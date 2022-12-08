Пилинг — одна и самых популярных процедур в косметологическом кабинете и домашнем уходе, так как даёт видимый результат даже с одного применения. Принято считать, что пилинг — это процесс удаления/отшелушивания верхнего рогового слоя, это так, но на самом деле этот процесс чуть шире, вместе с ороговевшими клетками удаляются излишки кожного сала и грязь, закупоривающая поры, активизируется регенерация кожного покрова и улучшается его структура, выравнивается рельеф, повышается тургор и тонус. Результат — ровный и здоровый цвет лица без акне, чёрных точек и мелких рубцов. С помощью процедуры удаляются пигментации и пятна разного рода — мелазмы, лентиго, веснушки и постакне. О том, рассказала читателям Pravda.Ru врач-дерматолог, косметолог, эксперт профессиональной косметики Premium Светлана Финогенова.
Пилинги помогают при начальных признаках увядания кожи. Омолаживающий эффект связан с тем, что по мере взросления эпидермис обновляется медленнее.
После пилинга кожа поглощает больше кислорода и дольше удерживает влагу внутри эпидермиса. Все обменные процессы в дерме протекают усиленно, кожа выделяет больше коллагена и эластина. Поэтому в протоколах процедур после пилинга всегда наносится маска (если мы не говорим о глубоком пилинге).
Среди женщин существует стереотип, что пилинг не работает, если после него не слезает кожа и нет активного шелушения. Но это далеко не так. Глубокие и срединные пилинги агрессивны и травматичны, их применение не всегда оправдано. Всегда нужно начинать коррекцию с более мягких способов, особенно если у женщины ещё нет увядания кожи. Поскольку регенерационный потенциал организма ещё высокий, внешние факторы не успели внести серьёзных изменений, не происходили гормональные перестройки. Иногда правильно подобранный курс даже поверхностных пилингов даёт отличный результат, здесь просто важна частота, интенсивность воздействия на кожу и длительность курса. Это может знать только ваш косметолог.
По способу воздействия выделяют механический, химический, аппаратный пилинги.
Химические виды пилинга для лица выполняют с помощью ферментов, фруктовых AHA-кислот, молочной кислоты, ретиноидов, салициловой кислоты и т. д. Химическое соединение для пилингов подбирают с учетом основной проблемы. Есть и комбинированные процедуры, которые выполняют из смеси нескольких компонентов.
Под механическим пилингом понимается то, где есть частички абразива, которыми воздействуют на кожу, подразумевают скраб гоммаж, броссаж, плёночную маску, микродермабразию. А также очень популярны в этом виде пилинга миндальный, коралловый, алмазный.
К каждому виду пилинга есть свои показания и противопоказания, которые связаны и с возрастной группой, проблемой, которую необходимо решить, особенностями кожи, наличием заболеваний, уровнем чувствительности кожи.
Пилинги — это очень хорошая процедура для кожи, но к ней стоит подходить всегда грамотно, иначе можно навредить себе, особенно если мы говорим о срединных и глубоких пилингах. После процедуры бывают отёки, краснота, шелушения. Нужно всегда в это время оставаться на связи с косметологом и уделять особое внимание восстановительным процедурам (они также разные в зависимости от вида пилинга). В этом плане пилинги для домашнего ухода гораздо безопаснее.
Сейчас (осенью и зимой) самое время для пилингов. Но даже сейчас важно пользоваться фотозащитой. Летом же и в местах высокой солнечной активности пилинги нужно использовать с большой осторожностью, однако есть мягкие всесезонные пилинги, которые подходят и для таких условий.
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