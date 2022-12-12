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Ирина Гусакова

Дерматолог: "Не выходите зимой на улицу с пересушенными после мытья волосами"

Здоровье » Красота

Зимой волосы страдают из-за холода, сильного ветра и пересушенного воздуха в помещениях. Кровеносные сосуды сужаются под воздействием минусовых температур, в результате чего питание волос сокращается, их рост замедляется. Из-за этого волосы могут выпадать, терять блеск и становиться ломкими. Кром того, чем сильнее мороз, тем ниже секреция кожного сала. Но есть и обратная проблема: под тёплой шапкой салообразование, наоборот, усиливается. Как же спасти волосы зимой? Рассказала читателям Pravda.Ru врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия" Елена Агафонова.

Дерматолог: "Не выходите зимой на улицу с пересушенными после мытья волосами"

Ломкие волосы: что делать

  • не следует выходить на мороз без головного убора;
  • не стоит выходить на улицу с пересушенными после мытья волосами, на холоде волосы теряют структуру и становятся ломкими;
  • снимайте головной убор, если вы долго находитесь в ТЦ, поликлинике и другом помещении, так как волосяные фолликулы могут перегреться;
  • обязательно используйте средства для защиты и увлажнения волос: они нуждаются в дополнительной влаге не меньше, чем кожа.

В арсенале уходовой косметики должны быть средства, которые наносятся на всю длину волоса:

  • масла без силиконов и парабенов (аргановое масло, экстракт семян подсолнечника, витамин Е);
  • составы, содержащие гидролизованный кератин, который заполняет пустоты в матриксе волоса;
  • гиалуроновая кислота и пантенол, удерживающие влагу в стержне волоса.

Из стайлинговых средств лучше использовать те, в состав которых входит диметикон и кератин. Чтобы предотвратить выпадение волос, необходимо один раз в неделю делать пилинг на основе молочной кислоты. Это позволит убирать излишки роговых масс и кожного сала из волосяных фолликулов.

Рекомендуется ежедневно наносить лосьоны на водной основе, которые содержат ингредиенты для укрепления и роста волосяных фолликулов (экстракты стволовых клеток растений, кофеин, глутамин, ресвератрол). Пореже используйте утюжки, плойки и фен. Включите в рацион витамины и микроэлементы. Особенно важны для волос:

  • витамины А, Е, биотин (витамин В7),
  • кальций,
  • цинк.

Волосы — это чуткие индикаторы нашего здоровья, по их состоянию можно заподозрить гиповитаминоз. Сухость и ломкость волос может указывать на дефицит витаминов A, B7, D, а выпадение волос — признак нехватки витаминов группы B, E, D, C, цинка. Гиповитаминоз чаще всего бывает комбинированным, поскольку недостаток одних витаминов влияет на усвояемость других: запускается своего рода цепная реакция. Например, когда в организме мало витамина D, снижается усвоение кальция, а недостаток витамина A провоцирует дефицит железа.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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