Нейрохирург Алмазов: "Причиной головной боли может быть остеохондроз"

Причин возникновения головной боли множество. По данным международных исследований, мигрень считается наиболее частым неврологическим заболеванием, сопровождающимся сильной головной болью. Мигренью страдают до 15% населения земного шара, причем в основном женщины. О том, какие виды боли бывают и как их лечить, рассказал читателям Pravda.Ru пластический хирург, нейрохирург, кандидат медицинских наук Илья Алмазов.

Головная боль: какой бывает

При височной мигрени боль может располагаться поверхностно, сразу у зоны роста волос. Обычно пациенты используют холодный компресс и отмечают, что боль становится менее выраженной. Цервикогенные головные боли редко имеют характеристику локализованной височной боли, такой характеристикой обладает именно мигрень. Причинами цервикогенной головной боли являются тяжелой степени остеохондроз позвоночника и протрузии межпозвоночных дисков.

Также следует отметить головную боль напряжения, которая длится в среднем 30 минут. Эпизоды могут повторяться до 12 раз в месяц. Интенсивность боли не тяжелая, а лёгкая, умеренная и имеет давящий характер, пульсирующей боли нет. Головная боль напряжения является не симптомом, а самостоятельным заболеванием. Сюда входят:

кластерная головная боль — бывает как эпизодической, так и хронической;

кратковременные неврологические односторонние головные боли — в этом случае головная боль может быть высокоинтенсивной, но длится она до 3 часов, в отличие от мигрени, которая длится от 4 часов, может проявляться как один, так и восемь раз в сутки.

Также первичная головная боль может возникать из-за сильного кашля, при физической нагрузке, от холода, при сексуальной активности.

Из специфических видов следует выделить первичную головную боль от внешнего давления и от перерастяжения.

Если височная головная боль появилась внезапно на фоне общего нормального состояния, то, скорее всего, она первичная. Если общее состояние сопровождается тошнотой, температурой, ознобом, длительным недомоганием, то головная боль лишь симптом. Сюда можно включить травмы головы.

Что делать при головной боли?

Прежде всего, если вы дома, следует убрать возможные раздражители, которые её вызвали. А именно:

выключить громкую музыку,

обеспечить тишину,

убрать яркий свет.

Соответственно, если головная боль возникла при нагрузке, следует прекратить активности, если головная боль возникла при каком-то внешнем давлении, например, от ношения очков или головного убора, снять эти предметы. При головной боли, конечно, лучше прилечь.

Если головная боль умеренная, можно принять любой доступный анальгетик в таблетированной форме. Также следует измерить давление с портативным прибором. Если причина в повышенном артериальном давлении при гипертонии, то следует принять соответсвующие препараты.

На сегодняшний день для лечения головной боли принимают анальгетики, нестероидные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты, такие как:

ибупрофен,

напроксен,

диклофенак.

Также сюда входят триптаны — эти препараты входят в золотой стандарт лечения тяжёлых головных болей, в частности, при мигрени, т. к. они являются агонистами серотониновых рецепторов. Из этих препаратов можно выделить фроватриптан длительного действия. Есть короткого действия препараты — суматриптан, ризатриптан, алмотриптан. Также эффективно лечение кофеиносодержащими энергетиками, в частности, комбинациями ацетаминофена и кофеина.

Другие методы лечения — это периферическая нервная блокада, которая помогает при мигрени, также бутулинотерапия, нейромодуляция. При мигрени показала свою высокую эффективность, согласно последним зарубежным исследованиям, хирургия тройничного нерва, когда тройничный нерв освобождается от зажатости в маленьком отверстии черепа, из которого он выходит, либо от мышечной компрессии. Выполняется операция через небольшие доступы. Большую роль играет превентивная терапия головных болей, подразумевающая использование антидепрессантов, антигипертензивных препаратов.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Куратор Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине). Владеет методами физиотерапии и мануальной терапии в лечении болей в позвоночнике, плечелопаточных периартритов, радикулитов, люмбаго и др. Куратор Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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