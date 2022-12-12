Психолог: "Любая чёрная полоса может стать взлётной"

Любое расставание — это утрата. Человек теряет свои надежды, мечты, планы. Кроме того, в любых отношениях формируется привязанность. В здоровых отношениях эта привязанность звучит примерно так: "Мне с тобой комфортно. Мне нравится с тобой быть. Я счастлив с тобой. Но если тебе со мной плохо, то я смогу быть счастлив и без тебя”. В отношениях с нездоровым типом привязанности это звучит по-другому: "Я и ты одно целое. Я без тебя не смогу. Я счастлив только с тобой”. И, безусловно, в первом случае человеку пережить расставание будет легче, чем во втором. Как пережить расставание с любимым человеком — рассказала читателям Pravda.Ru семейный и кризисный психолог Кристина Попкова.

Расставание: какие стадии бывают

Расставание с партнёром проходит 5 стадий переживания:

Шок/отрицание. Когда мы не верим в то, что произошло. Нам кажется, что это сон. Гнев. Мы начинаем принимать реальность ситуации и злиться, что это случилось с нами. На этой стадии очень важно позволить себе гневаться на всё, что хочется. Определите для себя наиболее безопасные/экологичные способы выражения гнева и дайте выход агрессивной энергии. Торг. Стадия, на которой партнёры могут сойтись обратно. Здесь мы начинаем торговаться с судьбой/Богом. Это звучит примерно так: "Вот если я начну готовить завтраки по утрам, тогда мы не будем ссориться и сможем быть вместе”. Но чаще всего союз всё же распадается, когда вновь люди встречаются с теми проблемами, из-за которых расстались ранее. Есть ли какой-то выход? Есть! Пойти к семейному психологу, в каком-то смысле он будет посредником в паре, поможет разобраться в имеющихся проблемах. Пара под его присмотром выработает новые формы взаимодействия и стратегии решения конфликтов. Но, если всё же партнёры решили расстаться, тогда переходим к следующей стадии проживания утраты. Депрессия. Здесь мы принимаем утрату на эмоциональном уровне. Эту стадию можно сравнить с постоянным потоком слёз. Человек как бы погружается в своё горе. Ещё эту стадию можно сравнить с полной тьмой, когда кажется, что солнце больше не будет освещать мой мир. И здесь главное дать своей утрате быть оплаканной. Она этого заслуживает. НЕ стоит заглушать свою боль. Но можно себе помочь: например, выполнять рутинную работу, помогать другим — заботиться о тех, кому сейчас очень нужна помощь (люди, животные). На этой стадии человек вновь обретает смысл жизни. Переосмысливает многие вещи. Принятие. И после проживания всех этапов приходит принятие. Мир вновь начинает играть красками. А человек становится сильнее.

Горевание — спирально. Человек может несколько раз вернуться к гневу, спуститься до депрессии и вновь столкнуться с гневом. И если это происходит, значит, на кого-то или на что-то ещё не прогневались до конца. В среднем горевание длится 1-2 года. Чтобы прожить его, не переходя в патологическое горевание, необходимо дать себе эту возможность — горевать.

Как можно помочь себе в этот непростой период? Эксперт поделилась упражнением:

Начертите временную шкалу — горизонтальную линию.

Отметьте на этой шкале свои предыдущие утраты: расставания, смерти, переезды, потери.

А теперь вспомните и под каждым напишите, что тогда помогло пережить это тяжелое событие. Это и есть сильные ресурсы человека. Подумайте, а что сегодня может помочь? Быть может, вы давно хотели научиться игре на гитаре? Или поехать на море? А может быть, начать бегать по утрам? Самое время!

Не стоит пытаться забыть расставание. Это как забыть опыт, а ведь на опыте мы учимся. Любой кризис — это наша точка роста, любая чёрная полоса может стать взлётной.

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