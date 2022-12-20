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Ирина Гусакова

Психолог: "Спальня у семейных пар должна быть в красных тонах"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Вы когда-нибудь задумывались о том, какое воздействие на организм оказывают цвета в домашнем интерьере. Очень важно, чтобы окружающие нас предметы и цвета формировали здоровый психологический климат и способствовали комфортному проживанию. О том, как цвета в интерьере влияют на человека, рассказала читателям Pravda.Ru руководитель Центра психологической поддержки и личностной перезагрузки, клинический психолог Евгения Баринова.

Психолог: "Спальня у семейных пар должна быть в красных тонах"

Цвет в интерьере: как влияет 

Архитекторы и дизайнеры делают игру с цветом "изюминкой" своей работы — так они управляют не только поведением человека, но и настроением. Но важно учитывать и человеческий фактор: тот цвет, который нам больше всего нравится, так или иначе сыграл в нашей жизни важную роль, с ним связано что-то приятное. К примеру, мама в детстве на завтрак ставила красивую голубую тарелочку со вкусной булочкой, и у ребёнка сформировалась ассоциация с нежно-голубым цветом как с чем-то приятным и радостным. И наоборот, если ребенка ставили в угол с голубыми обоями, то даже во взрослой жизни он этот цвет будет воспринимать негативно.

"Представьте, что вы находитесь в абсолютно чёрной комнате, чёрные стены, чёрные шторы. Угнетает. А теперь представьте, что в вы пришли в пасмурный день в офис, где светло-жёлтые стены, яркие цветочные шторы, в вазонах стоят подсолнухи, в разных углах мелкими красными пятнами расставлены интересные предметы интерьера. То есть ваш глаз должна радовать яркость цветов. Конечно, ваше настроение резко не улучшится, но вам не будет так грустно и печально, как было на улице", — пояснила эксперт.

При оформлении интерьера, где предполагаются спальные места, например, в детском саду, неразумно будет красить стены в яркие, кричащие тона, цвета должны быть спокойными, лёгкими, без раздражителей, располагая нервную систему ко сну.

Но семейным парам эксперт не советует делать спальню в пастельных тонах. Здесь обратный случай, спальня должна быть красной. Конечно, не вся: цвет мебели, предметов интерьера или одной стены.

"Хорошим решением для оформления супружеского ложе будет благородный пурпур, цвет королевской мантии или спелой черешни. Красный и пурпурный положительно влияют на сексуальную энергетику. Совершенно точно уберите из интерьера спальни всё коричневое и тёмно-коричневое — эти цвета угнетают сексуальный настрой", — отметила Евгения Баринова.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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