Но большинство из нас не любит пить просто воду без каких-либо добавок.

Исключения — кофе и спиртное!

Что действительно следует пить отдельно — это кофе и алкоголь, говорит Екатерина Кашух. Они не только не утоляют жажду, но и способствуют обезвоживанию организма.

Поэтому, если вы употребляете эти напитки, то для восстановления водного баланса нужно опять же пить чистую воду. Причём, в аналогичных количествах: на стакан кофе или вина — стакан воды. Но к пищеварению это, опять же, не имеет абсолютно никакого отношения. Так что, табу на запивание пищи — это не более, чем миф.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы вода диета болезни алкоголь здоровье медицина продукты питания правильное питание
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