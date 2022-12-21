Чемпионка России: "Качать пресс при нарушениях осанки опасно для здоровья"

В упражнениях на пресс можно совершить только 2 ошибки: неправильно выполнять технику или неправильно дышать. Но даже если вы досконально изучите технику выполнения упражнения — у большинства всё равно не получится сделать его правильно. Почему? Рассказала читателям Pravda. Ru чемпионка России, автор уникального курса по восстановлению осанки и здоровья Евдокия Савочкина.

Упражнения на пресс: какие мы совершаем ошибки

Самая главная ошибка - начать качать пресс, не решив предварительно проблемы с дисбалансом в теле и нарушением осанки. Большинство людей имеют сидячую работу и малоподвижный образ жизни, что приводит к различным нарушениям в теле, которые не дают мышцам пресса корректно включаться в работу. И если качать пресс при нарушениях осанки, то это приводит к проблемам с тазовым дном, которые в свою очередь:

снижают либидо,

провоцируют болезни мочеполовой системы,

ухудшают пищеварение, а значит, снижают иммунитет,

нарушают дыхательный ритм,

снижают работу ягодиц (невозможно накачать),

снижают возможность забеременеть,

могут вызывать проблемы до и после родов,

вызывают болезненную менструацию,

нарушают осанку,

делают живот выпирающим, даже при низком проценте жира.

Поэтому если упражнения на пресс не приносят результат, то это не потому, что ты их слишком мало делаешь! Это означает, что мышцы пресса не могут качественно включиться в работу из-за дисбалансов в теле. Чтобы это исправить, необходимо восстановить осанку и правильный дыхательный ритм.

Все мышцы пресса должны уметь слажено работать, а это:

наружная косая мышца,

поперечная мышца,

внутренняя косая,

прямая мышца.

Если они работают невпопад, то во время упражнения на пресс образуется "домик". Для того, чтобы этого не получалось, нужно научиться правильно дышать, и тогда все упражнения на пресс буду получаться качественно.

Например, такое популярное упражнение на пресс, как скручивание, не стоит выполнять тем, кто проводит большую часть времени сидя за компьютером, поскольку нагрузка ляжет скорее на мышцы шеи и спины, но никак не на живот. По этой же причине будут неэффективны упражнения, где необходимо поднимать туловище с фиксацией ног.

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