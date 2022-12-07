Дерматолог: "При рубцовой алопеции пациент зачастую теряет волосы навсегда"

Выпадение волос — это естественный процесс, у каждого волоса свой срок жизни, после чего его рост останавливается, а потом он выпадает. В норме может выпадать за сутки до 120-130 волос (для сравнения после перенесённой COVID-инфекции у некоторых людей выпадало около 500 волос в день). Их при желании и определённом усилии можно посчитать и сделать выводы, является конкретный случай нормой или нет.

Если же вы заметили, что волос стало в разы меньше, а на голове виднеются залысины, то тогда стоит бить панику. Как минимум придётся обратиться за помощью к трихологу и заняться комплексным лечением волос. О том, почему начинают выпадать волосы и как это лечить, рассказала читателям Pravda.Ru врач-дерматолог, консультант телемед-подписки для всей семьи "НаПоправку Плюс" Тамара Степанян.

Почему выпадают волосы

На очном приёме врач осмотрит голову, проведёт трихоскопию — это исследование, направленное на изучение доступного глазу и аппарату верхнего слоя кожи, сравнит толщину стержней волос и плотность волос на разных участках. На основе этого он сможет сделать вывод о форме выпадения волос. А также трихолог при необходимости направит на сдачу определённых анализов крови для исключения заболеваний щитовидной железы, печени, дефицита витаминов и микроэлементов, других анализов в зависимости от результатов проведённого осмотра и приёма.

Изменения указанных выше показателей крови не всегда являются причиной, однако могут усугубить выпадение волос и препятствовать эффективному лечению. Поэтому важно своевременно установить изменения и при возможности устранить.

Основные формы выпадения волос и рекомендованное лечение

Диффузное телогеновое выпадение волос

Волосы выпадают равномерно. Чаще всего причиной служат:

нервный стресс,

перенесённые несколько месяцев назад инфекционные заболевания,

заболевания щитовидной железы,

дефицитные состояния по белку, витаминам и микроэлементам.

В данном случае рекомендуют наладить рацион питания, добавить соответствующие витамины и микроэлементы, пролечить хронические заболевания. Дополнительно наружно рекомендуют витаминные препараты в виде сывороток и лосьонов, которые нужно наносить на кожу волосистой части головы. Также проводят инъекционное лечение: мезотерапия, плазмотерапия.

Андрогенетическая алопеция

В этом случае выпадение волос обычно начинается с лобно-височной области с дальнейшим порежением волос этой области. При этом в затылочной области плотность волос сохраняется в прежнем объёме. Эта форма выпадения волос имеет в своей основе воздействие гормона тестостерона на волосяные фолликулы. Для лечения применяют наружные препараты на основе миноксидила, инъекции витаминов и микроэлементов в кожу волосистой части головы, инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы.

Гнёздная алопеция

Характеризуется выпадением волос очагами или очагом. Но при этом волосяные фолликулы остаются "живыми" и способны снова производить волосы. При обнаружении у себя или родных таких очагов (а чаще всего кто-то из домашних их обнаруживает) необходимо незамедлительно обратиться к трихологу, так как несвоевременное обращение и промедление лечения может привести с распространению границ очага выпадения волос вплоть до полного выпадения всех волос. Для лечения в первую очередь применяют инъекции и наружное нанесение гормональных препаратов с целью подавления острого воспаления в коже головы. Самостоятельно лечить очаговое выпадение волос ни в коем случае нельзя.

Рубцовая алопеция

Наиболее тяжёлая форма выпадения волос. Кожа на голове, откуда растут волосы, меняет свою структуру и превращается в рубец (шрам). Вот в этом случае волосы уже не восстановятся, к сожалению. Лечение обычно долгое, применяют гормональные препараты в инъекциях, в таблетках, в виде мазей. Поэтому чем быстрее поставили диагноз и начали и лечение, тем больше волос удаётся сохранить. Лечение у врача обязательно, самолечение в этом случае также недопустимо.

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Ученые выяснили причину мужского облысения

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Копорева Наталья Проводит лечение и коррекцию всех видов выпадений волос, себореи, себорейного дерматита, псориаза, заболеваний стержней волос. Занимается лечением очаговых выпадений волос. Применяет разработанные самостоятельно методики мезотерапии при различных видах выпадения волос, плазмотерапии, озонотерапии. Ведет также дерматологический прием. Докладчик ряда Российских конгрессов, конференций по вопросам трихологии и дерматологии. Куратор Бранская Марианна Занимается диагностикой и лечением заболеваний сальных и потовых желез, дерматитов, грибковых инфекций, заболеваний волос и ногтей. Проводит контурную пластику, сеансы мезотерапии и озонотерапии, АНА-пилинги и т.д. Куратор Чачанидзе Елена Оказывает полный спектр диагностики и лечения по специальности дерматовенерология, забор биологического материала при заболеваниях кожи и заболеваниях передаваемых половым путем, забор материала на гистологическое исследование, осмотр кожи в лучах лампы Вуда, проведение дерматоскопии, удаление любых кожных образований (папиллом, кератом, невусов, бородавок, контагиозного моллюска) радиохурургическим методом и лазером, удаление ногтевых пластин, пораженных грибковой инфекцией нехирургическим способом, инъекционные методики лечения вирусных заболеваний кожи, инъекционные методики лечения алопеций.

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