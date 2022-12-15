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Ирина Гусакова

Эндокринолог: "Раннее половое развитие останавливает рост ребёнка"

Здоровье

За процессом роста своего дитя большинство родителей наблюдают с раннего детства, буквально с колыбели, особенно если они сами ростом похвастаться не могут. Дети появляются на свет с ростом примерно 48-54 см, очередной скачок в росте наблюдается в период с 4 до 7 лет. Но каким будет малыш — определить поначалу всё равно проблематично. Что же влияет на рост ребёнка? Об этом мы спросили в интервью у детского эндокринолога, эксперта медицинского факультета Университета "Синергия", автора книг "Гормоничный ребёнок" и "Между полами" Юлии Сидоровой.

Эндокринолог: "Раннее половое развитие останавливает рост ребёнка"

Что влияет на рост ребёнка: интервью с эндокринологом

— Зависит ли рост ребёнка только от роста родителей? Что ещё влияет?

— Рост зависит от многих факторов. На него влияет не только наследственность, но и наличие хронических заболеваний, питание ребёнка, уровень его физической активности, работа гормонов (например, нет ли у него дефицита гормона роста), а также психологическое состояние ребёнка и обстановка в семье (известны случаи задержки роста на фоне социальной изоляции ребёнка).

— В каком возрасте ребёнок перестанет расти?

— Так как рост — это компонент, который в большей степени зависит от гормонов, то зоны роста закрываются на последней стадии пубертата. Раннее половое развитие — это риск того, что ребёнок будет маленького роста (раннее — это в возрасте до 8-9 лет). У девочек потенциал для роста сильно сокращается после наступления менструации. У мальчиков рост останавливается после того, как они достигают пятой стадии пубертата. Родители не могут отследить наступление данного периода, поскольку это определяется объёмом яичек; косвенно это можно оценить по тому, что у ребёнка появляются эрекция, поллюции, оволосение.

— Какую роль играет сон?

— Мы привыкли думать, что дети растут во сне. В какой-то степени это правда, потому что гормон роста вырабатывается в первую половину ночи, пик его выработки наступает в период с 00:00 до 03:00. Однако дело не только в гормоне роста, как мы сказали выше. Даже если ребёнок не будет придерживаться режима сна, у него всё равно будет вырабатываться этот гормон. Другое дело, что если у ребёнка нет режима сна или он плохо спит, то у него возникают хроническая усталость и стресс, что может привести к снижению ростового потенциала за счёт других факторов: например, за счет стресса или избытка веса (хронический недосып — это фактор риска набора веса).

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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