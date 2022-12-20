Инструктор по хатха-йоге: "Упражнение "кошка-корова" повысит либидо"

Для поддержания здорового тела женская сексуальная энергия важна так же, как полноценный сон и здоровое питание. О том, как йога может повысить либидо, рассказала читателям Pravda.Ru декан факультета индустрии спорта Университета "Синергия", международный инструктор по хатха-йоге Анастасия Ожгихина.

Как йога влияет на женский организм

Развивает гибкость тела.

Повышает самооценку и уверенность в себе.

Тренирует осознанность, умение быть в настоящем моменте.

Обеспечивает хорошее самочувствие.

Повышает либидо.

Йога предлагает много различных асан (поз), которые улучшают кровообращение в области таза, оживляют эту область, что способствует улучшению сексуальной жизни. Назовем несколько поз, которые помогут повысить либидо:

Кошка-корова (Марджариасана)

Польза упражнения:

укрепляет мышцы спины и пресса,

улучшает гибкость позвоночника,

нормализует кровообращение органов малого таза,

тренирует мышцы тазового дна.

Поза собаки мордой вниз (Адхомукха Шванасана)

Польза упражнения:

увеличивает подвижность позвоночника между лопатками,

тонизирует всё тело,

приводит к омоложению клеток головного мозга за счет улучшения мозгового кровообращения,

снижает уровень стресса и психического напряжения,

усиливает концентрацию внимания.

Поза голубя (Капотасана)

Польза упражнения:

помогает расслабиться,

вытягивает позвоночник и мышцы бедра,

раскрывает тазобедренные суставы,

интенсифицирует работу органов брюшной полости и органов малого таза.

Поза орла (Гарудасана)

Польза упражнения:

повышает подвижность лодыжек,

избавляет от застоя крови в малом тазу,

развивает чувство равновесия,

способствует тому, чтобы быть в моменте.

Поза угла из положения сидя (Упавишта Конасана)

Польза упражнения:

повышает эластичность мышц бедра, таза и подколенных сухожилий,

оздоравливает органы малого таза благодаря улучшению циркуляции крови,

успокаивает нервную систему.

Полумост (Сету Бадхасана)

Польза упражнения:

укрепляет поясницу, мышцы живота, ягодиц, мышцы тазового дна,

улучшает кровообращение во всём теле.

Поза связанного угла (Супта Баддха Конасана)

Польза упражнения:

улучшает циркуляцию крови в области органов малого таза,

повышает эластичность мышц и паховых связок,

снижает физическое и психоэмоциональное напряжение.

Если практиковать эти упражнения регулярно, то уже через короткое время женщина сможет повысить либидо и внести разнообразие в свою сексуальную жизнь. Благодаря йоге мышцы становятся сильными и эластичными. Выполняя вышеперечисленные асаны, женщина отдыхает от ежедневного стресса, восполняет утраченный энергетический баланс, что, безусловно, влияет на повышение либидо. При ежедневной практике фигура станет более привлекательной, это не останется незамеченным и повысит сексуальный интерес у представителей мужского пола.

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