Смузи — это отличный вариант перекуса. Один коктейль вмещает в себя 3-4 порции овощей, зелени. Сырые овощи содержат много клетчатки. Жиры, содержащиеся в основе, будут препятствовать подъёму сахара в крови и способствовать насыщению. Смузи отлично подойдет и ребёнку, если он страдает от нерегулярного стула, имеет дисбиоз кишечника, часто болеет или просто ест мало овощей, зелени и фруктов. О том, как приготовить правильно смузи, рассказала читателям Pravda. Ru дипломированный нутрициолог фитнес-клуба "Бионика Биохакинг" Олеся Платонова-Губинская.
Правильный смузи — это напиток, который по своим пищевым качествам является полноценным приёмом пищи, в нём должны использоваться сочетаемые продукты (несочетаемые вызовут проблемы с пищеварением и кишечником), и по своему составу напиток должен быть полностью сбалансированным и включать в себя белки, полезные жиры, сложные углеводы, клетчатку, витамины, минералы и пробиотики.
Употребляют смузи не торопясь, давая возможность организму успеть выработать ферменты.
На высокой скорости крахмалистые овощи образуют клейстер. Рекомендуют употреблять их отдельно от жиров, фруктов, сладких продуктов и мяса, чтобы не перегружать свой организм, а также не набирать лишний вес. При образовании клейстера смузи приобретает неприятный вкус и текстуру.
Крахмалистые овощи:
Основа влияет на состав, вкус и на консистенцию. Примеры основ — авокадо (делает текстуру кремообразной), груша (придаёт сладость), спелый банан (делает текстуру кремообразной и придаёт сладость), манго (придаёт сладость) и другие.
Получить на выходе вкусный смузи, конечно, важно. Но если целью является оздоровление организма, следует придерживаться ещё одного правила приготовления — это совместимость продуктов. При системном употреблении несовместимых продуктов идёт нагрузка на организм (на органы пищеварения), в результате происходят нарушения в работе кишечника — не усваивается пища, не всасываются полезные вещества, начинают происходить процессы гниения и брожения, начинают образовываться токсины, развиваются различные заболевания.
Идеальный рецепт смузи:
Пить медленно. Это помогает не только насладиться вкусом, но и привносит эффект насыщения, способствуя хорошему усвоению. Смузи должен успевать обрабатываться выделяемой слюной. Ферменты необходимы для переваривания и усвоения, они успеют выделиться в нужном количестве, и тогда смузи принесёт максимальную пользу!
Шаг 1. Выбираем основу: растительное молоко (конопляное, овсяное, рисовое, миндальное), кокосовая вода или обычная.
Шаг 2. Выбираем зелень: укроп/петрушка, шпинат, кейл, огурец, брокколи, зеленый горошек, свекольная ботва, микрозелень, проростки.
Шаг 3. Добавляем жиры и суперфуды (1 чайная или 1 столовая ложка). Добавляем в наш конструктор семена чиа, льна, конопляные ядра очищенные, кунжутные семечки, любые замоченные заранее орехи, авокадо, кэроб, тёртый свежий имбирь.
Шаг 4. Ягоды или фрукты: яблоко, банан (лучше зелёный), смородина, черника, малина, клубника.
Шаг 5: Измельчите в блендере до состояния пюре. Можно добавить лимонный сок и листочки мяты перед сервировкой. Листья мяты внутрь смузи хорошо подходят для освежающего привкуса.
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