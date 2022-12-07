Врач Крамарова: "Витамины необходимы для обмена веществ"

Витамины — важнейшие органические соединения, необходимые для осуществления процесса обмена веществ. Для нормальной работы организма человеку требуется порядка 30 различных витаминов. Некоторые из них синтезируются самостоятельно, например, витамин K и B7, однако большинство витаминов поступают в организм с пищей. Значительную часть в общем многообразии витаминов составляют витамины группы B, их существует 8 видов: B1 — тиамин, B2 — рибофлавин, B3 (PP, ниацин) — никотиновая кислота, B5 — пантотеновая кислота, B6 — пиридоксин, B7 (H) — биотин, B9 (M) — фолиевая кислота, B12 — цианокобаламин. О том, какую роль они играют в нормальном функционировании организма, рассказала читателям Pravda.Ru врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Мария Крамарова.

Витамины группы В: польза и вред

Тиамин регулирует работу нервной системы и органов пищеварения, нормализует углеводный обмен, принимает участие в передаче нервных импульсов, отвечает за восстановление и рост клеток. При недостатке витамина B1 возможны:

потеря аппетита,

мышечная слабость,

нервозность,

головные боли,

снижение концентрации внимания и ухудшение памяти.

При избытке тиамина наблюдаются нарушения сна, бессонница, спазматические головные боли, сильное потоотделение, слабость, снижение артериального давления, возможно появление аллергических реакций.

Рибофлавин обеспечивает нормальное функционирование центральной нервной системы, системы кроветворения, желудочно-кишечного тракта, органов зрения, способствует усвоению жира и выработке энергии, участвует в процессах клеточного дыхания, поддерживает нормальное состояние кожи и слизистых. Недостаток витамина B2 проявляется

неврологическими нарушениями,

трещинами в уголках рта и появлением эрозий на слизистых,

ухудшением зрения,

дерматитами.

Рибофлавин выводится из организма вместе с мочой, поэтому не накапливается в организме. Риск избыточной концентрации витамина B2 возможен только при бесконтрольном приёме пищевых добавок. Симптомы гиперконцентрации рибофлавина — расстройства ЖКТ, учащенное мочеиспускание, головокружения, отек лица и затруднение дыхания.

Никотиновая кислота улучшает память и координацию движений, обеспечивает нормальную циркуляцию крови, нормализует секреторную и моторную функции желудка, улучшает секрецию сока поджелудочной железы, снижает уровень "плохого" холестерина, предупреждает развитие сердечно-сосудистых патологий. При недостатке витамина PP возможны:

спутанность сознания,

заторможенность,

повышенная усталость,

апатия,

снижение аппетита,

тошнота,

рвота,

воспалительные заболевания слизистых желудочно-кишечного тракта и половых органов,

зуд и жжение кожи.

При избытке никотиновой кислоты наблюдаются гиперемия кожи, "приливы" крови к коже лица, аритмия, обмороки, сухость кожи и слизистой оболочки глаз.

Пантотеновая кислота нормализует липидный обмен, участвует в образовании витамина D, аминокислот и холестерина, регулирует функции надпочечников и половых желез, оказывает иммуномодулирующее действие, ускоряет процессы заживления ран, стимулирует перистальтику кишечника. Гиповитаминоз витамина В5 встречается крайне редко. Состояние характеризуется сбоями в работе сердца, почек и желудочно-кишечного тракта, недостаток пантотеновой кислоты провоцирует дерматиты, потерю волос, депигментацию, расстройства координации движений, повторные инфекции дыхательных путей, ощущения покалывания в пальцах. Избыток витамина B5 также довольно редкое явление, как правило, встречающееся на фоне лечения пантотеновой кислотой. Проявляется расстройствами пищеварения.

Пиридоксин нормализует уровень холестерина в крови, оказывает противовоспалительное действие, принимает участие в синтезе серотонина, гемоглобина и глюкозы, защищает кожу от преждевременного старения, необходим для нормальной работы нервной системы. Признаками недостатка витамина B6 являются:

судороги,

депрессия,

раздражительность,

снижение аппетита,

тошнота,

рвота,

метеоризм,

язвочки в уголках рта,

ослабленный иммунный статус,

высокая восприимчивость к вирусным и инфекционным заболеваниям.

Витамин B6 так же, как витамин B2, не накапливается в организме. При приёме повышенных доз пиридоксина возможно появление неврологических расстройств, онемения и покалывания конечностей.

Биотин участвует в углеводном и жировом обменах, отвечает за производство коллагена, улучшает состояние кожи, волос, ногтей, обладает противовоспалительным действием. При недостатке витамина B7 наблюдаются болезненность и слабость мышц, сонливость, депрессивные расстройства, бледность кожи, высокий уровень сахара и холестерина в крови, выпадение волос и ломкость ногтей, дерматиты. Гипервитаминоз биотина не провоцирует негативные последствия для организма.

Фолиевая кислота регулирует работу кровеносной системы, контролирует уровень гемоглобина, стимулирует выработку серотонина, участвует в синтезе железа, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, стимулирует рост и регенерацию клеток. Недостаток витамина B8 провоцирует анемию и заболевания органов пищеварения, вызывает тромбоцитопению и лейкопению, ухудшает состояние кожи, замедляет процессы заживления ран, приводит к бесплодию. Избыток витамина B8 возможен только при бесконтрольном приёме фармакологических форм фолиевой кислоты. При излишней концентрации витамина B8 наблюдаются расстройства желудочно-кишечного тракта и состояние нервного перевозбуждения.

Цианокобаламин повышает защитные свойства организма, участвует в процессе кроветворения, активирует свертывающую систему крови, нормализует функции печени и нервной системы, снижает содержание "плохого" холестерина в крови, обеспечивает процессы деления клеток. На фоне дефицита витамина B12 развивается пернициозная анемия, также возможно появление расстройств нервной системы и нарушений работы органов пищеварения. Симптомами избытка цианокобаламина являются: головная боль, боль в животе, головокружения, спутанность сознания, тошнота, диарея.

Любые витамины следует принимать только по назначению врача. Рекомендуется обратиться к терапевту и пройти базовое обследование. Это позволит избежать гипервитаминоза и других негативных последствий для здоровья. После проведения диагностики и сбора анамнеза специалист подберет оптимальный препарат и необходимую дозировку. При подозрении на наличие определенных хронических заболеваний может понадобиться консультация узкого специалиста — гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога. Важно помнить, что некоторые витамины не совместимы друг с другом и не усваиваются при одновременном приеме с другими препаратами, поэтому перед началом приёма витаминов стоит получить квалифицированную консультацию врача и подобрать наиболее подходящую схему приёма лекарственных средств.

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Витамины: как правильно принимать курсами?

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела. Куратор Лебедь Дмитрий Врач-терапевт, врач функциональной диагностики. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний легких, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Куратор Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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