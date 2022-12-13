Любимый цвет может зависеть от культурных традиций

Как известно, у каждого человека есть свои любимые цвета. Но бывает, со временем какой-то цвет перестаёт нравиться, и мы начинаем предпочитать другие оттенки. Отчего так происходит? Психологи утверждают, что на наши цветовые предпочтения влияет множество самых разнообразных факторов.

Эффект ассоциаций и "культурный код"

Психолог Алёна Краснова говорит, что при попадании на сетчатку световых лучей (а цвет — результат их преломления) в мозгу запускаются определённые психофизиологические процессы. Это ведёт к тому, что тот или иной цвет вызывает у нас конкретные эмоции, ощущения, порой даже физиологические реакции.

По словам доктора Карен Шлосс из Калифорнийского университета, цвета и оттенки никогда не воспринимаются нами нейтрально. Неосознанно мы всегда наделяем их определённым значением. Тут могут играть роль

жизненный опыт,

неосознанные инстинкты,

культурные традиции.

Например, цвет может для нас ассоциироваться с воспоминаниями о прошлом. Скажем, значимый для нас человек носил рубашку зеленоватого оттенка. И теперь каждый раз, когда мы видим этот оттенок, у нас возникают те же эмоции, которые мы испытывали по отношению к нему. Если отношения складывались хорошо, то и эмоции будут положительными. Если всё закончилось плохо, будет возникать неприятие.

Девочкам в детстве и подростковом возрасте часто нравится розовый цвет. Но дело в том, что это является неким культурным кодом: розовый — "цвет Барби", и положено его любить, пока ты не выросла. А вот взрослым девушкам и женщинам это как-то уже не очень подходит. Если вы в детстве обожали розовый, то лет в 25 вы можете начать его избегать, он вам кажется вульгарным и "несерьёзным", вы даже слышать не хотите о том, чтобы носить что-то розовое.

Чёрный для большинства из нас ассоциируется с трауром. А ещё он символизирует элегантность. Поэтому чаще всего мы находим его уместным — если никто не умер, значит, перед нами элегантная дама. Но мы можем негативно воспринимать чёрный цвет, если речь идёт о мероприятии, где дресс-кодом являются яркие одежды.

Синий — против суицидов

Существуют для цветов и некие общие характеристики. Например, большинство из нас, если его попросят назвать три любимых цвета, назовут в их числе синий. И неудивительно — как показали научные исследования, оттенки синего ассоциируются в нашем сознании со спокойствием, здоровьем и безопасностью. Это цвет воды (хотя ещё можно поспорить с тем, что вода именно синяя), а вода на Земле является источником жизни.

Японские учёные пришли к выводу, что установка в метро и на железнодорожных путях синих светодиодов предотвращает самоубийства. А Япония стоит на одном из первых мест по количеству суицидов!

Жёлтый — цвет голода

Оттенки красного предпочитают активные, коммуникабельные люди с мощным темпераментом. Хотя, у психологов есть мнение, что на самом деле красное носят те, кому не хватает собственной жизненной энергии. Таким образом они стремятся её "добрать".

Оттенки оранжевого, как считается, предпочитают экстравагантные люди. Психологи утверждают, что оранжевое любят носить общительные индивиды с хорошим чувством юмора и оптимистичными взглядами на жизнь.

Тона жёлтого во многих культурных традициях ассоциируются с неудачами и негативом (Помните: "Жёлтые тюльпаны, вестники разлуки…"). В то же время научно доказано, что жёлтый цвет стимулирует аппетит. Именно потому его так любят использовать в рекламе и на логотипах компаний, работающих в области пищевой индустрии.

Зелёный больше любят люди замкнутые, спокойные, терпеливые. В большинстве случаев его характеризуют как "нейтральный", за исключением изумрудных и ярко-зелёных оттенков.

Несмотря на то, что коричневый цвет считается базовым у стилистов, дизайнеров и визажистов, многие, особенно те, кому ещё далеко до старости, избегают его, так как для большинства людей он ассоциируется с грязью, отходами и даже могильным тленом. А вот пожилые люди, напротив, любят оттенки коричневого, скорее всего, потому что он кажется им спокойным и нейтральным.