Психолог: "После расставания с любимым человеком дайте себе время пережить потерю"

Расставание — маленькая смерть. И мысль эта не просто красивый литературный оборот речи, а вполне подходящее описание того, что происходит с психикой человека в ситуации разрыва значимых отношений. О том, как пережить разлуку, рассказала читателям Pravda.Ru психолог сервиса психологического консультирования "Грань.рф" Анастасия Корнеева.

Как пережить разлуку ​​

Конец отношений — это утрата. И не только конкретного человека в своей жизни. Одновременно с партнёром утрачивается ещё и статус (супруг/чья-то девушка), видение будущего, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, доверие. Оплакивая расставание с любимым человеком, люди скорбят не только по тому, что его нет здесь и сейчас (плоскость настоящего), но в равной степени по совместному прожитому времени (плоскость прошлого) и разрушенным представлениям о совместных планах (плоскость будущего). Утрата проявляется и переживается сразу во всех трёх временных измерениях, поэтому порой кажется, что рушится буквально вся жизнь. И чем длиннее общая история, тем больнее.

Стоит уточнить, что глубина душевных мук никак не зависит от формального статуса отношений — юридический ли был брак или просто длительные значимые отношения. Законность важна лишь для социума, и из-за этого часто случается так, что расставание попадает под феномен так называемого нелегитимного горя. Это когда в жизни происходит что-либо болезненное, но вроде как не принято страдать настолько сильно. Например: аборт или выкидыш якобы менее травматичны, чем смерть ребенка. Утрата друга считается менее болезненной, чем утрата родственника. Но все это — лишь нормы общества, никакого отношения не имеющие к реальным людям и их страданиям. Развод в официальном браке или разрыв отношений — не важно, главное — субъективная значимость этой связи для конкретного человека.

Нужно ли сохранять отношения

Когда-то давно отношения были лишь прелюдией к созданию семьи. А семья в свою очередь была средством выживания. На сегодняшний день поиск партнёра и создание пары уже не основа выживания. С помощью отношений мы улучшаем свою жизнь, украшаем её, получаем удовольствие. Поэтому в отношениях должно быть лучше, чем без них. Всё предельно просто. Если, пока вы находитесь в отношениях, ваша жизнь становится хуже, её качество падает и большую часть времени вы страдаете — то такие отношения не имеет смысл продолжать. Если вместе вам в целом комфортнее и приятнее, чем по одиночке — таким отношениям есть место. Разумеется, в любой паре существуют ссоры и негативные моменты, но пока этих эпизодов меньше 51% — отношения имеют смысл.

Что можно сделать, чтобы сохранить отношения?

Меняться самому.

Быть готовым что-то в себе исправлять, работать над собой и, возможно, идти на компромиссы. Если вы считаете, что измениться стоит лишь партнёру, а с вами всё в порядке — вы ошибаетесь. Танго танцуют двое.

Говорить, слушать и слышать. Диалог — первое и необходимое условие налаживания любых отношений. Сначала научитесь взаимодействовать и общаться конструктивно. Техника "Я-сообщения" творит чудеса. Не получается — идите к семейному психологу. Не хочет партнёр — зачем вам тогда тащить эти отношения в одиночку?

Вспомните, за что вы полюбили своего партнёра и почему когда-то решили быть вместе? Сходите куда-то, где вы были вместе в начале отношений, попробуйте пробудить былые эмоции. Устройте себе свидание, отдохните от рутины и уделите время друг другу.

Как помочь себе, если расставание все-таки произошло

Признать факт — отношения закончились. Без полного осознания этой мысли процесс горевания не начнётся, а значит, вы рискуете застрять на стадии отрицания.

Дайте себе время, право и возможность пережить потерю. Плачьте, разговаривайте с друзьями, делитесь своими чувствами и переживаниями.

Ни в коем случае не заводите сразу следующие отношения. С точки зрения психологии отношения "на замену" — это не новые отношения, а продолжение предыдущих. Возьмите паузу, дайте психике "переварить” и завершить период в вашей жизни.

Особое внимание уделите своему состоянию, относитесь к себе максимально бережно. Достаточное количество сна, прогулки, сбалансированное питание и уход за собой в это время нужны как никогда.

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Простить-забыть или помнить и мстить?

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Николаев Николай Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия. Ведение беременности и родов при эндокринных и акушерских патологиях, после ЭКО. Полный спектр диагностики (кольпоскопия, гидросонография). Автор научных работ по беременности и родам. Куратор Григорян Иллона Занимается ведением проблемной беременности и трудных родов. Проводит инструментальную диагностику в акушерстве. Также проводит лечение урогенитальных инфекций, лечение патологии шейки матки. Является постоянным участником международных конференций. Куратор Немировский Лев Заведующий отделением акушерства и гинекологии клиники. Урогинеколог, сексолог, семейный врач. Проводит профилактику и лечение цистита, мочекаменной болезни, простатита и т.д.

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