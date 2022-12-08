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Ирина Шлионская

Страх надо уметь отличать от тревоги и испуга

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Неприятные эмоции время от времени испытывают все. Однако, мы не всегда можем чётко их идентифицировать. И по этой причине, порой, не в состоянии помочь самим себе. Об этом рассказывает психиатр Василий Шуров в своей книге "Успокойся и слушай доктора".

Страх надо уметь отличать от тревоги и испуга

Стрессы бывают разными

Прежде всего, утверждает специалист, состояние страха или тревоги является совершенно естественным для человека. Эти реакции выработались в процессе эволюции, ведь нашим предкам постоянно грозила опасность

  • со стороны диких зверей,
  • природы,
  • представителей других первобытных племён.

Сейчас жизнь относительно безопасна: мы обитаем в закрытых, хорошо укреплённых жилищах, вдали от дикой природы, у нас есть законы и те, кто следит за их соблюдением, есть развитая медицина… Но наш мозг всё равно постоянно оценивает окружающую обстановку в поисках возможных угроз.

Большинство психологов называют реакции на некомфортные ситуации стрессом и предлагают "общие" способы борьбы со стрессовым состоянием. А ведь виды стресса могут быть разными. Шуров в своей книге рассматривает самые распространённые стрессовые реакции.

Испуг

Так человек рефлекторно реагирует на потенциальную угрозу. Мы автоматически пугаемся, когда, например, слышим громкий звук, или что-то неожиданно падает возле нас.

Страх

Страх возникает, если мы видим, что ситуация является реально угрожающей для нас или, скажем, наших близких. В зависимости от этого мы можем среагировать тремя способами:

  • "бей",
  • "беги",
  • "замри".

В первом случае мы пытаемся атаковать источник страха. Например, вступаем в драку с грабителем, который хочет отнять наше имущество.

Во втором случае мы понимаем, что угроза слишком велика для нас, и пытаемся спастись бегством, то есть побыстрей покинуть место, где разворачивается угрожающая нашему благополучию ситуация.

В третьем случае мы замираем, то есть впадаем в оцепенение. Обычно это происходит, когда мы не видим возможности ни напасть, ни убежать. На бессознательном уровне мы таким образом стремимся стать незаметными для источника угрозы. При этом, страх никуда не исчезает, он внутри нас.

Тревога

Это всего лишь предчувствие опасных для нас событий. То есть, они ещё не наступили, а мы уже боимся. Предположим, за углом залаяла собака, и нам кажется, что вот-вот она покажется и набросится на нас. Или навстречу движется компания молодчиков, и у нас в голове возникают мысли: сейчас они к нам пристанут, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями.

Между тем, тревога, по словам психиатра, является одноразовым состоянием. Она возникает, когда у нас недостаточно информации о происходящем. Скажем, шеф вызывает на ковёр, а мы понятия не имеем, о чём пойдёт речь.

Впрочем, тревога — это вполне здоровое состояние. Благодаря ей мы всегда можем обезопасить себя. Запирать входную дверь, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Как следует готовиться к экзаменам, чтобы не провалить их. Вовремя делать прививки от инфекций, чтобы не заболеть тяжело…

Тревожность

Эксперт характеризует её как хроническое, фоновое состояние. Это когда мы боимся не реальных, а воображаемых опасностей:

  • что разобьётся самолет, на котором мы полетим;
  • что мы попадём в аварию во время поездки на автомобиле;
  • что с ребёнком или кем-то из родных случится что-то страшное;
  • что мы заболеем или переживём публичный позор.

Тревожность может приводить к тому, что человек всеми силами начинает избегать попадания в опасную ситуацию.

  • Отказывается путешествовать, чтобы не стать жертвой катастрофы;
  • постоянно контролирует ребёнка или родственника, практически никуда его не отпуская, чтобы с ним ничего не случилось;
  • отказывается от выгодных предложений по работе или карьерного роста, чтобы не потерпеть фиаско;
  • старается лишний раз не выходить из дома и ни с кем не общается, чтобы не заразиться вирусами…

Такое состояние, в отличие от обычной тревоги, нельзя считать нормой, говорит Шуров. Поэтому, если вы без каких-либо предпосылок постоянно думаете о вещах, которые могут вам угрожать, то есть смысл обратиться к специалистам, которые помогут вам избавиться от тревожных и навязчивых мыслей.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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Темы здоровье депрессия психология

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