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Ирина Гусакова

Эксперт: "Для агрессивного катания на лыжах выбирайте компрессионное термобельё"

Здоровье

Близятся новогодние праздники. Возможно, многие отправятся на каникулы в горы кататься на лыжах. Многие же просто будут гулять по заснеженному городу, запуская фейерверки. А кто-то предпочтёт фитнес-марафон. Мы напоминаем, что для активного отдыха и зимнего спорта не стоит забывать про термобельё, которое помогает контролировать теплообмен. О том, как правильно его выбирать, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт "Авито Товары" София Вжесинская.

Эксперт: "Для агрессивного катания на лыжах выбирайте компрессионное термобельё"

Как правильно выбирать термобельё

При выборе термобелья следует учесть, что оно должно плотно прилегать к телу, но при этом не быть тесным и не вызывать дискомфорта. Не стоит приобретать одежду большего размера, так как такое бельё не будет выполнять своих функций. Важно также осмотреть швы — они должны быть плоскими, чтобы не натирать кожу.

Термокомплект может быть изготовлен из разных тканей, перед покупкой следует определиться, в каких случаях такая одежда будет использоваться. Так, на тренировках спортивное бельё отводит избыток влаги от кожи и тем самым сохраняет тепло, этим термобельё отличается от обычного хлопкового, которое лишь впитывает влагу. Так, для интенсивных тренировок лучше выбирать бельё из синтетических материалов — такая одежда будет правильно контролировать теплообмен:

  • полипропиленовая ткань лучше всего отводит влагу;
  • полиэстер — мягкий и долговечный материал, также хорошо отводит влагу;
  • полиамид быстро сохнет, вещи из него прочные и тонкие;
  • эластан обладает повышенной стойкостью к износу.

Для спокойного катания на лыжах и сноуборде идеальный комплект термобелья состоит из кальсонов и рубашки свободного кроя, без компрессии и средней толщины. Более опытным экстремалам понадобится максимально тонкое и бесшовное бельё, исключающее риск перегрева. Бесшовные комплекты обычно изготавливают из двухслойного трикотажа: первый слой отводит влагу при интенсивной нагрузке, а второй — поддерживает комфортную температуру тела. В некоторых моделях также есть сетчатые вставки для дополнительного теплоотвода, например, в подмышечных впадинах и под коленями, на пояснице и в районе лопаток.

Термобельё также может быть компрессионным — такая одежда изготавливается из специального материала, который снижает нагрузку на мышцы во время интенсивных тренировок. Компрессия необходима лишь при агрессивном катании на больших скоростях.

Для альпинизма и походов на первый план выходит способность сохранять тепло тела, поэтому при пошиве термобелья для подобных активностей используют инновационные синтетические материалы с улучшенной теплоизоляцией и антибактериальными качествами.

Для бега зимой в качестве первого слоя следует использовать плотно облегающее бельё с максимальной скоростью отвода влаги.

Для спокойных прогулок подойдет комплект из шерсти и хлопка. Например, шерсть мерино не только хорошо согревает, но и обладает антибактериальными свойствами. Лучший вариант по составу — 20-30% хлопка и 40-60% шерсти.

Большинство производителей термобелья указывают рекомендуемый температурный режим и предпочтительные виды активности в описании товара либо используют специальные пометки:

  • Cool — подходит для жаркой погоды;
  • Light — для занятий спортом в летнее время;
  • Warm — утепленное термобелье для зимнего сезона и температуры до -20 °C;
  • X-Warm — может использоваться при очень низких температурах до -30 °C .

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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