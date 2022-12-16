Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ирина Гусакова

Нутрициолог: "В смузи не стоит добавлять крахмалистые овощи"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Смузи — это отличный вариант перекуса. Один коктейль вмещает в себя 3-4 порции овощей, зелени. Сырые овощи содержат много клетчатки. Жиры, содержащиеся в основе, будут препятствовать подъёму сахара в крови и способствовать насыщению. Смузи отлично подойдет и ребёнку, если он страдает от нерегулярного стула, имеет дисбиоз кишечника, часто болеет или просто ест мало овощей, зелени и фруктов. О том, как приготовить правильно смузи, рассказала читателям Pravda. Ru дипломированный нутрициолог фитнес-клуба "Бионика Биохакинг" Олеся Платонова-Губинская.

Нутрициолог: "В смузи не стоит добавлять крахмалистые овощи"

Смузи: как приготовить правильно

Правильный смузи — это напиток, который по своим пищевым качествам является полноценным приёмом пищи, в нём должны использоваться сочетаемые продукты (несочетаемые вызовут проблемы с пищеварением и кишечником), и по своему составу напиток должен быть полностью сбалансированным и включать в себя белки, полезные жиры, сложные углеводы, клетчатку, витамины, минералы и пробиотики.

Употребляют смузи не торопясь, давая возможность организму успеть выработать ферменты.

Из чего не стоит делать смузи

На высокой скорости крахмалистые овощи образуют клейстер. Рекомендуют употреблять их отдельно от жиров, фруктов, сладких продуктов и мяса, чтобы не перегружать свой организм, а также не набирать лишний вес. При образовании клейстера смузи приобретает неприятный вкус и текстуру.

Крахмалистые овощи:

  • свекла,
  • морковь,
  • редька,
  • редис,
  • картофель,
  • тыква (осеннего созревания),
  • все бобовые культуры (кроме сои),
  • кабачки,
  • патиссоны,
  • корень сельдерея и т. д.

Выбор основы для приготовления смузи

Основа влияет на состав, вкус и на консистенцию. Примеры основ — авокадо (делает текстуру кремообразной), груша (придаёт сладость), спелый банан (делает текстуру кремообразной и придаёт сладость), манго (придаёт сладость) и другие.

Совместимость продуктов — "полезный смузи"

Получить на выходе вкусный смузи, конечно, важно. Но если целью является оздоровление организма, следует придерживаться ещё одного правила приготовления — это совместимость продуктов. При системном употреблении несовместимых продуктов идёт нагрузка на организм (на органы пищеварения), в результате происходят нарушения в работе кишечника — не усваивается пища, не всасываются полезные вещества, начинают происходить процессы гниения и брожения, начинают образовываться токсины, развиваются различные заболевания.

Идеальный рецепт смузи:

  • 200 г йогурта (домашний, кокосовый, миндальный)
  • 120 г голубики свежей или свежезамороженной (желательно дикой)
  • ⅓ апельсина
  • 30 г кинзы (или шпинат), ложка хлореллы, спирулины — на выбор
  • 1 ст. ложка семян (чёрного кунжута или чиа/льна — измельченных перед приготовлением).
  • Если жидкий — семена конопли добавить.

Пить медленно. Это помогает не только насладиться вкусом, но и привносит эффект насыщения, способствуя хорошему усвоению. Смузи должен успевать обрабатываться выделяемой слюной. Ферменты необходимы для переваривания и усвоения, они успеют выделиться в нужном количестве, и тогда смузи принесёт максимальную пользу!

Конструктор смузи

Шаг 1. Выбираем основу: растительное молоко (конопляное, овсяное, рисовое, миндальное), кокосовая вода или обычная.

Шаг 2. Выбираем зелень: укроп/петрушка, шпинат, кейл, огурец, брокколи, зеленый горошек, свекольная ботва, микрозелень, проростки.

Шаг 3. Добавляем жиры и суперфуды (1 чайная или 1 столовая ложка). Добавляем в наш конструктор семена чиа, льна, конопляные ядра очищенные, кунжутные семечки, любые замоченные заранее орехи, авокадо, кэроб, тёртый свежий имбирь.

Шаг 4. Ягоды или фрукты: яблоко, банан (лучше зелёный), смородина, черника, малина, клубника.

Шаг 5: Измельчите в блендере до состояния пюре. Можно добавить лимонный сок и листочки мяты перед сервировкой. Листья мяты внутрь смузи хорошо подходят для освежающего привкуса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Жители Днепропетровской области Украины остались без электричества
Опубликованы кадры с обломками упавшего объекта в Волгоградской области
Гладков защитил белгородского тракториста, который оказал помощь военным
Марков о запрете Зеленскому произнести речь на ЧМ: Будет выступать перед финалом
Юшков заявил, что Лукашенко готовит почву для переговоров с Путным
Baijiahao: Россия нашла ключ к успеху в противостоянии с Западом
Устроивший вечеринку под Новосибирском учитель попросил за интервью деньги
Врач Абакумов: прыщи чаще появляются у любителей сладкого, косметики и загара
Кива: Польша заканчивает подготовку наступательной операции на западную Украину
Читатели Gazeta раскритиковали Польшу за идею призыва 200 тыс. резервистов
Популярное
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I

Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.

Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
В списках американских историков Франция не значится Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская
Главком ВСУ Залужный заявил о новом наступлении войск ВС РФ на Киев в 2023 году
NDP: Качиньский представил план возврата с Украины исторических земель Польши
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Последние материалы
Юшков заявил, что Лукашенко готовит почву для переговоров с Путным
Эдгар Кейси считал, что точно предсказать будущее нельзя
Baijiahao: Россия нашла ключ к успеху в противостоянии с Западом
Два русских меж собою говорят...
Устроивший вечеринку под Новосибирском учитель попросил за интервью деньги
Врач Абакумов: прыщи чаще появляются у любителей сладкого, косметики и загара
Кива: Польша заканчивает подготовку наступательной операции на западную Украину
Вдова Кобзона ответила Монеточке: "Полный бред"
Читатели Gazeta раскритиковали Польшу за идею призыва 200 тыс. резервистов
Количество жертв в селе ЛНР после ударов ВСУ увеличилось до 11 человек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников