Травматолог: "Для лечения воспаления в суставах подходят НПВП препараты"

Чаще всего боль в суставах возникает на фоне воспаления. Это патологическое состояние сопровождается болью, отёком, зачастую повышением температуры. Без лечения болезнь переходит в хроническую форму и может стать причиной серьезных осложнений, возможна даже потеря подвижности сустава. О том, как бороться с воспалением в суставах, рассказал читателям Pravda.Ru травматолог-ортопед клиники "Медси" Глеб Зверев.

Воспаление в суставах: причины

Согласно научной литературе, воспаление возникает из-за дисбаланса воспалительных компонентов. Ведущим провоспалительным компонентом является Интерлейкин-1 (ИЛ-1). Он выделяется клетками хрящевой ткани при развитии остеоартроза и накапливается в суставе. За счёт него запускаются механизмы, которые, с одной стороны, разрушают сустав, с другой стороны, блокируют способность к восстановлению. Также в развитии воспаления немалую роль играет циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2).

В норме организм долгое время самостоятельно справляется с этими компонентами за счёт противовоспалительных компонентов, и в суставе наблюдается баланс. Со временем этот баланс нарушается, и начинает формироваться воспаление, а воспалительные компоненты накапливаются в суставе. Механизм возникновения важно понимать, чтобы найти способ избавиться от него.

Способы борьбы с воспалением

В качестве одного из методов лечения врач прописывает НПВП препараты. Это нестероидные противовоспалительные препараты, выборочно блокирующие ЦОГ-2. К таким препаратам относятся:

аркоксиа,

аэртал,

целебрекс.

Их преимущества: точечная работа с воспалением и низкий риск развития гастрита и язв желудка. Из недостатков выделяют риски развития сердечно-сосудистых осложнений, таких как повышение давления и пульса.

Также используются НПВП мази, они наносятся на пораженный сустав. Мази дополняют противовоспалительное действие, локально ускоряют процесс выздоровления. В остром периоде воспаления допускается использование фиксаторов, таких как эластичный бинт, наколенник, ортез. Таким образом мы снимаем нагрузку с сустава и оставляем его в покое, создавая благоприятные условия для восстановления.

Немаловажным дополнением к лечению является физическая активность. Важно заниматься спортом или хотя бы ЛФК. При движении сустава внутри происходят процессы обновления синовиальной жидкости, поскольку включается механизм, подобный насосу.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Алпаидзе Георгий Врач вертебролог. Специализируется на лечении, диагностике заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата, позвоночника, профессионально занимается лечением острых, хронических болей в спине, шеи, позвоночнике, нарушения осанки, грыж межпозвоночных дисков, применяет мягкие мануальные техники, электростимуляцию, рефлексотерапию. Куратор Кистанов Анатолий Проводит диагностику и лечение пяточной шпоры, остеоартроза, сколиоза, кривошеи, косолапости, плоскостопия, плечелопаточного периартроза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Куратор Юсифзаде Али Занимается диагностикой и лечением заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата.

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