Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ирина Гусакова

Фитнес-тренер: "Ошибка при выполнении упражнений на пресс — неправильное дыхание"

Здоровье

Зачастую при выполнении упражнений на пресс мы допускаем массу ошибок, а спустя время удивляемся, почему же не достигли желаемого результата. Чтобы избежать пустой траты времени, тренер персональных программ фитнес-клуба "Амазония" Вячеслав Меркушев рассмотрел самые популярные ошибки.

Фитнес-тренер: "Ошибка при выполнении упражнений на пресс — неправильное дыхание"

Качаем пресс правильно: какие ошибки всё портят

Существует очень много упражнений на пресс. Разберем самое распространённое из них — это скручивание на прямые мышцы живота, при выполнении которого можно допустить 3 ошибки.

Исходное положение: лечь на скамью для пресса, ноги на опору.

Начинаем скручивать верхнюю часть корпуса, поднимая грудной отдел, только лопатки, максимально прожимаем пресс, скручиваясь в калачик. Руки могут быть скрещены на груди или вытянуты вперед.

  • Ошибка: руки сцеплены за головой. Если вы ставите руки за голову, то вся нагрузка уходит на шейный отдел, вы будете пытаться поднимать корпус с помощью рук и мышц спины, чего делать категорически нельзя.
  • Ошибка: самопроизвольное отрывание ног от тренажёра. Старайтесь зафиксировать ноги так, чтобы они находились неподвижно.
  • Ошибка: большая амплитуда движений, делайте упражнения с маленькой амплитудой, и результат не заставит себя ждать.

Исходное положение: лежа на скамье для пресса или на полу, подъём ног.

Упражнение на нижнюю часть пресса. Нижняя часть пресса отвечает за подкручивание таза.

Ошибкой будет являться то, что человек при выполнении этого упражнения поднимает только ноги, лёжа на полу или на скамье для пресса, оставляя таз неподвижным. В этом случае нижняя часть пресса не будет работать при выполнении упражнения, т. к. за подъём ног отвечает длинная мышца ноги, одна из мышц квадрицепса, расположенная на передней поверхности бедра.

Исходное положение: лежа на спине.

Ошибка — прогиб в поясничном отделе. Правильно: спина должна быть прижата к полу плотно либо к скамье, только потом можно начинать скручивание.

Упражнение планка

Упражнение планка очень часто пытаются делать ровно, ошибочно образуя прогиб в поясничном отделе. Очень сильно нагружается поясничный отдел, а мышцы пресса не работают. Правильное выполнение упражнения: округлить поясничный отдел, подкрутить таз к низу, тогда мышцы пресса будут задействованы верно.

Ошибка при выполнении всех упражнений на пресс — это неправильно дыхание.

Очень важно, чтобы при выполнении любого упражнения вдох и выдох производились подконтрольно. Если делать это невпопад и неравномерно, то увеличивается внутрибрюшное и внутричерепное давление.

Упражнения с усилием обязательно делать на выдохе, скручивание — выдох, скручивание — выдох, с силой выдуваем воздух. Воздух выдуваем подконтрольно, по мере образования давления в брюшной полости, на все движения с усилием обязательно выдыхаем. Возвращаясь в точку исходного положения, делаем глубокий вдох.

Количество подходов не так важно при выполнении упражнений на пресс, важно качественно их выполнить, с втягиванием живота, максимально необходимо сокращать пресс и максимально выдыхать, т. к. даже дыхание помогает сокращаться мышцам живота. Необходимо нагружать пресс и делать упражнения медленно, но эффективно.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Рельефные руки и сильный пресс за 20 минут в день: Табата-тренинг
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Путин: только Россия могла стать для Украины гарантом её территорий
Спикер ВСУ Череватый: Россия готовит контрнаступление на Луганском направлении
Путин заявил, что выступает против возвращения смертной казни в РФ
Путин: националистические польские группы намерены забрать территории Украины
Комбриг Кондратьев опроверг заявление Кима о контроле Кинбурнской косы ВСУ
Путин признал наличие проблем в зоне спецоперации
Путин заявил, что угроза ядерной войны в мире нарастает
Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны
В Госдуме высказались о новом размере МРОТ: отразится на зарплате бюджетников
Путин: нетрудно вычислить ВСУшников, стреляющих по жилым кварталам Донбасса
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Сладков требует ВС РФ разнести Майдан и Крещатик в Киеве ради мира в Донбассе
Стрелков о своём возвращении в Москву из зоны СВО: Незаконно носил оружие
Всё импортное: российских чиновников не заботят проблемы отечественного сельского хозяйства Сергей Лебедев Пророчество монаха Авеля сбывается прямо сейчас – "бесы" уже побежали Ольга Лебедева Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Читатели Le Figaro о видео с Путиным в Крыму: "Зеленский, наверное, съел рубаху"
Хатылев: дроны ВСУ по российским аэродромам могли запустить из Казахстана
Хатылев: дроны ВСУ по российским аэродромам могли запустить из Казахстана
Последние материалы
Путин заявил, что выступает против возвращения смертной казни в РФ
Путин: националистические польские группы намерены забрать территории Украины
Комбриг Кондратьев опроверг заявление Кима о контроле Кинбурнской косы ВСУ
Путин признал наличие проблем в зоне спецоперации
Путин заявил, что угроза ядерной войны в мире нарастает
Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны
В Госдуме высказались о новом размере МРОТ: отразится на зарплате бюджетников
Путин: нетрудно вычислить ВСУшников, стреляющих по жилым кварталам Донбасса
Братчук заявил, что в Чёрном море находятся 13 боевых кораблей ВМФ России
Учёные разрабатывают программы для определения внешности человека по его ДНК
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников