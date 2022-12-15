Психолог: "Очень удобная стратегия оправдывать неудачи травмами из детства"

Есть мнение, что в психологию идут для того, чтобы проработать и познать себя. В теории узнать всё про человека получается, но сам себе помочь психотерапевт не может, даже определив проблему. Ему нужен проводник, чтобы убрать субъективизм. То есть психологу нужен другой психолог. Что тогда говорить об обычных людях? Разрушаем мифы о самодиагнозах с психологом, автором трансформационных игр, основательницей центра современной психологии и организатором всероссийского форума саморазвития для женщин Анастасией Кайтуковой.

Почему нельзя ставить себе диагноз самостоятельно

Можно прочесть 100 000 модных книг, посетить 25 сессий коуча или терапевта, а потом заняться самоанализом, и это правильно. НО! Диагноз сам себе человек поставить не может. Именно из-за того, что "нет ничего более превратного, чем мнение человека о самом себе". Итак, представляем вашему вниманию 6 опасных самодиагнозов, которые могут испортить жизнь не только вам, но и окружающим:

"Это всё от травмы детства”

Вы её помните, осознаете и… все свои неудачи валите на неё. Перекладываете ответственность на себя из прошлого, хотя давно стали взрослым, способным справиться с последствиями своих решений человеком. Очень удобно, правда?

"Я всем должна, надо всем помогать”

Чувство вины и комплекс спасателя. "Я по жизни спасатель” — говорит человек … И ???? гордо несёт это знамя. Только есть спасатели, которые помогают из изобилия и по просьбе, а есть — спасИтели. Вторые "несут" добро, даже если их об этом не просят. И очень часто остаются виноватыми после "помощи”.

И что делать со своей ролью, спаситель не знает. Оставаться в этой реальности — неуспешная стратегия, которая постепенно превращается в определяющий вектор существования.

"У меня биполярное расстройство”

Это сегодня модный тренд. Потому что Канье Уэсту всё простительно, хоть его и отменяют. У него же биполярочка (правда, поставленная врачами).

Начитавшись новостей о неадекватном поведении и высказываниях звёзд, люди начинают оправдывать свои, чужие косяки и перепады настроения биполярным расстройством. А если нет его у вас. Грустно может быть, потому что просто на улице снег, а вам хочется тепла или потому что не закончено какое-то дело, которое не даёт вам покоя. Есть ещё миллион причин для тихой грусти. Определить биполярное расстройство может только профессионал — идите к психотерапевту или психиатру.

"Я в стрессе и депрессии”

Тут вообще — кто в лес, кто по дрова. Кого не спроси — у всех стресс, а у каждого пятого ещё и депрессия. Кстати, самовнушением можно вполне себя до клинической депрессии довести. Вместо того, чтобы ставить себе диагноз — идите к специалисту, как только почувствовали, что что-то не так. При реальной депрессии люди видят мир в чёрно-серых тонах, а если вы ощущаете прилив сил от красивых картинок с морем и любимой музыки, у вас нет депрессии, да и проблема стресса вполне разрешима.

"Это точно обсессивно-компульсивное расстройство и невроз”

"Не читайте советских газет!” — говорил профессор Преображенский в "Собачьем сердце”. А также модных женских журналов с заголовками "Как определить, что у вас психическое заболевание”. Понятно, что инфополе вокруг нас сильно влияет на состояние, но у любого человека есть механизмы защиты от внешнего негатива. Обсессивно-компульсивное расстройство сопровождается страхами, паническими атаками, навязчивыми мыслями.

НЕТ, это не оно, если у вас в голове засела мысль, что вы не сдадите экзамен. Не верите? Сходите к психиатру, потому что такие серьезные вещи лечат, опровергают или подтверждают они. Ах да! Навязчивая мысль, что у вас невроз — это тоже не невроз. Это самовнушение до тех пор, пока вы не пройдете минимум 10 исследований.

"Психосоматика! 100%”.

Любимая тема для оправдания всех проблем со здоровьем. Никто не отрицает существование психосоматики, НО. Возможно, у вас болит горло не потому что вы подавляете страх публичных выступлений всю жизнь, а потому, что вы шли вчера домой без шапки. Но придумать воображаемую связь с загадочной психосоматикой куда интереснее, чем признать ошибку, правда?

Хуже самодиагнозов может быть только самолечение. Это как если бы хирург сам себе операцию сделал, причём под наркозом. Не делайте сами себе операции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Попыхов Дмитрий Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии. Не дает справок и не выписывает лекарств! Ведет прием онлайн. Куратор Гончарова Маргарита Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств. Использует гипноз. Куратор Ретюнская Татьяна Проводит индивидуальную терапию и семейное консультирование. Оказывает психологическую помощь семьям, подросткам и детям в решении проблем, связанных с семейными отношениями, трудностями в преодолении кризисов, конфликтных ситуаций, расставаний и измен, при разводе.

Специалисты

5.0 41 отзыв Попыхов

Дмитрий Александрович Психотерапевт Стаж 23 года

Приём от 4000 руб. Частный врач

Климентовский переулок, д. 6

4.9 209 отзывов Гончарова

Маргарита Ивановна Психотерапевт Стаж 31 год

Приём от 4490 руб. Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке

ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6

4.5 7 отзывов Ретюнская

Татьяна Юрьевна Психотерапевт Стаж 22 года

Приём от 5000 руб. Частный врач

ул. Сущевская, д.19 стр.5



Клиники