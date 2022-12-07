Выпадение волос — это естественный процесс, у каждого волоса свой срок жизни, после чего его рост останавливается, а потом он выпадает. В норме может выпадать за сутки до 120-130 волос (для сравнения после перенесённой COVID-инфекции у некоторых людей выпадало около 500 волос в день). Их при желании и определённом усилии можно посчитать и сделать выводы, является конкретный случай нормой или нет.
Если же вы заметили, что волос стало в разы меньше, а на голове виднеются залысины, то тогда стоит бить панику. Как минимум придётся обратиться за помощью к трихологу и заняться комплексным лечением волос. О том, почему начинают выпадать волосы и как это лечить, рассказала читателям Pravda.Ru врач-дерматолог, консультант телемед-подписки для всей семьи "НаПоправку Плюс" Тамара Степанян.
На очном приёме врач осмотрит голову, проведёт трихоскопию — это исследование, направленное на изучение доступного глазу и аппарату верхнего слоя кожи, сравнит толщину стержней волос и плотность волос на разных участках. На основе этого он сможет сделать вывод о форме выпадения волос. А также трихолог при необходимости направит на сдачу определённых анализов крови для исключения заболеваний щитовидной железы, печени, дефицита витаминов и микроэлементов, других анализов в зависимости от результатов проведённого осмотра и приёма.
Изменения указанных выше показателей крови не всегда являются причиной, однако могут усугубить выпадение волос и препятствовать эффективному лечению. Поэтому важно своевременно установить изменения и при возможности устранить.
Волосы выпадают равномерно. Чаще всего причиной служат:
В данном случае рекомендуют наладить рацион питания, добавить соответствующие витамины и микроэлементы, пролечить хронические заболевания. Дополнительно наружно рекомендуют витаминные препараты в виде сывороток и лосьонов, которые нужно наносить на кожу волосистой части головы. Также проводят инъекционное лечение: мезотерапия, плазмотерапия.
В этом случае выпадение волос обычно начинается с лобно-височной области с дальнейшим порежением волос этой области. При этом в затылочной области плотность волос сохраняется в прежнем объёме. Эта форма выпадения волос имеет в своей основе воздействие гормона тестостерона на волосяные фолликулы. Для лечения применяют наружные препараты на основе миноксидила, инъекции витаминов и микроэлементов в кожу волосистой части головы, инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы.
Характеризуется выпадением волос очагами или очагом. Но при этом волосяные фолликулы остаются "живыми" и способны снова производить волосы. При обнаружении у себя или родных таких очагов (а чаще всего кто-то из домашних их обнаруживает) необходимо незамедлительно обратиться к трихологу, так как несвоевременное обращение и промедление лечения может привести с распространению границ очага выпадения волос вплоть до полного выпадения всех волос. Для лечения в первую очередь применяют инъекции и наружное нанесение гормональных препаратов с целью подавления острого воспаления в коже головы. Самостоятельно лечить очаговое выпадение волос ни в коем случае нельзя.
Наиболее тяжёлая форма выпадения волос. Кожа на голове, откуда растут волосы, меняет свою структуру и превращается в рубец (шрам). Вот в этом случае волосы уже не восстановятся, к сожалению. Лечение обычно долгое, применяют гормональные препараты в инъекциях, в таблетках, в виде мазей. Поэтому чем быстрее поставили диагноз и начали и лечение, тем больше волос удаётся сохранить. Лечение у врача обязательно, самолечение в этом случае также недопустимо.
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