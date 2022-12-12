Зимой волосы страдают из-за холода, сильного ветра и пересушенного воздуха в помещениях. Кровеносные сосуды сужаются под воздействием минусовых температур, в результате чего питание волос сокращается, их рост замедляется. Из-за этого волосы могут выпадать, терять блеск и становиться ломкими. Кром того, чем сильнее мороз, тем ниже секреция кожного сала. Но есть и обратная проблема: под тёплой шапкой салообразование, наоборот, усиливается. Как же спасти волосы зимой? Рассказала читателям Pravda.Ru врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия" Елена Агафонова.
В арсенале уходовой косметики должны быть средства, которые наносятся на всю длину волоса:
Из стайлинговых средств лучше использовать те, в состав которых входит диметикон и кератин. Чтобы предотвратить выпадение волос, необходимо один раз в неделю делать пилинг на основе молочной кислоты. Это позволит убирать излишки роговых масс и кожного сала из волосяных фолликулов.
Рекомендуется ежедневно наносить лосьоны на водной основе, которые содержат ингредиенты для укрепления и роста волосяных фолликулов (экстракты стволовых клеток растений, кофеин, глутамин, ресвератрол). Пореже используйте утюжки, плойки и фен. Включите в рацион витамины и микроэлементы. Особенно важны для волос:
Волосы — это чуткие индикаторы нашего здоровья, по их состоянию можно заподозрить гиповитаминоз. Сухость и ломкость волос может указывать на дефицит витаминов A, B7, D, а выпадение волос — признак нехватки витаминов группы B, E, D, C, цинка. Гиповитаминоз чаще всего бывает комбинированным, поскольку недостаток одних витаминов влияет на усвояемость других: запускается своего рода цепная реакция. Например, когда в организме мало витамина D, снижается усвоение кальция, а недостаток витамина A провоцирует дефицит железа.
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