Витамины — важнейшие органические соединения, необходимые для осуществления процесса обмена веществ. Для нормальной работы организма человеку требуется порядка 30 различных витаминов. Некоторые из них синтезируются самостоятельно, например, витамин K и B7, однако большинство витаминов поступают в организм с пищей. Значительную часть в общем многообразии витаминов составляют витамины группы B, их существует 8 видов: B1 — тиамин, B2 — рибофлавин, B3 (PP, ниацин) — никотиновая кислота, B5 — пантотеновая кислота, B6 — пиридоксин, B7 (H) — биотин, B9 (M) — фолиевая кислота, B12 — цианокобаламин. О том, какую роль они играют в нормальном функционировании организма, рассказала читателям Pravda.Ru врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Мария Крамарова.
Тиамин регулирует работу нервной системы и органов пищеварения, нормализует углеводный обмен, принимает участие в передаче нервных импульсов, отвечает за восстановление и рост клеток. При недостатке витамина B1 возможны:
При избытке тиамина наблюдаются нарушения сна, бессонница, спазматические головные боли, сильное потоотделение, слабость, снижение артериального давления, возможно появление аллергических реакций.
Рибофлавин обеспечивает нормальное функционирование центральной нервной системы, системы кроветворения, желудочно-кишечного тракта, органов зрения, способствует усвоению жира и выработке энергии, участвует в процессах клеточного дыхания, поддерживает нормальное состояние кожи и слизистых. Недостаток витамина B2 проявляется
Рибофлавин выводится из организма вместе с мочой, поэтому не накапливается в организме. Риск избыточной концентрации витамина B2 возможен только при бесконтрольном приёме пищевых добавок. Симптомы гиперконцентрации рибофлавина — расстройства ЖКТ, учащенное мочеиспускание, головокружения, отек лица и затруднение дыхания.
Никотиновая кислота улучшает память и координацию движений, обеспечивает нормальную циркуляцию крови, нормализует секреторную и моторную функции желудка, улучшает секрецию сока поджелудочной железы, снижает уровень "плохого" холестерина, предупреждает развитие сердечно-сосудистых патологий. При недостатке витамина PP возможны:
При избытке никотиновой кислоты наблюдаются гиперемия кожи, "приливы" крови к коже лица, аритмия, обмороки, сухость кожи и слизистой оболочки глаз.
Пантотеновая кислота нормализует липидный обмен, участвует в образовании витамина D, аминокислот и холестерина, регулирует функции надпочечников и половых желез, оказывает иммуномодулирующее действие, ускоряет процессы заживления ран, стимулирует перистальтику кишечника. Гиповитаминоз витамина В5 встречается крайне редко. Состояние характеризуется сбоями в работе сердца, почек и желудочно-кишечного тракта, недостаток пантотеновой кислоты провоцирует дерматиты, потерю волос, депигментацию, расстройства координации движений, повторные инфекции дыхательных путей, ощущения покалывания в пальцах. Избыток витамина B5 также довольно редкое явление, как правило, встречающееся на фоне лечения пантотеновой кислотой. Проявляется расстройствами пищеварения.
Пиридоксин нормализует уровень холестерина в крови, оказывает противовоспалительное действие, принимает участие в синтезе серотонина, гемоглобина и глюкозы, защищает кожу от преждевременного старения, необходим для нормальной работы нервной системы. Признаками недостатка витамина B6 являются:
Витамин B6 так же, как витамин B2, не накапливается в организме. При приёме повышенных доз пиридоксина возможно появление неврологических расстройств, онемения и покалывания конечностей.
Биотин участвует в углеводном и жировом обменах, отвечает за производство коллагена, улучшает состояние кожи, волос, ногтей, обладает противовоспалительным действием. При недостатке витамина B7 наблюдаются болезненность и слабость мышц, сонливость, депрессивные расстройства, бледность кожи, высокий уровень сахара и холестерина в крови, выпадение волос и ломкость ногтей, дерматиты. Гипервитаминоз биотина не провоцирует негативные последствия для организма.
Фолиевая кислота регулирует работу кровеносной системы, контролирует уровень гемоглобина, стимулирует выработку серотонина, участвует в синтезе железа, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, стимулирует рост и регенерацию клеток. Недостаток витамина B8 провоцирует анемию и заболевания органов пищеварения, вызывает тромбоцитопению и лейкопению, ухудшает состояние кожи, замедляет процессы заживления ран, приводит к бесплодию. Избыток витамина B8 возможен только при бесконтрольном приёме фармакологических форм фолиевой кислоты. При излишней концентрации витамина B8 наблюдаются расстройства желудочно-кишечного тракта и состояние нервного перевозбуждения.
Цианокобаламин повышает защитные свойства организма, участвует в процессе кроветворения, активирует свертывающую систему крови, нормализует функции печени и нервной системы, снижает содержание "плохого" холестерина в крови, обеспечивает процессы деления клеток. На фоне дефицита витамина B12 развивается пернициозная анемия, также возможно появление расстройств нервной системы и нарушений работы органов пищеварения. Симптомами избытка цианокобаламина являются: головная боль, боль в животе, головокружения, спутанность сознания, тошнота, диарея.
Любые витамины следует принимать только по назначению врача. Рекомендуется обратиться к терапевту и пройти базовое обследование. Это позволит избежать гипервитаминоза и других негативных последствий для здоровья. После проведения диагностики и сбора анамнеза специалист подберет оптимальный препарат и необходимую дозировку. При подозрении на наличие определенных хронических заболеваний может понадобиться консультация узкого специалиста — гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога. Важно помнить, что некоторые витамины не совместимы друг с другом и не усваиваются при одновременном приеме с другими препаратами, поэтому перед началом приёма витаминов стоит получить квалифицированную консультацию врача и подобрать наиболее подходящую схему приёма лекарственных средств.
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