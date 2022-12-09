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Ирина Гусакова

Эксперт по питанию: "Для быстрого похудения исключите блюда с "пустыми" калориями"

Здоровье

Многим людям хочется встретить Новый год во всеоружии, избавиться от лишних килограммов, быть стройными и подтянутыми. Особенно это актуально для женщин: блистать на корпоративе в нарядном платье — многие ждали этого целый год. Но что делать, если платье сидит не так, как должно, или совсем мало? Да, времени, конечно, осталось не так много, но ещё и теперь можно успеть. И самое главное, сделать это без вреда для здоровья. Как — рассказал читателям Pravda.Ru эксперт в области питания, владелец торговой марки "Ролл Хаус" Александр Серебро.

Эксперт по питанию: "Для быстрого похудения исключите блюда с "пустыми" калориями"

Как похудеть к Новому году

Снижение веса происходит за счёт дефицита калорий, когда вы потребляете калорий меньше, чем требуется организму на покрытие всех энергозатрат. Недостающую энергию организм возьмёт из подкожно-жировой клетчатки или внутреннего висцерального жира. Каждый раз создавая дефицит калорий в организме, вы будете способствовать сжиганию жировой клетчатки и, как следствие, уменьшению общего веса тела. Но здесь нужно действовать осторожно, не нужно впадать в крайности и начинать голодать, иначе вы рискуете получить к Новому году тусклый цвет кожи и измученный вид, поэтому ещё раз внимание: дефицит калорий — это не голодание!

У каждого человека индивидуальная норма потребления калорий, она зависит от многих факторов: роста, текущего веса, возраста, состояния здоровья и повседневной физической активности. В деятельности современного человека интеллектуальный труд превалирует над физическим. Малоподвижный образ жизни зачастую приводит к нарушению баланса потребления и расходу калорий и, как следствие, к набору лишних килограммов.

Пример:

Яичница с беконом на завтрак — 230 калорий.

Чаепитие с коллегами на работе, например, с печеньками или булочкой — примерно 450 калорий.

Стандартный обед в столовой на работе: тарелка борща с кусочком хлеба, котлета с картофельным пюре и салат ольвье с майонезом плюс компот из сухофруктов — это примерно 1030 калорий.

На ужин дома: макароны с жареной курицей и чай с парой шоколадных конфет — 827 калорий.

Перед сном бутерброд с сыром и колбасой — это 140 калорий.

Итого: 2677 калорий.

Если взять за пример максимальный показатель расхода калорий для человека в 2500, то при ежедневном потреблении 2677 калорий создается профицит в 177 калорий, которые будут отложены организмом в жировую клетчатку в качестве запасов энергии. Профицит в 177 калорий может конвертироваться в 20 г жира в день из расчёта 9 калорий на 1 г жира. Ежедневный профицит в 177 калорий в течение одного года может способствовать приросту в весе на 7,3 кг жира. Это очень примитивный пример, потому что невозможно сказать, сколько конкретно калорий перейдёт в жир, это всё индивидуально, но задача этого примера другая — показать, что самая обычная повседневная еда ведёт к потреблению лишних калорий, а любые ненужные организму калории откладываются в жир.

Любителям восточной кухни, таких блюд, как шашлыки из свинины, жирный плов из баранины, лагман, нужно быть предельно осторожными, так как один плотный приём такой пищи может быть эквивалентен 600-1000 калориям.

Фруктами обольщаться тоже не нужно, так как фрукты содержат ненужные организму сахара, которые очень быстро откладываются в жир. Алкогольные напитки негативно влияют на гормональную систему, способствуют понижению нормальной секреции гормонов, во избежание сбоев в организме лучше от них отказаться. Шоколадки и тортики с чаем могут стать причиной основного избытка калорий, поэтому от них, как и от алкоголя, тоже нужно отказаться.

Одним словом, контроль питания нужно начать с исключения или замены так называемых "пустых" калорий — это те продукты, которые содержат большое количество сахаров, углеводов и жиров, но не несут питательной ценности для организма, не содержат всех необходимых организму макро- и микроэлементов, а просто наполняют желудок и снимают чувство голода.

Наша задача — начать питаться сбалансировано. Не голодать или садиться на монодиеты, а именно сбалансировано.

Замените:

  • сладкие газированные напитки, чай с сахаром, сладкий компот или сок на обычную воду;
  • тортики, шоколадки и печеньки, т. е. "неправильные углеводы", на протеиновые батончики с минимальным содержанием углеводов и жиров.

Увеличьте употребление свежих овощей: огурцы, помидоры, зелёный лук, шпинат, цукини, редис, сладкие перцы, капуста.

Исключите жареное, копчёное, соленья и варенья, готовьте на пару.

Исключите потребление незнакомой пищи в столовых и кафе, потому что такая пища, как правило, содержит неизвестное количество калорий. Здесь есть два варианта: готовить еду самостоятельно или заключить договор с рестораном или кафе на приготовление сбалансированных завтраков, обедов и ужинов.

При самостоятельном приготовлении пищи запомните "правило тарелки" (общий вес продуктов на этой тарелке на один приём пищи не должен превышать 300-350 г).

Ещё один очень важный момент: необходимо выстроить свое питание по часам, чтобы не было длительного перерыва между приёмами пищи. Оптимальный перерыв между приёмами пищи — 3 часа. Примерный график:

  • 8:00 — завтрак (300 калорий).
  • 11:00 — перекус (150 калорий): протеиновый батончик.
  • 14:00 — обед (300-400 калорий).
  • 17:00 — перекус (150 калорий): протеиновый батончик.
  • 20:00 — ужин (350 калорий).

Общая дневная калорийность: 1500 калорий.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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