Психолог: "Тёплая ванна с эфирными маслами лаванды и бергамота поможет заснуть"

Психологи отмечают, что некоторые психосоматические причины могут влиять на количество энергии у человека. Как с помощью эфирных масел вернуть себе силы — рассказала читателям Pravda.Ru психолог, ароматерапевт Ольга Кутукова.

Что отбирает у нас силы и как их вернуть

Для начала важно понимать, в каком состоянии находится нервная система. Важно чтобы она успевала восстановиться за время сна. Если нервная система не восстанавливается в полной мере, то человек будет постоянно испытывать усталость и не сможет иметь в распоряжении достаточно сил, чтобы адаптироваться к изменениям в жизни. Это становится особенно важным, если человек испытывает повышенную нагрузку по причине сильного стресса, кризисного периода или хронического заболевания. Поэтому цикл сна — бодрствования имеет большое значение. Важно обеспечивать себе непоздний отход ко сну и достаточное количество часов сна. А также важно, чтобы сон был качественным. На качество сна влияет то, как быстро мы засыпаем, как часто просыпаемся ночью, испытываем ли сложности с тем, чтобы снова заснуть, чувствуем ли себя утром отдохнувшими.

Если у вас сложности с засыпанием, то важно за пару часов до сна:

убрать все гаджеты или настроить жёлтый свет от экрана,

не нагружать перед сном организм пищей, активной физической или интеллектуальной деятельностью,

Также желательно придумать себе любой успокаивающий ритуал перед сном. Например, тёплая ванна с натуральными эфирными маслами лаванды, бергамота или мускатного шалфея. Они содержат химические компоненты линалоол и линалилацетат, которые регулируют работу вегетативной нервной системы, помогая нам таким образом успокоиться в стрессовой ситуации, заснуть, а также снизить тревожность и снять излишнее напряжение в мышцах.

Также важны положительные эмоции. Если длительные негативные эмоции расходуют наши силы и ресурсы, то положительные — их восполняют. Вспомните и запишите, что вам приносит удовольствие. Какая деятельность? Кто из людей вашего окружения? Что вам нравится смотреть, слышать, ощущать кожей или всем телом? Какие места заряжают вас силой? Какие вкусы вам нравятся? От какого запаха у вас может появиться улыбка? Здорово, если у вас получится составить себе список удовольствий, в который можно в любой момент посмотреть и вдохновиться одной из идей.

Вдыхание любимого аромата — это отличный способ зарядиться положительными эмоциями. Наиболее популярные и универсальные эфирные масла для хорошего настроения — это:

апельсин,

мандарин,

грейпфрут и другие цитрусовые.

Согласно исследованиям, вдыхание этих масел способно повлиять на уровни дофамина (гормон удовольствия) и серотонина (гормон радости). А еще они помогут меньше себя накручивать и тревожиться, увидеть новые перспективы и немного улучшить концентрацию внимания.

Ещё один неожиданный фактор, который влияет на количество энергии у человека, — это смысл жизни. Если человек не видит смысла в том, что он делает, или внешние обстоятельства погрузили его в состояние длительной неопределенности, то тогда ему может быть сложно вставать с постели, строить планы и двигаться вперед. Поэтому очень важно попробовать ответить себе на вопросы:

"Что для меня важно сейчас? Какие цели видятся мне достойными и ценными для окружающих меня людей?”, "Что именно я могу сделать сейчас для воплощения этих важных целей?”

Ответы на эти вопросы могут придать смысл жизни и дать энергии, чтобы двигаться дальше.

Если вы испытываете сложности с поиском этих ответов, то можно попробовать вдыхать ароматические масла из ладана, мирры или атласского кедра. Они помогают человечеству уже много сотен лет искать ответы на сложные вопросы.

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