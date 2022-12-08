Нутрициолог: "Хлорофилл и пчелиная пыльца необходимы тем, кто занимается спортом"

Те, кто регулярно занимается спортом, знают, как много организм тратит не только калорий, но и полезных веществ. Например, расходуется много кальция и магния, которые необходимо восполнять. О том, какие основные витамины должны ежедневно присутствовать в рационе людей, занимающихся спортом, и что нужно добавить для повышения эффективности силового тренинга, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог фитнес-клубов "Бионика Биохакинг" Олеся Платонова-Губинская.

Витамины для тех, кто занимается спортом

Результаты тренировок улучшит только комплексный подход, который включает в себя как грамотно подобранный тренинг, так и оптимально простроенный индивидуально для вас рацион, включающий и необходимый каждодневный прём витаминов.

Что и зачем?

Келп (бурая водоросль)

Этот препарат поможет восполнить нехватку йода в организме, в составе растительного средства не только йод, но и другие полезные вещества, минералы, аминокислоты и витамины. В результате приема биодобавки нормализуется работа щитовидной железы, ускоряется обмен веществ, укрепляется иммунитет.

Ферменты

Существует три источника получения организмом ферментов. Часть из них вырабатывается нашими органами пищеварения самостоятельно. Часть поступает в организм из необработанной, сырой или ферментированной пищи. Можно принимать ферментативные добавки. К сожалению, со временем наш организм начинает вырабатывать всё меньшее количество необходимых энзимов. На их выработку влияют возраст, болезни, стрессы, неправильный образ жизни, употребление "мёртвых продуктов". Но энзимы для нашего организма жизненно важны. При их недостатке не только съеденная нами пища, но и любые, самые лучшие БАДы, попросту не усвоятся организмом. Наше тело не сможет получить из продуктов или добавок все необходимые ему витамины, минералы, белки, жиры и углеводы.

Покрывать недостаток ферментов из пищи вполне возможно, но сложно. Ну мало кто из нас съедает каждый день в больших количествах сырые овощи, фрукты и ягоды. Ферментированных продуктов, полученных методом квашения и брожения, в нашем рационе также крайне мало. И здесь на помощь приходят пищеварительные ферменты в виде добавок. В комплексе необходима смесь основных пищеварительных ферментов, которая удачно сочетается с набором пробиотиков (их мы вообще не получаем с пищей) и пребиотиков (инулин, яблочный пектин).

Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 — это уникальное витаминоподобное вещество, необходимое для замедления старения и обеспечения энергией всех жизненно важных процессов в организме. Организм может синтезировать Коэнзим Q10 самостоятельно, но с возрастом, а также при тяжелых физических и эмоциональных нагрузках его уровень снижается. Компенсировать потребность в Коэнзиме Q10 могут помочь витамины и нутрицевтики.

Пчелиная пыльца

Под воздействием ферментов пчелиного секрета пыльца приобретает свойства мощнейшего иммуномодулятора и биостимулятора клеточного роста.

Рекомендации для применения: нарушение микрофлоры кишечника, воспалительные заболевания, интоксикация алкоголем, потеря мужской силы, дерматиты, состояние после инсультов и инфарктов.

Омега-3

Жирные кислоты омега-3 находятся во всех частях нашего тела. И в костях, и в клетках крови, и в коже, и в сетчатке глаза, и в мозге. Наше тело не вырабатывает это вещество самостоятельно — мы должны получать омегу из пищи или добавок.

Для чего нужна Омега-3:

качественная работа мозга и нервной системы;

стабильное настроение;

здоровье сердца (снижение риска инфаркта);

качество сна;

рост мышц;

крепкая печень и детоксикация;

нормализация давления;

здоровый обмен веществ.

Также Омега-3 помогает защищать наши кожные покровы от замерзания. Этот факт аргументируют тем, что рыбы, которые живут на большой глубине, имеют максимальное содержание омега-3 жирных кислот.

Таким образом, принимая омегу, можно защитить кожу от шелушения и повреждения. А за счёт большей устойчивости к замерзанию поднимается и иммунитет.

Витамин D3

Усиливает эффекты интерферона, уменьшает синтез вирусных белков в заражённых клетках. Стимулирует выработку антимикробных пептидов. Снижает выработку факторов воспаления в слизистых оболочках дыхательных путей.

Лецитин

Помощник № 1 для печени - поддерживает её здоровье, оказывает мягкое желчегонное действие, улучшает качество желчи. А бонусом идёт улучшение памяти и умственных способностей.

Если же говорить о добавках, способных качественно улучшить состояние организма спортсмена, то это непременно будут:

Аминокислоты для восстановления и роста мышц.

Хлорофилл — улучшает транспорт кислорода к работающим мышцам и противостоит закислению организма.

L-карнитин — транспортирует жирные кислоты в митохондрии, увеличивает производство энергии, является кардиопротектором и антиоксидантом.

Изотоник Solstic revive - восполняет потерю минералов и питает соединительную ткань.

Пчелиная пыльца — прекрасный адаптоген, кладезь витаминов группы В и аминокислот, повышает выносливость, уровень энергии, а также отлично повышает иммунитет.

Лецитин — улучшает нервно-мышечную проводимость, способствует восстановлению мышц после физической нагрузки. Укрепляет сердечную мышцу.

Тем, кто занимается фитнесом, нужно употреблять лёгкие витаминные комплексы на постоянной основе. Витамины лучше всего принимать во время еды, причём есть исследования, которые говорят что эффект приёма повышается при распределении суточной дозировки на несколько приёмов. В период повышенных физических нагрузок часто витамины рекомендуют сочетать с минералами и аминокислотами.

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Витамины: как правильно принимать курсами?