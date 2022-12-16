Нутрициолог: "В смузи не стоит добавлять крахмалистые овощи"

Смузи — это отличный вариант перекуса. Один коктейль вмещает в себя 3-4 порции овощей, зелени. Сырые овощи содержат много клетчатки. Жиры, содержащиеся в основе, будут препятствовать подъёму сахара в крови и способствовать насыщению. Смузи отлично подойдет и ребёнку, если он страдает от нерегулярного стула, имеет дисбиоз кишечника, часто болеет или просто ест мало овощей, зелени и фруктов. О том, как приготовить правильно смузи, рассказала читателям Pravda. Ru дипломированный нутрициолог фитнес-клуба "Бионика Биохакинг" Олеся Платонова-Губинская.

Смузи: как приготовить правильно

Правильный смузи — это напиток, который по своим пищевым качествам является полноценным приёмом пищи, в нём должны использоваться сочетаемые продукты (несочетаемые вызовут проблемы с пищеварением и кишечником), и по своему составу напиток должен быть полностью сбалансированным и включать в себя белки, полезные жиры, сложные углеводы, клетчатку, витамины, минералы и пробиотики.

Употребляют смузи не торопясь, давая возможность организму успеть выработать ферменты.

Из чего не стоит делать смузи

На высокой скорости крахмалистые овощи образуют клейстер. Рекомендуют употреблять их отдельно от жиров, фруктов, сладких продуктов и мяса, чтобы не перегружать свой организм, а также не набирать лишний вес. При образовании клейстера смузи приобретает неприятный вкус и текстуру.

Крахмалистые овощи:

свекла,

морковь,

редька,

редис,

картофель,

тыква (осеннего созревания),

все бобовые культуры (кроме сои),

кабачки,

патиссоны,

корень сельдерея и т. д.

Выбор основы для приготовления смузи

Основа влияет на состав, вкус и на консистенцию. Примеры основ — авокадо (делает текстуру кремообразной), груша (придаёт сладость), спелый банан (делает текстуру кремообразной и придаёт сладость), манго (придаёт сладость) и другие.

Совместимость продуктов — "полезный смузи"

Получить на выходе вкусный смузи, конечно, важно. Но если целью является оздоровление организма, следует придерживаться ещё одного правила приготовления — это совместимость продуктов. При системном употреблении несовместимых продуктов идёт нагрузка на организм (на органы пищеварения), в результате происходят нарушения в работе кишечника — не усваивается пища, не всасываются полезные вещества, начинают происходить процессы гниения и брожения, начинают образовываться токсины, развиваются различные заболевания.

Идеальный рецепт смузи:

200 г йогурта (домашний, кокосовый, миндальный)

120 г голубики свежей или свежезамороженной (желательно дикой)

⅓ апельсина

30 г кинзы (или шпинат), ложка хлореллы, спирулины — на выбор

1 ст. ложка семян (чёрного кунжута или чиа/льна — измельченных перед приготовлением).

Если жидкий — семена конопли добавить.

Пить медленно. Это помогает не только насладиться вкусом, но и привносит эффект насыщения, способствуя хорошему усвоению. Смузи должен успевать обрабатываться выделяемой слюной. Ферменты необходимы для переваривания и усвоения, они успеют выделиться в нужном количестве, и тогда смузи принесёт максимальную пользу!

Конструктор смузи

Шаг 1. Выбираем основу: растительное молоко (конопляное, овсяное, рисовое, миндальное), кокосовая вода или обычная.

Шаг 2. Выбираем зелень: укроп/петрушка, шпинат, кейл, огурец, брокколи, зеленый горошек, свекольная ботва, микрозелень, проростки.

Шаг 3. Добавляем жиры и суперфуды (1 чайная или 1 столовая ложка). Добавляем в наш конструктор семена чиа, льна, конопляные ядра очищенные, кунжутные семечки, любые замоченные заранее орехи, авокадо, кэроб, тёртый свежий имбирь.

Шаг 4. Ягоды или фрукты: яблоко, банан (лучше зелёный), смородина, черника, малина, клубника.

Шаг 5: Измельчите в блендере до состояния пюре. Можно добавить лимонный сок и листочки мяты перед сервировкой. Листья мяты внутрь смузи хорошо подходят для освежающего привкуса.

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