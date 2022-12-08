Расставание — маленькая смерть. И мысль эта не просто красивый литературный оборот речи, а вполне подходящее описание того, что происходит с психикой человека в ситуации разрыва значимых отношений. О том, как пережить разлуку, рассказала читателям Pravda.Ru психолог сервиса психологического консультирования "Грань.рф" Анастасия Корнеева.
Конец отношений — это утрата. И не только конкретного человека в своей жизни. Одновременно с партнёром утрачивается ещё и статус (супруг/чья-то девушка), видение будущего, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, доверие. Оплакивая расставание с любимым человеком, люди скорбят не только по тому, что его нет здесь и сейчас (плоскость настоящего), но в равной степени по совместному прожитому времени (плоскость прошлого) и разрушенным представлениям о совместных планах (плоскость будущего). Утрата проявляется и переживается сразу во всех трёх временных измерениях, поэтому порой кажется, что рушится буквально вся жизнь. И чем длиннее общая история, тем больнее.
Стоит уточнить, что глубина душевных мук никак не зависит от формального статуса отношений — юридический ли был брак или просто длительные значимые отношения. Законность важна лишь для социума, и из-за этого часто случается так, что расставание попадает под феномен так называемого нелегитимного горя. Это когда в жизни происходит что-либо болезненное, но вроде как не принято страдать настолько сильно. Например: аборт или выкидыш якобы менее травматичны, чем смерть ребенка. Утрата друга считается менее болезненной, чем утрата родственника. Но все это — лишь нормы общества, никакого отношения не имеющие к реальным людям и их страданиям. Развод в официальном браке или разрыв отношений — не важно, главное — субъективная значимость этой связи для конкретного человека.
Когда-то давно отношения были лишь прелюдией к созданию семьи. А семья в свою очередь была средством выживания. На сегодняшний день поиск партнёра и создание пары уже не основа выживания. С помощью отношений мы улучшаем свою жизнь, украшаем её, получаем удовольствие. Поэтому в отношениях должно быть лучше, чем без них. Всё предельно просто. Если, пока вы находитесь в отношениях, ваша жизнь становится хуже, её качество падает и большую часть времени вы страдаете — то такие отношения не имеет смысл продолжать. Если вместе вам в целом комфортнее и приятнее, чем по одиночке — таким отношениям есть место. Разумеется, в любой паре существуют ссоры и негативные моменты, но пока этих эпизодов меньше 51% — отношения имеют смысл.
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