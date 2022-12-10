Эксперт: "Смесь из кофейной гущи и оливкового масла сделает кожу более упругой"

Пилинг — процедура отшелушивания мёртвых клеток кожи. Благодаря глубокому отшелушиванию можно устранить расширенные поры, тусклый цвет лица, постакне, пигментацию, а также уменьшить глубину морщин. Идеальное время года для активного использования пилингов — это поздняя осень-зима, когда световой день становится короче, а солнце не такое агрессивное, как летом. О том, почему нужно отшелушивать кожу и с помощью каких средств это можно сделать дома и в клинике, рассказала читателям Pravda.Ru управляющая клиникой лазерной эпиляции "Myrtille" в Санкт-Петербурге Екатерина Бойко.

Пилинг: как это работает

Кожа состоит из нескольких слоев: дермы, базальной мембраны и эпидермиса. Эпидермис — самый верхний, барьерный слой, на котором и образуются ороговевшие клетки. Для того, чтобы дать возможность образоваться молодым клеткам, которые сделают кожу упругой и гладкой, верхний слой эпидермиса счищается. Клетки начинают активно работать, чтобы восстановить микроповреждения. Происходит обновление кожи.

Существуют различные варианты пилингов. Чаще всего их делят на механические и химические.

Механический пилинг в своём составе имеет мелкие частицы (соль, сахар, кварцевый песок, молотые косточки фруктов), которые запускают микроциркуляцию в коже и отшелушивают её. В составе таких пилингов часто есть различные масла, чтобы кожа не теряла влагу. Так как механическое воздействие может провоцировать потерю жидкости, после процедуры рекомендуется наносить на лицо и тело увлажняющий лосьон или крем. Не стоит использовать механические пилинги очень часто, так как они могут вызвать привыкание, а затем чрезмерное ороговение кожи. Механический пилинг не подойдёт людям с розацеа.

Пилинг с микрочастицами в составе можно приготовить дома. Например, смешать кофейную гущу и оливковое масло и нанести круговыми движениями на кожу, затем смыть водой. Вы увидите, как кожа станет более упругой и обновленной.

Химические пилинги омолаживают кожу за счёт химических веществ в составе, чаще всего кислот. Данную процедуру необходимо проводить под присмотром врача (дерматолога, косметолога) или по его назначению, так как неправильное использование сильных кислот может вызвать серьезные ожоги кожи. Химический пилинг вызывает раздражение, стимулирует выработку коллагена в коже и обновляет её.

Для химических пилингов в основном используют AHA- и BHA-кислоты, которые бережно воздействуют на кожу.

По глубине воздействия пилинги химического действия делятся на:

поверхностный (в пределах верхнего слоя кожи);

срединный (воздействует на базальную мембрану);

глубокий (доходит до слоев дермы).

При выборе вида пилинга по глубине воздействия лучше исходить из советов косметолога.

Химический пилинг имеет противопоказания:

воспалительные процессы;

онкологические заболевания;

беременность и период лактации;

воспаления и хронические заболевания кожи;

приём ретиноидов;

декомпенсированный сахарный диабет;

свежий загар;

выраженный купероз;

плохая заживляемость кожи.

После процедуры кожу необходимо защищать солнцезащитными средствами, чтобы избежать появления пигментации, а также средствами, которые восстановят барьерную функцию кожи.

Лазерный пилинг является альтернативой химическому. Частые показания к его применению: гиперпигментация, рубцы, постакне, морщины. В то же время такой пилинг имеет побочные эффекты: сухость кожи, инфекции, долгое заживление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.