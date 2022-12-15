Причин возникновения головной боли множество. По данным международных исследований, мигрень считается наиболее частым неврологическим заболеванием, сопровождающимся сильной головной болью. Мигренью страдают до 15% населения земного шара, причем в основном женщины. О том, какие виды боли бывают и как их лечить, рассказал читателям Pravda.Ru пластический хирург, нейрохирург, кандидат медицинских наук Илья Алмазов.
При височной мигрени боль может располагаться поверхностно, сразу у зоны роста волос. Обычно пациенты используют холодный компресс и отмечают, что боль становится менее выраженной. Цервикогенные головные боли редко имеют характеристику локализованной височной боли, такой характеристикой обладает именно мигрень. Причинами цервикогенной головной боли являются тяжелой степени остеохондроз позвоночника и протрузии межпозвоночных дисков.
Также следует отметить головную боль напряжения, которая длится в среднем 30 минут. Эпизоды могут повторяться до 12 раз в месяц. Интенсивность боли не тяжелая, а лёгкая, умеренная и имеет давящий характер, пульсирующей боли нет. Головная боль напряжения является не симптомом, а самостоятельным заболеванием. Сюда входят:
Также первичная головная боль может возникать из-за сильного кашля, при физической нагрузке, от холода, при сексуальной активности.
Из специфических видов следует выделить первичную головную боль от внешнего давления и от перерастяжения.
Если височная головная боль появилась внезапно на фоне общего нормального состояния, то, скорее всего, она первичная. Если общее состояние сопровождается тошнотой, температурой, ознобом, длительным недомоганием, то головная боль лишь симптом. Сюда можно включить травмы головы.
Прежде всего, если вы дома, следует убрать возможные раздражители, которые её вызвали. А именно:
Соответственно, если головная боль возникла при нагрузке, следует прекратить активности, если головная боль возникла при каком-то внешнем давлении, например, от ношения очков или головного убора, снять эти предметы. При головной боли, конечно, лучше прилечь.
Если головная боль умеренная, можно принять любой доступный анальгетик в таблетированной форме. Также следует измерить давление с портативным прибором. Если причина в повышенном артериальном давлении при гипертонии, то следует принять соответсвующие препараты.
На сегодняшний день для лечения головной боли принимают анальгетики, нестероидные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты, такие как:
Также сюда входят триптаны — эти препараты входят в золотой стандарт лечения тяжёлых головных болей, в частности, при мигрени, т. к. они являются агонистами серотониновых рецепторов. Из этих препаратов можно выделить фроватриптан длительного действия. Есть короткого действия препараты — суматриптан, ризатриптан, алмотриптан. Также эффективно лечение кофеиносодержащими энергетиками, в частности, комбинациями ацетаминофена и кофеина.
Другие методы лечения — это периферическая нервная блокада, которая помогает при мигрени, также бутулинотерапия, нейромодуляция. При мигрени показала свою высокую эффективность, согласно последним зарубежным исследованиям, хирургия тройничного нерва, когда тройничный нерв освобождается от зажатости в маленьком отверстии черепа, из которого он выходит, либо от мышечной компрессии. Выполняется операция через небольшие доступы. Большую роль играет превентивная терапия головных болей, подразумевающая использование антидепрессантов, антигипертензивных препаратов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
|
|
Клиника МЕДСИ на Пречистенке
Зубовский б-р, д. 22/39
Клиника МЕДСИ на Рублевском шоссе
Рублёвское шоссе, д. 10
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
0 отзывов
|
Аида, Осенний бульвар
медицинская клиника
Осенний б-р, д. 21
Крылатское
Cалон красоты. Предлагает парикмахерские услуги, косметологию, уход за телом, маникюр и наращивание ногтей, педикюр, макияж. В клинике так же проводят... читать далее »
Первичный приём от 600 руб.
|
0 отзывов
|
Шестаков Александр Станиславович на ул. Кубинка
медицинская клиника
ул. Кубинка, д. 5, корп. 2
Молодежная
Первичный приём от 2600 руб.
|
0 отзывов
|
Геворкян Нерсес Карленович
медицинская клиника
Большой Демидовский переулок, д. 9
Бауманская
Первичный приём от 3800 руб.
Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с Петром I.