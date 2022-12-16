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Ирина Гусакова

Диетолог: "Сахар человеку абсолютно не нужен"

Здоровье

История человечества — это история борьбы за ресурсы, прежде всего, за еду. Относительное продуктовое изобилие последних десятилетий — лишь доли секунды на эволюционных часах. Поэтому ощущение сытости прочно ассоциируется у нас с безопасностью и комфортом. Жир и сахар — лёгкие источники энергии, а соль — универсальный усилитель вкуса, знакомый человечеству с древних времен. Поэтому мозг реагирует на ощущения соли и сладости выработкой "гормонов удовольствия", поощряя организм потреблять как можно больше сладкой, солёной, жирной пищи. Возникает зависимость: потребность в продуктах даже при отсутствии чувства голода, неспособность отказаться от них даже при наличии более полезных и питательных альтернатив. О том, какие продукты вызывают привыкание, рассказала читателям Pravda.Ru исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание", кандидат медицинских наук, диетолог-терапевт Светлана Павличенко.

Диетолог: "Сахар человеку абсолютно не нужен"

Продукты, вызывающие привыкание

Сладости

Сахар — самый быстрый источник энергии для организма. Он состоит из простых молекул: глюкозы и фруктозы, которые моментально попадают в кровь, вызывая прилив сил, стимулируют выработку "гормонов радости" серотонина и эндорфина.

В мозгу при этом происходят процессы, схожие с наркотическим опьянением: создаются нейронные связи, связывающие потребление сахара с ощущением эйфории. Коварство сахара в том, что прилив энергии оказывается краткосрочным: ощущение бодрости быстро проходит, сменяясь упадком сил. Тело требует больше и больше сахара, формируется зависимость.

При отказе от сахара возникают симптомы наркотической ломки: резкие перепады настроения, упадок сил, внезапные приступы голода. Возможны нарушения сна, теряется концентрация. Период отвыкания занимает около двух недель.

Лучший способ отвыкнуть от сахара без неприятных последствий — заменить сладости на продукты с высоким содержанием клетчатки:

  • фрукты,
  • овощи,
  • цельное зерно.

Они содержат сложные углеводы, которые более медленно усваиваются, но обеспечивают стабильное, равномерное поступление энергии для жизни.

Постоянный избыток сахара в рационе чреват неприятными последствиями:

  • ожирение,
  • кариес,
  • диабет 2 типа.

Есть исследования, что лишний сахар повышает риски смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом сахар человеку абсолютно не нужен: существуют другие продукты, дающие энергию, без негативного эффекта для здоровья.

Продукты из рафинированной муки

Белый хлеб, пицца, булочки для гамбургеров выпекаются из рафинированной муки. Выпечка из неё получается пышной и плотной, но питательность близка к нулю: при обработке из зерна удаляются оболочка и зародыш, насыщенные клетчаткой и витаминами.

Рафинированные продукты, как и сахар, дают быстрый, но кратковременный прилив энергии и воздействуют на центры удовольствия в мозгу, создавая зависимость. При этом организм страдает от недостатка питательных веществ, в частности, витаминов группы В, участвующих во многих обменных процессах.

Клетчатка — пища для микробиома. Живущие в кишечнике микроорганизмы не только помогают усваивать полезные вещества, но и формируют иммунитет, а также участвуют в синтезе нужных гормонов. Дефицит клетчатки подавляет жизнедеятельность полезных бактерий, на их месте появляются условно-патогенные, которые при неблагоприятных условиях могут вызвать опасные заболевания.

Солёная и жирная пища

Соль — дешёвый и доступный консервант и усилитель вкуса. В умеренном количестве она нужна организму, но при злоупотреблении соль негативно воздействует на сосуды, вызывает отёчность, повышает риск гипертонии. Сочетание жира и соли в колбасах, копчёностях и чипсах стимулирует вкусовые рецепторы, вызывая в мозгу ощущение комфорта и безопасности. Есть исследования, что в стрессовые моменты возрастает потребность в жирной солёной пище. Нужно понимать, что это ощущение обманчиво, и переедание не спасает от стресса, лишь добавляя новые причины для беспокойства: лишний вес и проблемы со здоровьем.

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Автор Ирина Гусакова
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