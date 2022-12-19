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Ирина Гусакова

Врач: "Снижение количества тромбоцитов в крови опасно для жизни"

Здоровье

Многие знают, что кровь состоит из плазмы и таких элементов, как эритроциты (красные кровяные тельца), лейкоциты (белые кровяные тельца) и тромбоциты (кровяные пластинки). Последние играют важную роль в системе свертывания крови. Стоит ли нам волноваться, если мы увидели в своих анализах, что количество тромбоцитов в крови понижено? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru декан медицинского факультета Университета "Синергия", кандидат медицинских наук Ольга Абанина.

Врач: "Снижение количества тромбоцитов в крови опасно для жизни"

Причины снижения тромбоцитов в крови

Снижение тромбоцитов в крови может быть вызвано множеством самых разных причин. Например, тромбоцитопения может быть проявлением заболевания системы крови, а также являться симптомом заболеваний других органов или следствием проводимой медикаментозной терапии. 

Тромбоцитопения может возникнуть из-за нарушения выработки тромбоцитов в костном мозге (при опухолевых заболеваниях, дефиците витамина В12, приёме некоторых лекарственных препаратов и др.) или из-за избыточного разрушения тромбоцитов под действием антител (при аутоиммунных заболеваниях), лекарственных препаратов либо в результате злоупотребления алкоголем.

Понижены тромбоциты: почему это опасно

При хронической кровопотере обычно развивается железодефицитная анемия. Выраженная тромбоцитопения опасна возникновением спонтанных тяжёлых кровотечений, которые могут быть опасны для жизни.

Как определить, что тромбоциты понижены

Тромбоцитопении могут протекать как бессимптомно (без клинических проявлений кровоточивости), так и с геморрагическим синдромом разной степени выраженности. Заподозрить проблему с тромбоцитами можно, если вас беспокоят такие симптомы, как появление на коже синяков (часто без явной причины) и повторяющиеся кровотечения (носовые, желудочно-кишечные, маточные и др.). Геморрагии (синяки) легко провоцируются минимальными воздействиями: трением одежды, сжатием конечности манжетой при измерении артериального давления, резинками от чулок, легкими ушибами. Для определения наличия тромбоцитопении достаточно сдать только общий анализ крови.

Если появилась повышенная кровоточивость, необходимо сразу же обратиться к терапевту или педиатру по месту жительства для обследования и выявления причины тромбоцитопении и назначения лечения.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Куратор Белкина Татьяна
Терапевт, озонотерапевт. Занимается ведением пациентов терапевтического и пульмонологического профиля, назначением плана обследования и лечения, ведением медицинской документации. Имеет собственные наработки лечения заболеваний легких (озонотерапия). Автор публикаций и статей. Специализируется на диагностике и лечении таких заболеваний крови и кроветворных органов, как анемия (железодефицитная, гемолитическая, апластическая), гемофилия, лимфогранулез, лимфома, миеломная болезнь, лейкоз.
Куратор Краснова Любовь
Занимается дифференциальной диагностикой и лечением анемий, тромбоцитопений и тромбоцитозов, лейкопений и лейкоцитозов, синдрома ускоренного СОЭ (РОЭ), рецидивирующей невынашиваемости беременности, дифференциальной диагностикой при неясных лихорадках и лимфоаденопатиях.

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