Для поддержания здорового тела женская сексуальная энергия важна так же, как полноценный сон и здоровое питание. О том, как йога может повысить либидо, рассказала читателям Pravda.Ru декан факультета индустрии спорта Университета "Синергия", международный инструктор по хатха-йоге Анастасия Ожгихина.
Йога предлагает много различных асан (поз), которые улучшают кровообращение в области таза, оживляют эту область, что способствует улучшению сексуальной жизни. Назовем несколько поз, которые помогут повысить либидо:
Польза упражнения:
Польза упражнения:
Польза упражнения:
Польза упражнения:
Польза упражнения:
Польза упражнения:
Польза упражнения:
Если практиковать эти упражнения регулярно, то уже через короткое время женщина сможет повысить либидо и внести разнообразие в свою сексуальную жизнь. Благодаря йоге мышцы становятся сильными и эластичными. Выполняя вышеперечисленные асаны, женщина отдыхает от ежедневного стресса, восполняет утраченный энергетический баланс, что, безусловно, влияет на повышение либидо. При ежедневной практике фигура станет более привлекательной, это не останется незамеченным и повысит сексуальный интерес у представителей мужского пола.
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