Многие знают, что такое судьба. Некоторые люди называют её предназначением, кто-то считает, что изменить её нельзя. Нумеролог, таролог, писатель Екатерина Доля считает, что некая программа на жизнь (задачи) у нас всё же есть. А вот проходим ли мы свои уроки или нет — решать нам. Кто-то всю жизнь наступает на одни и те же грабли, но ничему не учится. А кому-то достаточно получить по лбу один раз. О том, как научиться получать удовольствие от жизни, не наступая на грабли, Екатерина рассказала читателям Pravda.Ru.
Вселенная нас учит: где-то кнутом, где-то пряником. Например, поощряет деньгами, если идём правильной дорогой, или наказывает. И если человек не видит знаков, а прёт напролом, то может начаться чёрная полоса.
Важный момент — эмоции. У Вселенной на нас есть определённые планы, и по замыслу Высших Сил мы должны развиваться. Для этого мы прокачиваем свои какие-то качества, например, доброту, заботу, гармонию в душе. Или проваливаемся в дыру под названием пессимизм, злоба, агрессия, жалость, жертва и т. д.
Как Вселенная нас учит? Очень просто. Если мы испытываем негативные эмоции, то лишаемся энергии. Она не пропадает зря, её кушают Низшие Силы, но нас таким образом тоже учат. Тебе плохо, нет сил, подумай, почему так. Вот всё было хорошо, потом кто-то нам чего-то сказал, сработала наша детская травма — и вот мы уже взорвались. Мы психуем, орём, негативим, потом лишились энергии, и нам плохо, энергии нет, даже чтобы жить. Ничего не хочется. Так вот, проанализировав всё не с позиции жертвы (какой я бедный и несчастный, никто меня не любит), мы можем как бы отстраниться от ситуации и взглянуть на неё без эмоций.
Чему эта ситуация учит? Если совсем на примитивном уровне: не испытывай негатива — не получишь обессиливания. Не загоняй себя в эту апатию, депрессию, не накручивай себя. А мы ведь даже обиду часто сами лелеем. Но даже если вы это осознали, то как сделать так, чтобы не испытывать негатива? Ведь программа срабатывает раньше нашего осознания. На первых порах — да. Но понимая корень проблемы, мы со временем учимся управлять собой, ситуацией, ловим себя на мысли вовремя, не позволяя накрутиться на внутреннего критика, пресечь внутренний диалог или монолог. То есть через осознанность.
Когда мы знаем проблему в лицо, мы уже можем что-то сделать. Например, свою недолюбленность долюбить самому. Как взрослому своего маленького внутреннего ребёнка. Не впадать опять же в состояние ребёнка, не могущего ничего сделать, как-то себя защитить от критики, от неверия в него, а уже сказать своему малышу, что у него есть вы и вы его любите безусловно, даже если он не прав, даже если больше никто не любит, даже с его недостатками. И со временем мы можем излечить свои травмы, ведь другие люди просто являются триггерами для наших травм, чтобы достать эту боль и проработать её, излечить рану. Когда в нас не болит, то и слова других не задевают, не задевают их поступки. Потому что мы верим в себя, свой успех.
Когда мы достигаем своих жизненных целей, то получаем энергию. Например, поставив до конца спектакль, мы можем летать после трудного дня и не ощущать усталости. Просто потому, что идём своей дорогой, реализуем подзадачу. В итоге мы получаем и вознаграждение — в виде энергии, признания, денег, клиентов.
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